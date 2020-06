DGAP-News: DATRON AG: DATRON gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2020 bekannt. (deutsch)

DATRON AG: DATRON gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2020 bekannt.

DATRON gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2020 bekannt.

- Erste virtuelle Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgreich absolviert - Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 je Aktie beschlossen - Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG: Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit und mindestens rund 95% Zustimmung gefasst.

Mühltal, 26. Juni 2020 Die DATRON AG ( WKN A0V9LA ), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2020 bekannt.

Die Gesellschaft absolvierte am heutigen Tag die erste virtuelle ordentliche Hauptversammlung unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas Milde. Nach einer Kurzübersicht zum Gesamtunternehmen durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Arne Brüsch stellte der Vorstand Finanzen, Michael Daniel, die Finanzkennzahlen der DATRON AG vor. Im Anschluss stimmten die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019 allen Tagesordnungspunkten mit der jeweils erforderlichen Mehrheit zu.

Über 82% des Grundkapitals der Gesellschaft nutzten die angebotenen Möglichkeiten zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit rund 95% Zustimmung oder mehr angenommen.

Die DATRON AG wird die Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie in der kommenden Woche an die Aktionäre ausschütten.

"Das Geschäftsjahr 2019 stellte uns vor diverse marktseitige und weltwirtschaftliche Hürden. In 2020 hat sich die Lage für die Werkzeugmaschinenbranche noch weiter durch die Corona-Pandemie verschärft, so dass eine seriöse Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen ist. Auf Basis der dargestellten Ergebnisentwicklung sehen wir EUR 0,10 pro Aktie als eine absolut angemessene Dividende für die Anleger und danken unseren geschätzten Aktionären für ihre Treue. Unser großer Dank gilt insbesondere unseren anpackenden, vorwärtsstrebenden Mitarbeitern. Sie sind der Grundstein für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft ", kommentierte Dr. Arne Brüsch, CEO der DATRON AG, im Anschluss an die Online-Veranstaltung.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie HochleistungsDosiermaschinen für industrielle Dicht und Klebanwendungen. Durch neueste Technologie, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an.

DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON befindet sich seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2019 mit 26 Handels- und Servicepartnern weltweit ein Umsatz von rund EUR 53,8 Mio. und ein EBIT von EUR 3,9 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 280 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: brandaktuell als TOP JOB 2020 Arbeitgeber, als Hessen Champion - ebenso auch mit diversen red dot industrial design awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube 2019) und für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next (red dot communication award 2016).

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt: DATRON AG IR@datron.de In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal

°