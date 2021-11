DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP gehört zu den besten Arbeitgebern für IT-Fachkräfte (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP gehört zu den besten Arbeitgebern für IT-Fachkräfte

DATAGROUP gehört zu den besten Arbeitgebern für IT-Fachkräfte

Pliezhausen, 30. November 2021. IT-Fachkräfte sind gesuchte Experten. Das Onlineportal Golem.de hat in Zusammenarbeit mit Statista ermittelt, welche Arbeitgeber IT-Experten die beste Umgebung bieten. DATAGROUP erreicht in dem branchenübergreifenden Ranking Platz 20 unter den Top 50 und ist der zweitbeste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte unter den IT-Unternehmen im Ranking.

Golem.de und Statista befragten über 9.000 IT-Mitarbeiter von 2.000 Unternehmen aller Branchen nach ihren Erfahrungen. Das Ergebnis ist eine Liste der Top 50 Arbeitgeber für IT-Fachkräfte 2022. Mit Platz 20 und einem Gesamtscore von 7,67 gehört DATAGROUP zu den Top Arbeitgebern dazu und liegt unter den Unternehmen der IT-Branche sogar auf Platz zwei.

"IT ist aus keiner Branche mehr wegzudenken. Als IT-Dienstleister konkurrieren wir nicht nur mit anderen Unternehmen unserer Branche, sondern deutschlandweit übergreifend um Fachkräfte.", erklärt Dr. Sabine Laukemann, Generalbevollmächtigte Personal. "Umso mehr freut es uns, dass wir bei der Studie so hervorragend abschneiden. Wir suchen insbesondere auch Menschen, die sich für IT begeistern und das mit der gleichen Leidenschaft leben wie wir. Deshalb sprechen wir IT-Experten auch gezielt über unser Bewerbungs-Game oder in lockeren Night Outs an, bei denen wir Bewerber einladen, uns ungezwungen und ohne Bewerbungsunterlagen in einer Kneipe kennen zu lernen."

Als IT-Dienstleister deckt DATAGROUP das gesamte Spektrum der Unternehmens-IT ab. IT-Fachkräfte aller Spezialisierungen finden bei dem Unternehmen den passenden Aufgabenbereich und können mit Kunden aus einer breiten Vielfalt an Branchen zusammen arbeiten. Neben dem klassischen Bewerbungsweg bietet DATAGROUP Bewerbern auch die Möglichkeit, sich ein Bewerbungsgespräch zu erspielen, wenn die sieben Rätsel auf enter.datagroup.de geknackt werden oder die potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen in einer Night Out kennen zu lernen.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

