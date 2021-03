DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Schnelle Größenzunahme bei Diucon und Eagle (deutsch)

De Grey Mining Ltd.: Schnelle Größenzunahme bei Diucon und Eagle

09.03.2021 / 14:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.

- Diucon wurde über eine Streichlänge von 900 m und bis zu 200 m Tiefe bestätigt - bleibt offen.

- Eagle wurde über eine Streichlänge von 300 m und bis zu 300 m Tiefe bestätigt - bleibt offen.

- Signifikante neue Ergebnisse aus Diucon schließen ein:

- 121 m mit 1,1 g/t Au ab 80 m in HERC452 (inkl. 17 m mit 3,5 g/t Au ab 141 m).

- Analyseergebnisse für die Sulfidvererzung in HERC45380 m unterhalb von HERC452 stehen noch aus.

- HERC452 befindet sich 160 m westlich der zuvor gemeldeten 99 m mit 1,0 g/t Au ab 114 m in HERC382, einschließlich 19 m mit 2,0 g/t Au ab 158 m und 6 m mit 4,5 g/t Au ab 186 m.

- 36 m mit 2,0 g/t Au ab 224 m in HERC441 (inkl. 12 m mit 4,6 g/t Au ab 246 m), die in der Vererzung endete.

- 34 m mit 1,8 g/t Au ab 40 m in HERC449.

- Zu den signifikanten neuen Ergebnissen in Eagle zählen:

- 123 m mit 1,0 g/t Au ab 229 m in HERC454 (einschließlich 26 m mit 1,8 g/t Au ab 237 m und 39 m mit 1,6 g/t Au ab 311 m)

- 35 m mit 0,7 g/t Au ab 51 m in HERC445 (einschließlich 10 m mit 1,1 g/t Au ab 51 m und 5 m mit 1,5 g/t Au ab 70 m), 200 m über HERC454.

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Die Entdeckung und die Erweiterungsprofile von Diucon und Eagle sind zusammen mit Falcon gute Beispiele des Potenzials für das Unternehmen, die Goldvorkommen in Hemi weiterhin rasch zu vergrößern. Falcon wurde im September 2020 entdeckt und wurde ebenfalls erheblich erweitert. Die Entdeckungen Diucon und Eagle wurden im Januar dieses Jahres nach positiven Ergebnissen aus ersten weitständigen RC-Bohrungen bekannt gegeben. Zusätzliche RC-Bohrungen haben jetzt die vererzten Grundflächen in beiden Zonen, die beide offenbleiben, rasch vergrößert.

Auf Diucon und Eagle werden die Erweiterungsbohrungen fortgesetzt. Ein viertes RC-Bohrgerät wird in diesem Monat vor Ort mobilisiert, um den Beginn der RC-Bohrungen auf der Scooby-Intrusion zu ermöglichen. Dies folgt auf ermutigende Ergebnisse der Aircore-Bohrungen in Scooby, die im Januar bekannt gegeben wurden. Zwei RC-Bohrgeräte und drei Kernbohrgeräte bringen in anderen Zonen in Hemi Erweiterungs- und Infill-Bohrungen nieder, um die Ressource abzugrenzen. Zwei Aircore-Bohrgeräte bohren nach neuen Entdeckungen im Gesamtbereich Hemi."

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Mitteilung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Die neuen Entdeckungen Diucon und Eagle befinden sich unmittelbar westlich von Crow. Die Goldvererzung zeigt eine ähnliche Alteration und Sulfidentwicklung wie in den angrenzenden Hemi-Lagerstätten Aquila, Brolga, Crow und Falcon.

Das Ausmaß der vererzten Zonen in Diucon und Eagle wurde mit Mächtigkeiten von bis zu 70 m, Streichlängen von 900 m bzw. 300 m und Tiefen von 300 m demonstriert. Beide Zonen bleiben offen und bieten ein erhebliches Potenzial, um das Goldvorkommen von Hemi durch fortgesetzte Bohrungen schnell und kostengünstig zu vergrößern.

Signifikante neue Goldergebnisse aus den Bohrungen sind den Tabellen 1 und 2 in der originalen englischen Pressemitteilung angegeben.

Diucon-Zone

Die jüngsten Bohrungen in Diucon konzentrierten sich auf Erweiterungen in der Tiefe und westlich der zuvor gemeldeten Vererzung. Die Ergebnisse waren sehr ermutigend, da mächtige Vererzungszonen durchteuft wurden. In Abschnitten mit einem Abstand von 160 m zielen die Bohrungen weiterhin auf Erweiterungen in der die Tiefe und im Streichen nach Westen.

Zu den neuen signifikanten Ergebnissen zählen:

Sektion 28.880E (Abbildung 2)

- 34 m mit 1,8 g/t Au ab 40 m in HERC449 - oberflächennahe Vererzung.

