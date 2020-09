DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Kapitalbeschaffung in Höhe von 100 Millionen AUD (deutsch)

De Grey Mining Ltd.: Kapitalbeschaffung in Höhe von 100 Millionen AUD

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey" oder "Unternehmen") teilt mit, dass das Unternehmen feste Zusagen für die Platzierung von ca. 83,4 Millionen Aktien ("Platzierungsaktien") zu einem Preis von 1,20 AUD pro Aktie zur Beschaffung von 100,0 Mio. AUD (vor Kosten) ("Platzierung") erhalten hat.

Die wichtigsten Punkte:

- Zusagen für eine Platzierung von ca. 83,4 Mio. Aktien zu einem Preis von 1,20 AUD pro Aktie zur Aufnahme von 100 Mio. AUD (vor Kosten) durch Kunden der Argonaut Securities Pty Ltd und Canaccord Genuity (Australia) Limited, die gemeinsamen Lead Manager und Bookrunner.

- Die Preisgestaltung entspricht einem Abschlag von 16,4 % auf den letzten Börsenkurs und einem Aufschlag von 1,0 % auf den 10-Tage-VWAP (volumengewichteten durchschnittlichen Preis, Volume Weighted Average Price).

- Die Platzierung ist eine starke Bestätigung von De Greys Assets und ist mehr als dreifach überzeichnet.

- Weitere Beteiligung von Hauptaktionären unter der Leitung von DGO Gold Limited und weltweite institutionelle Beteiligung.

- Die Platzierung wurde durchgeführt, da De Grey Mining bereit ist, in den ASX 300-Index und den GLDJX-Index aufgenommen zu werden.

- Platzierungserlöse zur Finanzierung der laufenden Erweiterungs- und Definitionsbohrungen auf der Hemi-Entdeckung, Überprüfung der vererzten Intrusionen in der Nähe von Hemi, regionalen Exploration von in Intrusionen und Scherzonen beherbergter Ziele, verbesserten Standortinfrastruktur und der Frühphase der Studien zur Risikoreduzierung der Projekte.

Managing Director Glenn Jardine sagte: "Die Hemi-Entdeckung im Mallina-Becken nähert sich schnell unserem Ziel, ein Tier-1-Projekt mit echtem Potenzial in Bezirksgröße zu definieren. Die Vererzung im Gebiet Hemi wurde in einem Bereich identifiziert, der sich mehr als 2.500 m von Nord nach Süd und mehr als 2.000 m von Ost nach West sowie an überprüften Stellen in Tiefen von mehr als 400 erstreckt.

Diese bedeutende Kapitalbeschaffung versetzt De Grey in eine finanziell starke Lage, um dieses Potenzial für alle unsere Aktionäre in einen höheren Wert umzuwandeln. Die Unterstützung der meisten unserer langfristigen Aktionäre zusammen mit einigen neuen Aktionären ermöglicht es dem Unternehmen, sein umfangreiches Bohrprogramm aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Exploration in einigen Bereichen zu beschleunigen. Wir beabsichtigen, bis weit in die zweite Hälfte des Jahres 2021 mindestens sechs Bohrgeräte in Betrieb zu halten, die weiterhin Ergebnisse liefern und unserem Goldbestand vergrößern werden. Wir haben bereits Mineralressourcen von 2,2 Millionen Unzen aus unseren in Scherzonen beherbergten Lagerstätten und erwarten, dass wir diese durch die Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung für die Entdeckung Hemi bis Mitte 2021 wesentlich erweitern werden.

Die Beteiligung vieler globaler Edelmetallfonds und langfristiger allgemeiner Fonds an der Platzierung ist eine weitere starke Bestätigung unseres Potenzials und unserer Strategie. Wir danken allen teilnehmenden Gruppen.

De Grey war noch nie in einer besseren Lage, unser Ziel, die Realisierung eines Tier-1-Goldprojekts in Hemi, zu erzielen."

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Not for Release to US wire services or distribution in the United States.

Argonaut Securities Pty Limited und Canaccord Genuity (Australia) Limited fungieren als gemeinsame Lead Manager (Konsortialleiter) und Bookrunner für die Platzierung. Bell Potter fungiert als Co-Manager der Platzierung. Azure Capital Pty Ltd fungiert als Unternehmensberater für die Platzierung.

Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von 16,4 % auf den letzten Börsenkurs von 1,435 AUD am 8. September 2020 und einem Aufschlag von 1,0 % auf den volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittspreis.

Über die Platzierung:

- Hauptaktionär DGO Gold Limited (ASX: DGO) "DGO" hat sich verpflichtet, weitere 12,0 Mio. AUD zu investieren, was bei Abschluss zu einer Beteiligung von 15,8 % führen wird.

- Non-Executive Director Peter Hood hat sich ebenfalls zu einer weiteren Investition von 360.000 AUD verpflichtet.

