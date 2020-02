DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Erhebliche Erweiterung der Sulfidvererzung auf Hemi (deutsch)

De Grey Mining Ltd.: Erhebliche Erweiterung der Sulfidvererzung auf Hemi

^ DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: Erhebliche Erweiterung der Sulfidvererzung auf Hemi

26.02.2020 / 06:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über eine sehr ermutigende sulfidreiche Alteration, die von den anfänglichen RC-Bohrungen in Sektion B im neu entdeckten Prospektionsgebiet Hemi über große Breiten und Tiefen verfolgt wurde (Abbildung) 2). Darüber hinaus wurde in Sektion A eine RC-Bohrung niedergebracht, die in der Tiefe unterhalb der 30 m breiten hochgradigen Goldzone eine intensive Sulfidvererzung durchteuft.

- Sektion B - Erweiterung der Sulfidzone auf über 160 m Breite und bis in eine Tiefe von über 120 m mittels RC-Bohrungen unmittelbar unter der bekannten in geringer Tiefe liegenden Goldvererzung.

- 97 m Sulfidvererzung (Bohrlänge) in Bohrung HERC001; und

- 45 m Sulfidvererzung (Bohrlänge) in Bohrung HERC002.

- Weitere neue parallele Sulfidzonen erhöhen Größenpotenzial durch neue Zonen mit 19 m und 15 m (Bohrlänge) in den Bohrungen HERC002 und HEDD001 (RC-Vorbohrung).

- Sektion A - starke Sulfidvererzung wurde durchteuft (bis zu 20 %).

- Vererzung wurde jetzt in beiden Sektionen A u. B als in einer "Intrusion beherbergt" identifiziert.

- Aircore-Bohrungen begannen wieder, weitere ermutigenden Goldergebnisse aus früherem weitständigen Bohrprogramm.

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildung 1 darin zeigt: Sektion B mit neuen RC-Bohrungen und ausgedehnter Sulfidalteration unter der Goldzone.

Andy Beckwith, technischer Leiter, sagte: "Die signifikanten Sulfidzonen unterhalb der hochgradigen Goldzonen in den Sektionen A und B sind sehr ermutigend. Die großen Sulfidzonen in Sektion B haben das Potenzial, Hemis Ausmaß signifikant zu vergrößern. Die genetische Verbindung zwischen den Sektionen A und B als eine in einer Intrusion beherbergte Vererzung ist aufregend und erhöht das Potenzial in Hemi. Dies wird durch die bisherigen Ergebnisse der Aircore-Bohrungen gestützt, die hervorheben, dass jede Bohrung über den interpretierten Intrusionen anomale Goldgehalte besitzt. Die Aircore- und RC-Programme werden fortgesetzt, und ein Kernbohrgerät wird später in dieser Woche vor Ort erwartet."

Diese Pressemitteilung befasst sich mit diesen geologischen Beobachtungen in den neuen RC-Bohrungen sowie mit den restlichen Ergebnissen der Aircore-Bohrungen aus dem ersten weitständigen Bohrprogramm, die als wesentliche Informationen für die Aktionäre von De Grey betrachtet werden. Alle Ergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Goldprojekt Mallina mit den Hauptgoldlagerstätten und der Entdeckung Hemi.

Hintergrundinformationen zu Hemi

Hemi ist eine neue Entdeckung unter Kolluvialboden. Die ersten Ergebnisse der Aircore-Bohrungen wurden am 17. Dezember 2019 und weitere ermutigende hochgradige Ergebnisse am 6. und 11. Februar 2020 berichtet. Eine 30 m breite hochgradige Goldzone (> 5 g/t) wurde in Sektion A bis in eine Tiefe von 130 m abgegrenzt. Eine zweite hochgradige Zone (> 2,5 g/t) wurde 640 m östlich in Sektion B bis in eine Tiefe von 50 m Tiefe abgegrenzt. Innerhalb des 2,5 km langen höffigen Korridors werden weitere Step-out-Aircore-Bohrungen in nominalen Abständen von 160 m x 40-80 m fortgesetzt.

Bis zu den jüngsten RC-Bohrungen waren die Kontrollen der Vererzung nur unzureichend bekannt, da in einer frühen Phase nur Aircore-Bohrungen niedergebracht worden sind. Die Goldvererzung steht in beiden Sektionen mit einer ausgedehnten Sulfidalteration (Pyrit und Arsenkies) in engem Zusammenhang und wurde kürzlich in beiden Sektionen als eine in einer Diorit- bis Quarzdiorit-Intrusion beherbergte Vererzung erkannt.

Vor Kurzem wurde mit den ersten RC-Bohrungen begonnen, die darauf zielen, die bekannten Goldzonen in der Tiefe und in Streichrichtung zu überprüfen. Wie in diesem Bericht hervorgehoben wird, sind in den neuen RC-Bohrungen mehrere neue signifikante Lateral- und Tiefenausläufer der sulfidreichen Alteration erkennbar.

