DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen zeigen das Abtauchpotenzial in Brolga (deutsch)

De Grey Mining Ltd.: Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen zeigen das Abtauchpotenzial in Brolga

16.03.2021

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.

- HERC392D erweitert die Vererzung und bestätigt ein sich entwickelndes Abtauchen, das nach Südwesten offenbleibt.

- 256,0 m mit 0,9 g/t Au ab 287 m, einschließlich: - 14,9 m mit 2,2 g/t Au ab 294 m; - 50,0 m mit 1,1 g/t Au ab 412 m; - 18,0 m mit 1,5 g/t Au ab 468 m; - 9,0 m mit 3,1 g/t Au ab 497 m; und - 15 m mit 1,1 g/t Au aus 528 m.

- Bohrung endet in Vererzung

- Auch im Nordwesten von Brolga wurden starke Ausläufer durchteuft.

- 57 m mit 1,5 g/t Au ab 91 m, einschließlich 10 m mit 6,4 g/t Au ab 138 m in HERC399.

- Begrenzte Bohrungen mit einem Linienabstand von 80 m im Streichen und über diesem Abschnitt zeigen das Potenzial zur weiteren Ausdehnung der Brolga-Vererzung.

- Anomale Goldgehalte in Aircore-Bohrungen zwischen Brolga und Falcon werden nachfolgende RC-Bohrungen benötigen.

- Signifikante Ergebnisse der Infill-Bohrungen in Brolga zeigen starke Korrelationen zwischen benachbarten Bohrungen und umfassen:

- 40 m mit 1,4 g/t Au ab 57 m, einschließlich 10 m mit 4,8 g/t Au ab 57 m in HERC397

- 40 m mit 1,5 g/t Au ab 168 m, einschließlich 10 m mit 5,3 g/t Au ab 183 m in HERC387D

- 116 m mit 0,8 g/t Au ab 144 m, einschließlich 25 m mit 1,8 g/t Au ab 235 m in HERC600

- 30 m mit 1,5 g/t Au ab 95 m, einschließlich 16 m mit 2,8 g/t Au ab 109 m in HERC395

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Jüngste RC-Erweiterungsbohrungen und Erweiterungskernbohrungen haben erfolgreich große Vererzungszonen im Westen des großen vererzten Brolga-Systems identifiziert, das nach Süden, Westen und in der Tiefe offenbleibt. Höhere Gradige Abschnitte innerhalb des größeren vererzten Systems wurden ebenfalls durchteuft. RC-Bohrungen sind im Gange, um die Vererzung zwischen Brolga und Brolga South sowie zwischen Brolga und Falcon weiter auszudehnen.

Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen zeigen weiterhin mächtige Zonen mit einheitlicher Goldvererzung und starken Korrelationen zwischen benachbarten Bohrungen. Das Infill-Programm wurde konzipiert, um eine ausreichende Bohrdichte zu bieten, damit ein erheblicher Teil der ersten Ressourcenschätzung die JORC 2012 konforme Klassifizierung "angezeigt" erfüllen kann."

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Brolga ist die größte Goldzone, die bis dato in Hemi entdeckt wurde. Die jüngsten Bohrungen zielten auf Erweiterungen der Brolga-Hauptzone in Fall- und Streichrichtung neben Infill-Bohrungen im Ressourcenbereich.

Signifikante neue Goldergebnisse aus den Bohrungen sind in Tabelle 1 und in den Abbildungen 1-3 aufgeführt.

Erweiterungsbohrungen

Westlich und südlich der Hauptzone Brolga werden Erweiterungsbohrungen niedergebracht. Die Bohrungen haben gezeigt, dass das vererzte System in Brolga in der Tiefe und im Streichen nach Westen und Süden offen ist (Abbildung 1).

Die Gebiete zwischen Brolga und Brolga South sowie zwischen Brolga und Falcon werden derzeit überprüft. Anomale Goldgehalte in Aircore-Bohrungen zwischen Brolga und Falcon (Abbildung 2) ermutigen zur Durchführung von RC-Folgebohrungen westlich von Brolga.

Im Südwesten von Brolga durchteufte HERC392D eine sehr mächtige Vererzungszone. Die in Abbildung 3 gezeigte nach Westen gerichtete Sektion ist auf die Bohrspur von HERC392D ausgerichtet und zeigt das interpretierte Abtauchen der Vererzung in diesem Gebiet von Brolga.

HERC392D durchteufte 256,0 m mit 0,9 g/t Au (Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au) ab 294 m, einschließlich:

- 14,9 m mit 2,2 g/t Au ab 294 m, - 50,0 m mit 1,1 g/t Au ab 412 m, - 18,0 m mit 1,5 g/t Au ab 468 m, - 9,0 m mit 3,1 g/t Au ab 497 m, - 15 m mit 1,1 g/t Au ab 528 m und

Es besteht das Potenzial, die Brolga-Vererzung durch weitere Bohrungen nach Südwesten auszudehnen.

