DGAP-News: DAX-Konzerne vertrauen auf das Online-Marketing von Dawid Przybylski (deutsch)

DAX-Konzerne vertrauen auf das Online-Marketing von Dawid Przybylski

^ DGAP-News: Finest Audience by Dawid Przybylski / Schlagwort(e): Sonstiges DAX-Konzerne vertrauen auf das Online-Marketing von Dawid Przybylski

21.02.2022 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DAX-Konzerne vertrauen auf das Online-Marketing von Dawid Przybylski

Vor ca. 20 Jahren begann seine Reise im Online-Marketing und damals war es noch die Geburtsstunde von mobile, Ebay, Scout24 und vielen anderen Portalen

Seine Idee und Erkenntnis durch das Internet, ein Geschäft zu starten, das 24h rund um die Uhr aufhat. So kam die Idee, im Internet rund um die Uhr erreichbar zu sein. Angefangen von kleinen Vergleichsseiten für Handys, Kredite bis zu Flirtseiten kreierte er, wie besessen Tag und Nacht nach Möglichkeiten, neben dem Studium eine Einnahmequelle zu entwickeln, die passiv Geld einbringt.

Mit der Zeit sprachen sich seine Erfolge schnell rum und so gründete er eine Agentur, die später adzoom hieß, diese verkaufte er bereits vor ca. 6 Jahren.

Mit der Agentur hat er bereits Bundesliga Sponsoren und größere Unternehmen im DACH-Raum betreut. Sein Know-how: Brandaufbau, bezahlte Werbung und eine perfekte Webseite bzw. Landingpage, die exakt auf die Zielgruppe abgestimmt ist.

2018 gründete er schließlich die Firma Finest Audience GmbH, mit Sitz in Dortmund am Phönixsee ( www.finest-audience.de), wo er Werbetreibenden, Coaches, Dienstleistern und Agenturen das Schalten von effektiver Werbung bei Facebook, Instagram, YouTube und Google beibringt. Dabei fängt es bei der Positionierung einer Seite an, bis hin zur kreativen Anzeige und dem Copywriting.

Das war nicht immer so, denn Dawid war lange Zeit im Background unterwegs und hat Personenmarken aufgebaut und Affiliate-Marketing betrieben, wo er ebenfalls zu den erfolgreichsten in Europa gehört.

Sein ganzes Wissen teilt er nun in der MasterClass der Finest Audience ( https://finest-audience.de/mc-lp/), wo er inzwischen immer mehr Marketer der bekannten DAX Konzerne als Teilnehmer schult. Die Namen möchte er nicht nennen, aber er verrät gerne, dass es sich um Konzerne für Energie, Finanzen und viele weitere Bereiche handelt. Auch Marketer von TV-Shows, bekannte Autoren und Coaches sind sehr stark in seinem Coaching vertreten.

Seine Vision war es damals, die wohl stärkste und erfolgreichste Weiterbildung für bezahlte Werbung zu werden und der Erfolg wäre an den Teilnehmern gemessen und nicht an der Anzahl oder dem Umsatz von ihm. Das war ihm schon immer wichtig, denn nichts ist stärker als die Werbung durch Weiterempfehlung, so Dawid selbst. Inzwischen sind hunderte Teilnehmer dabei, die sich einfach ein eigenes Online-Business aufbauen wollen, um endlich mehr Freiheit und Zeit zu verbringen.

Laut Dawid ist das gerade der Anfang von dem, was noch kommen wird, durch die Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig Digitalisierung und die richtigen Online-Prozesse sind.

https://www.forbes.at/artikel/der-mann-im-schatten.html

https://www.instagram.com/dawidprzybylski_official/

https://finest-audience.de

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=f4e9d5d4b7e0817d92e693d05b24f760

21.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Finest Audience by Dawid Przybylski Hafenpromenade 1-2 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231-1894 E-Mail: info@finest-audience.de Internet: https://finest-audience.de EQS News ID: 1284705

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1284705 21.02.2022

°