Die Beziehung der bekannten in geringer Tiefe liegenden Goldvererzung zu der ausgedehnten Sulfidalteration und der genetischen Verbindung mit der Wirtsintrusion ist signifikant, da in Hemi jede Aircore-Bohrung in den drei interpretierten großen Intrusionen erhöhte Goldgehalte lieferte (Abbildung 7).

Aktuelles RC-Bohrprogramm

Das erste RC-Bohrprogramm begann in Sektion B, gefolgt von Bohrungen in Abschnitt A, am Freitag den 21. Februar 2020. In den RC-Bohrungen wurden in den Sektionen A und B eine starke Sulfidalteration beobachtet, die nachstehend beschrieben wird. Die geologische Protokollierung und Erfassung jeder Bohrung wurden auf 1-m-Basis durchgeführt.

Das Ausmaß der Sulfidentwicklung in Sektion B hat erheblich zugenommen:

- Zunehmende Tiefenausdehnung, die Sulfidvererzung wurde bis 120 m unter der Oberfläche abgegrenzt;

- Mehrere neue parallele Sulfidzonen im Süden der Sektion, die offenbleiben. Die nächstgelegene Aircore-Bohrung im Süden endete mit einem Abschnitt, der 4 g/t enthielt.

Das RC-Bohrprogramm ist noch nicht abgeschlossen und zielt darauf, vorrangige Aircore-Ziele detaillierter und bis in größere Tiefen zu überprüfen. Tabelle 2 enthält eine Schätzung der Sulfidabschnitte in den RC-Bohrungen und RC-Vorbohrungen. Alle Analyseergebnisse der gesamten neuen RC-Bohrungen stehen noch aus.

Abbildung 3 zeigt: Bohrplan für Prospektionsgebiet Hemi mit neuen Bohrstellen.

Sektion B

Zwei RC-Bohrungen (HERC001 und HERC002) und eine dritte RC-Vorbohrung (HEDD001) wurden in Sektion B (Abbildung 1) niedergebracht. Diese Bohrungen wurden zur Überprüfung der Bereiche unter und südlich der vorherigen kurzen Aircore-Bohrungen (24 m mit 4,2 g/t Au, 15 m mit 2,5 g/t Au und 21 m mit 2,5 g/t) niedergebracht. Unmittelbar unterhalb der bekannten Goldvererzung und in neuen parallelen Sulfidzonen im Süden der Sektion wird eine ausgedehnte Sulfidvererzung beobachtet, die das Potenzial auf über 160 m Breite und bis in 120 m Tiefe erhöht. Die Sulfidzonen und das Potenzial bleiben in alle Richtungen offen.

Die Alterationsparagenese umfasst Quarz-Serizit-Sulfide (Pyrit und Arsenkies), wobei die Sulfide in dünn geschichteten Gängen beherbergt und in der Matrix disseminiert sind (Abbildung 4) und zwischen etwa 5 % und 10 % der Gesteinsmasse ausmachen. Die feinkörnige Art der Sulfidvererzung erschwert genaue prozentuale Schätzungen, und es wird erwartet, dass vollständige Analyseergebnisse und ein detaillierter Bohrkern aus einer Kernbohrung eine weitere Bestimmung der Alteration und des Sulfidgehaltes liefern.

Das Wirtsgestein ist ein massiver, mittelkörniger, differenzierter, felsischer bis mafischer Intrusionskörper. Die stärkste Sulfidentwicklung scheint mit einer stärker felsischen bis intermediären Komponente der Intrusion zu korrelieren. Es gibt kein offensichtliches tektonisches Gefüge in der Gesteinsmasse.

Weitere Bohrungen sind derzeit geplant. Sie werden eine erste Verlängerung der RC-Vorbohrung (HEDD001) durch eine Kernbohrung einschließen sowie zwei geplante RC-Bohrungen im Süden, wie in Abbildung 1 dargestellt, bevor im Streichen die Step-out-Bohrungen niedergebracht werden. Alle Analyseergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Quarz-Serizit-Sulfid-Alteration in RC-Bohrklein (Bildfeld ca. 10 cm).

Sektion A

Die erste RC-Bohrung in Sektion A (Abbildung 5) zielte auf eine vertikale Tiefenerweiterung von 50 m, der bereits berichteten in geringer Tiefe liegenden hochgradigen Goldvererzung (36 m mit 4,0 g/t, 49 m mit 3,7 g/t, 44 m mit 5,1 g/t, 46 m mit 6,6 g/t und 24 m mit 7,5 g/t).