Sowohl die Investitionen der DGO als auch von Herrn Hood bedürfen der Zustimmung der Aktionäre, die auf einer Ende Oktober 2020 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung eingeholt werden sollen. Die Zusage der DGO wird ihre Gesamtinvestition in De Grey seit Mai 2018 auf 43 Mio. AUD erhöhen, einschließlich der Teilnahme an jeder Kapitalbeschaffung seit ihrer Erstinvestition.

Die Platzierung wurde durch eine hohe institutionelle Beteiligung nachdrücklich unterstützt, zu der viele australische Fonds sowie globale Edelmetall- und andere spezialisierte Ressourcenfonds aus der nördlichen Hemisphäre gehörten.

Gleichzeitig mit der Platzierung haben der Non-Executive Chairman Simon Lill, der Executive Director Andrew Beckwith und der CFO/Company Secretary Craig Nelmes einen teilweisen Verkauf ihres Aktienbesitzes in Höhe von insgesamt 2,6 Millionen Aktien zum gleichen Preis wie die Platzierung abgeschlossen. Der teilweise Verkauf wird aus persönlichen finanziellen Gründen durchgeführt, einschließlich zur Finanzierung der Ausübung von 2,5 Millionen De Grey-Optionen.

Indizes

Mit Wirkung zum 21. September 2020 tritt das Unternehmen in den S&P/ASX 300 Index ein. Dem Unternehmen wurde auch mitgeteilt, dass es in den MVIS Junior Gold Miners Index (MVGDXJ) aufgenommen wird.

Die Aufnahme von De Grey in beide Indizes ist ein wichtiger Meilenstein für das weitere Wachstum des Unternehmens und ein klarer Indikator für unsere Aktionäre, dass unsere Explorationsstrategien auf Kurs sind.

Verwendung der Mittel

Das Unternehmen hat derzeit zwei Kernbohrgeräte, zwei RC-Bohrgeräte und ein Aircore-Gerät in Hemi in Betrieb und ein zweites Aircore-Gerät in der weiteren Umgebung von Hemi. Mit den neuen Mitteln können diese Erweiterungs- und Definitionsbohrungen bis weit in das Jahr 2021 fortgesetzt werden.

Das ausgedehnte Hemi-System bleibt in Streichrichtung und in der Tiefe offen, wobei derzeit mehrere Bohrgeräte Erweiterungsziele überprüfen. Wie die jüngsten Entdeckungen der Falcon-Zone und des neuen Erzganges innerhalb der Crow-Zone zeigen, besteht innerhalb der unmittelbaren Grenzen der Hemi-Entdeckung ein beträchtlicher Spielraum, um die Grundfläche der Vererzung weiter zu vergrößern und zu verbessern.

Die Möglichkeit der Bezirksgröße des Goldprojekts Mallina ist weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt für das Unternehmen. Drei der vier bekannten Intrusionen in der unmittelbaren Umgebung von Hemi enthalten Goldvererzungen. In den kommenden Monaten werden wir mehr Bohrressourcen bereitstellen, um diese Gebiete vollständig zu überprüfen. Außerhalb von Hemi und der weiteren Umgebung von Hemi gibt es in unserer 150 km langen zusammenhängenden Landposition bekannte in Intrusionen und Scherzonen beherbergte Ziele, die wir bislang noch nicht überprüft haben, sowie große Gebiete, in denen noch keine Zielerstellungsarbeiten durchgeführt wurden.

Die Mittel werden auch für eine Reihe zusätzlicher Bereiche bereitgestellt, darunter:

- Exploration und Abgrenzung der bekannten vererzten Intrusionen in der Nähe von Hemi (z. B. Scooby, Shaggy und Antwerp).

- Exploration und erste Testbohrungen auf regionalen Intrusionszielen.

- Weitere Arbeiten zur Zielgenerierung, einschließlich geochemischer und geophysikalischer Untersuchungen.

- Explorations- und Erweiterungsbohrungen auf Lagerstätten, die die vorhandene Mineralressource von 2,2 Mio. Unzen außerhalb von Hemi beherbergen.

- Weitere Frühphasen der Studien zur Risikoreduzierung der Projekte.

- Verbesserungen der Standortinfrastruktur einschließlich Unterkunft und Kommunikation

- Allgemeines Betriebskapital

Eine Zusammenfassung der verfügbaren Mittel des Unternehmens und der Mittelzuweisung ist in Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung enthalten.

Tabelle 1 darin zeigt: Mittelverwendung (siehe originale englische Pressemitteilung)

¹Maklerprovisionen, Rechtskosten, ASX-Kosten, Registrierungskosten und andere mit der Kapitalbeschaffung verbundene Kosten.