Eine starke Vererzung im Nordwesten von Brolga wurde von HERC399 durchteuft, einschließlich:

- 57 m mit 1,5 g/t Au ab 91 m, einschließlich 10 m mit 6,4 g/t Au ab 138 m

Es wurden keine Bohrungen mit einem Linienabstand von 40 m östlich oder westlich von HERC399 niedergebracht, und nur begrenzte Bohrungen mit einem Linienabstand von 80 m wurden westlich von HERC399 niedergebracht. Es besteht Potenzial zur Erweiterung der Brolga-Vererzung im Streichen nach Süden, Westen und zur Tiefe mittels Bohrungen, die noch im Gange sind.

Infill-Bohrungen

Das Infill-Programm wurde konzipiert, um eine ausreichende Bohrdichte zu bieten, damit ein erheblicher Teil der ersten Ressourcenschätzung die JORC 2012 konforme Klassifizierung "angezeigt" erfüllen kann. Dieses Programm wird in den verschiedenen Zonen parallel zu Erweiterungs- und Explorationsbohrprogrammen fortgesetzt.

Bis dato erhaltene Abschnitte haben die Kontinuität der vorherigen weitständigen Bohrungen (80 mx 80 m) erfolgreich demonstriert. Die Ergebnisse zeigen weiterhin mächtige Zonen mit gleichbleibender Goldvererzung und starken Korrelationen zwischen benachbarten Bohrungen. Infill-Bohrungen in Sektion 30320 (Abbildung 4), 80 m östlich von HERC392D, umfassen HERC387D mit folgendem Abschnitt:

- 40 m mit 1,5 g/t Au ab 168 m, einschließlich 10 m mit 5,3 g/t Au ab 183 m

Weitere wichtige Ergebnisse der Infill-Bohrungen in Brolga sind:

- 116 m mit 0,8 g/t Au ab144 m, einschließlich 11 m mit 1,0 g/t t Au ab 174 m, 6 m mit 1,3 g/t Au ab 191 m und 25 m mit 1,8 g/t Au ab 235 m in HERC600

- 30 m bei 1,5 g/t Au ab 95 m, einschließlich 16 m mit 2,8 g/t Au ab 109 m in HERC395

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Hemi - Karte mit Lage der Bohrungen

Abbildung 2 darin zeigt: Karte von Hemi mit anomalen Goldgehalten in Bohrungen

Abbildung 3 zeigt: Brolga - Sektion 30.280E mit jüngsten Bohrergebnissen in HERC392D

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Phil Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Phil Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Mitarbeiter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Früher an der ASX veröffentlichte wichtige Pressemitteilungen mit Bezug auf das Prospektionsgebiet Hemi:

Ressourcen:

- Aktualisierung der Ressource auf dem Goldprojekt Mallina im Jahr 2020, 2. April 2020.

Explorationsergebnisse im Geschäftsjahr 2021:

- Hohe Goldausbringung in Hemi erzielt, 9. Juli 2020

- Weitere Verlängerungen in Brolga bestätigt, 10. Juli 2020

- Hemis Dimension nimmt mit neuen Erweiterungen in Aquila zu, 22. Juli 2020

- Starke Ergebnisse unterstützen die westliche Ausdehnung von Aquila, 5. August 2020

- Die Vererzung in Aquila erstreckt sich bis in 400 m vertikale Tiefe, neuer Erzgang in Crow identifiziert, 13. August 2020

- Die Brolga-Vererzung erstreckt sich nach Norden in Richtung Aquila-Zone und nach Nordosten in Richtung Scooby-Zone, 21. August 2020

- Außergewöhnlich hochgradiger Goldabschnitt in Crow, 27. August 2020

- Falcon - große neue Goldentdeckung in Hemi, 2. September 2020

- Falcon - aktueller Stand der Bohrungen, 15. September 2020

- Überzeugende Infill- und Erweiterungsbohrungen in Brolga, 25. September 2020

- Ermutigende Ergebnisse der Erweiterungs- und Infill-Bohrungen in Aquila und Crow, 7. Oktober 2020

- Auf Falcon werden weiterhin mächtige, hochgradige oberflächennahe Treffer erzielt, 12. Oktober 2020

- Zusätzliche positive Ergebnisse dehnen Aquila und Crow weiter aus, 29. Oktober 2020

- Hochgradige Erweiterungen in Crow und Aquila, 30. November 2020

- Explorationsupdate, 4. Dezember 2020

- Starke Ergebnisse der Infill- und Erweiterungsbohrungen Brolga, 21. Dezember 2020

- Gleichartig ausgedehnte Goldvorkommen in Falcon, 13. Januar 2021

- Diucon und Eagle: Zwei neue in Intrusionen beherbergte Goldentdeckungen in Hemi, 29. Januar 2021

- Weitere metallurgische Testarbeiten bestätigen eine hohe Goldausbringung auf dem Goldprojekt Mallina, 16. Februar 2021

- In Falcon zeichnen sich bedeutende Erweiterungen zur Tiefe und neue Erzgänge im Liegenden ab, 23.Februar 2021

- Weitere Ausdehnung des Goldsystems Crow/Aquila, 4. März 2021

- Schnelle Größenzunahme bei Diucon und Eagle, 9. März 2021

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Glenn Jardine Managing Director Tel. +61 8 6117 9328 admin@degreymining.com.au

Andy Beckwith Technischer Direktor & Betriebsleiter Tel. +61 8 6117 9328 admin@degreymining.com.au

Michael Vaughan Medienanfragen Fivemark Partners Tel. +61 422 602 720 Michael.vaughan@fivemark.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