Die Bohrung durchteufte eine frische und intensive Sulfidvererzung ab 192 m (Bohrlänge) bis 204 m. In dieser Tiefe fuhr sich das Bohrgestänge fest und die Bohrung wurde eingestellt. Eine Verlängerung dieser Bohrung durch eine Kernbohrung ist jetzt geplant. Die Sulfidzone wurde wie erwartet mit einem scharfen Kontakt durchteuft und bietet eine Tiefenerweiterung der bekannten Sulfidvererzung um über 50 m, die direkt darüber die hochgradige Goldvererzung beherbergt. Die Sulfidvererzung ist jetzt offensichtlich 30 m breit und erstreckt sich bis zu 170 m unter der Oberfläche. Die intensive Sulfidvererzung umfasst Pyrit und Arsenkies im Bereich von insgesamt durchschnittlich 5 bis 10 % bis zu einem Maximum von mindestens 20% der Gesteinsmasse. Die Sulfide bilden dünn geschichtete Gänge und sind ebenfalls in der Matrix disseminiert, wie in der in Sektion B zu beobachtenden Vererzung (Abbildung 4).

Am wichtigsten ist, dass das Wirtsgestein eine ähnliche mittelkörnige Intrusion ist, und keine Scherzone, wie sie zuvor in den obigen kürzeren und stärker oxidierten Aircore-Bohrungen interpretiert wurde. Die genetische Verbindung zu einer in der Intrusion beherbergten Goldvererzung, ähnlich wie in Sektion B, vergrößert eindeutig das Potenzial des Prospektionsgebietes Hemi.

Weitere Bohrungen sind derzeit geplant, die eine tiefere Kernbohrung zur Erweiterung der Vererzung in der Tiefe einschließen. Weitere RC- und Aircore-Bohrungen werden derzeit niedergebracht, die die Erweiterung der Vererzung in Streichrichtung überprüfen.

Alle RC-Analyseergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 5 zeigt: Sektion A - neue RC-Bohrung, die die Sulfidzone bis 170 m unter der Oberfläche ausdehnt.

Aircore-Bohrungen

Sektion D

Weitere ermutigende Goldergebnisse wurden mit dem ursprünglichen Aircore-Bohrprogramm (Abstände von 320 x 160 m) erzielt, das noch vor dem Zyklon Damien abgeschlossen wurde. Signifikante Ergebnisse sind unter anderem: 45 m mit 0,4 g/t ab 36 m Tiefe, einschließlich 12 m mit 0,9 g/t in BWAC357 in Sektion D (Abbildung 6). Die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt und die Lage der Bohrungen ist in Abbildung 3 zu sehen.

Der maximale Goldgehalt jeder Bohrung ist in Abbildung 7 dargestellt. Sie zeigt jetzt anomale Goldgehalte in jeder Bohrung über den interpretierten Intrusionen, was das Potenzial im Prospektionsgebiet Hemi erhöht. Die Arbeiten an zusätzlichen Aircore-Bohrungen haben wieder begonnen. Diese Bohrungen mit einem Abstand von 160 m x 40 m bis 80 m zielen auf Ausläufer der bekannten Vererzung in Streichrichtung.

Eine ermutigende Alteration zeigt sich in einer Reihe neuer Step-out-Aircore-Bohrungen. Weiteren Informationen werden nach Erhalt der Analyseergebnisse bekannt gegeben.

Abbildung 6 zeigt: Prospektionsgebiet Hemi - Sektion D Aircore-Erkundungsbohrungen

Abbildung 7 zeigt: Prospektionsgebiet Hemi - Bohrungsplan mit maximalen Goldgehalten in den Bohrungen

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Früher veröffentlichte Presseberichte

Die Information in diesem Bericht, die sich auf das Prospektionsgebiet Hemi und im Allgemeinen auf das Gebiet Berghaus West bezieht, wurde bereits wie folgt veröffentlicht:

Ressourcen:

- Erhöhung der Goldressourcen des Goldprojekts Pilbara um >20 % auf über 1,2 Mio. Unzen, 28. September 2017.

- Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018, 3. Oktober 2018.

- Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019, 16. Juli 2019.

Exploration:

- Mehrere neue Ziele erhöhen das Explorationspotenzial, 2. Juli 2019.

- Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp, 17. Dezember 2019

- Auf Hemi wird Potenzial für wichtige Entdeckung bestätigt, 6. Februar 2020

- Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi, 11. Februar 2020

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Signifikante Bohrabschnitte (>2 Gramm x m) basierend auf Sammelproben über 4 m.

Tabelle 2 darin zeigt: In RC-Bohrung und Vorbohrung zur Kernbohrung protokollierte Sulfidzonen

Warnhinweis: Die in Tabelle 2 aufgeführten Sulfidzonen basieren auf einer 1 m langen geologischen Protokollierung der Bohrproben am Bohrgerät. Der Geologe protokolliert den Gesteinstyp, die Alteration und ermittelt basierend auf Erfahrung und standardisierten Techniken eine Schätzung der Sulfidmenge. Die Abschnitte basieren auf durchschnittlichen Sulfidanteilen von ungefähr > 5 %. Es wird jedoch angemerkt, dass aufgrund der feinkörnigen Art der Vererzung eine inhärente Ungenauigkeit der Schätzung besteht. Die Abschnitte müssen noch analysiert werden, um eine genauere Sulfidmenge zu erhalten.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

26.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: De Grey Mining Ltd. 22 Railway Road WA, 6008 Subiaco Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 983775

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

983775 26.02.2020

°