Es ist die Absicht des Unternehmens, die eingeworbenen Mittel wie hier detailliert aufgeführt zu verwenden. Zwischenzeitliche Ereignisse und neue Umstände können die Art und Weise beeinflussen, in der die Mittel letztendlich verwendet werden. Der Board of Directors behält sich das Recht vor, die Art und Weise der Verwendung der Mittel zu ändern.

Abschluss der Platzierung

Die 1. Tranche der Platzierungsaktien wird gemäß ASX-Kotierungsregel 7.1 in Übereinstimmung mit der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens von 15 % ausgegeben.

Die Ausgabe der 2. Tranche der Platzierungsaktien an DGO und Herrn Hood unterliegt der Zustimmung der Aktionäre.

Die Platzierungsaktien werden den an der ASX notierten De Grey-Stammaktien gleichrangig sein.

Gemäß dem Zeitplan (Tabelle 2) wird die Ausgabe der Platzierungsaktien voraussichtlich am 18. September 2020 erfolgen.

Tabelle 2 zeigt: Zeitplan für die Platzierung der 1. Tranche (siehe originale englische Pressemitteilung) *Diese Daten sind nur Richtwerte und können sich ändern.

Eine Aufstellung der jüngsten wesentlichen Pressemitteilungen des Unternehmens folgt in Anhang A. Nichts in dieser Pressemitteilung ist eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung angemessen professionell beraten lassen.

Ein Anhang 3B (Appendix 3B) für die geplante Ausgabe von Wertpapieren folgt dieser Pressemitteilung.

ANHANG A in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: wichtige jüngste Pressemitteilungen

Ressourcen:

- Aktualisierung der Ressourcen des Mallina Gold-Projekts 2020, 2. April 2020

Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die Ressourcenaktualisierung in der Pressemitteilung mit dem Titel "2020 Mallina Gold Project Resource Update" (Aktualisierung der Ressourcen des Mallina Gold-Projekts 2020) vom 2. April 2020 zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich seit dem letzten Bericht nicht wesentlich geändert.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, welche die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und Form und Kontext, in dem die Ergebnisse der fachkundigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Exploration:

- Mehrere neue Ziele erhöhen das Explorationspotenzial, 2. Juli 2019.

- Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp, 17. Dezember 2019

- Auf Hemi wird Potenzial für wichtige Entdeckung bestätigt, 6. Februar 2020

- Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi, 11. Februar 2020

- Erhebliche Erweiterung der Sulfidvererzung auf Hemi, 26. Februar 2020

- RC-Bohrungen bestätigen ausgedehntes Goldsystem in Hemi, 5. März 2020

- Fortsetzung der auf Hemi durchteuften ausgedehnten Sulfidvererzung, 10. März 2020

- Hemi nimmt weiter an Größe zu, 17. März 2020.

- Abgrenzung ausgedehnter Ausläufer der Goldvererzung in BROLGA, 25. März 2020.

- Brolga nimmt an Größe weiter zu, 9. April 2020.

- Aircore-Bohrungen grenzen dritte große Goldzone in Hemi ab, 17. April 2020.

- Aktueller Stand der Bohrungen in Brolga und Aquila, 22. April 2020.

- Abgrenzung eines großen Goldsystems in Crow, 1. Mai 2020.

- Explorationsupdate, 20. Mai 2020.

- Bedeutende Erweiterungen bei Hemi - Aquila, 27. Mai 2020

- HEMI - erhebliche Erweiterung, 5. Juni 2020

- HEMI - breite, hochgradige Erweiterungen bei Aquila, 9. Juni 2020

- Weitere hohe Gehalte und Ausdehnung der Vererzung in Hemi, 22. Juni 2020

- Hohe Goldausbringung in Hemi erzielt, 9. Juli 2020

- Weitere Verlängerungen in Brolga bestätigt, 10. Juli 2020

- Hemis Dimension nimmt mit neuen Erweiterungen in Aquila zu, 22. Juli 2020

- Starke Ergebnisse unterstützen die westliche Ausdehnung von Aquila, 5. August 2020

- Die Vererzung in Aquila erstreckt sich bis in 400 m vertikale Tiefe, neuer Erzgang in Crow identifiziert, 13. August 2020

- Die Brolga-Vererzung erstreckt sich nach Norden in Richtung Aquila-Zone und nach Nordosten in Richtung Scooby-Zone, 21. August 2020

- Außergewöhnlich hochgradiger Goldabschnitt in Crow, 27. August 2020

- Falcon - große neue Goldentdeckung in Hemi, 2. September 2020

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Glenn Jardine Managing Director Tel. +61-8-6117 9328 admin@degreymining.com.au

Andy Beckwith Technischer Direktor & Betriebsleiter Tel. +61-8-6117 9328 admin@degreymining.com.au

Michael Vaughan Medienanfragen Tel. +61-422-602 720 Michael.vaughan@fivemark.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