- 121 m mit 1,1 g/t Au ab 80 m in HERC452 (inkl. 17 m mit 3,5 g/t Au ab 141 m) - 50 m in Fallrichtung.

- Analyseergebnisse aus Zone mit Sulfidvererzung 80 m unter HERC453 (von 236 m bis Ende der Bohrung in 309 m) stehen noch aus, Verlängerung durch Kernbohrung ist geplant.

Abschnitt 28.720E (Abbildung 3)

- 36 m mit 2,0 g/t Au ab 224 m in HERC441 (inkl. 12 m mit 4,6 g/t Au ab 246 m) befinden sich 50 m unter HERC382, eine Verlängerung durch Kernbohrung ist geplant, da die Bohrung in der Vererzung endet.

- Zuvor berichtete HERC382 lieferte 99 m mit 1,0 g/t Au inkl. 19 m mit 2,0 g/t Au ab 158 m und 6 m mit 4,5 g/t Au ab 186 m.

Laut Interpretation verbindet sich die Vererzung mit der zuvor gemeldeten mächtigen Zone in HERC382 in Sektion 28.720E, die in einem Abstand von 160 m liegt. Geplant sind die Überprüfung der Erweiterung in der Tiefe sowie die Erweiterungen im Streichen nach Westen.

Eagle-Zone

In Eagle haben die jüngsten RC-Bohrungen eine weitere ermutigende sulfidreiche Alteration in einer Intrusion ähnlich Diucon und den anderen Zonen in Hemi durchteuft. Die Vererzung bleibt im Streichen und in der Tiefe offen.

Zu den signifikanten neuen Ergebnissen in Eagle in Sektion 28560E (Abbildung 4) zählen:

- 123 m mit 1,0 g/t Au ab 229 m in HERC454 (inkl. 26 m mit 1,8 g/t Au ab 237 m und 39 m mit 1,6 g/t Au ab 311 m).

- 35 m mit 0,7 g/t Au ab 51 m in HERC445 (inkl. 10 m mit 1,1 g/t Au ab 51 m und 5 m mit 1,5 g/t Au ab 70 m), 200 m über HERC454.

- 5 m mit 1,3 g/t Au ab 55 m in HERC444

Neue Ergebnisse befinden sich 160 m in Streichrichtung des zuvor gemeldeten Abschnitts von 68 m mit 0,7 g/t Au ab 50 m, einschließlich 6 m mit 2,0 g/t Au und 18 m mit 1,3 g/t Au in HERC377.

Die Bohrungen werden in Abschnitten mit einem Abstand von 160 m und in der Tiefe fortgesetzt, um das Goldvorkommen zu vergrößern.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Hemi - Karte mit Lage der Bohrungen in den neuen Zonen Diucon und Eagle

Abbildung 2 darin zeigt: Diucon - Sektion 28880E

Abbildung 3 zeigt: Diucon - Eagle - Sektion 28720E

Abbildung 4 zeigt: Diucon - Eagle - Sektion 28560E

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Phil Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Phil Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Mitarbeiter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Früher im Geschäftsjahr 2020/21 an der ASX veröffentlichte wichtige Pressemitteilungen mit Bezug auf das Prospektionsgebiet Hemi:

- HEMI - erhebliche Erweiterung, 5. Juni 2020

- HEMI - breite, hochgradige Erweiterungen bei Aquila, 9. Juni 2020

- Weitere hohe Gehalte und Ausdehnung der Vererzung in Hemi, 22. Juni 2020

- Hohe Goldausbringung in Hemi erzielt, 9. Juli 2020

- Weitere Verlängerungen in Brolga bestätigt, 10. Juli 2020

- Hemis Dimension nimmt mit neuen Erweiterungen in Aquila zu, 22. Juli 2020

- Starke Ergebnisse unterstützen die westliche Ausdehnung von Aquila, 5. August 2020

- Die Vererzung in Aquila erstreckt sich bis in 400 m vertikale Tiefe, neuer Erzgang in Crow identifiziert, 13. August 2020

- Die Brolga-Vererzung erstreckt sich nach Norden in Richtung Aquila-Zone und nach Nordosten in Richtung Scooby-Zone, 21. August 2020

- Außergewöhnlich hochgradiger Goldabschnitt in Crow, 27. August 2020

- Falcon - große neue Goldentdeckung in Hemi, 2. September 2020

- Falcon - aktueller Stand der Bohrungen, 15. September 2020

- Überzeugende Infill- und Erweiterungsbohrungen in Brolga, 25. September 2020

- Ermutigende Ergebnisse der Erweiterungs- und Infill-Bohrungen in Aquila und Crow, 7. Oktober 2020

- Auf Falcon werden weiterhin mächtige, hochgradige oberflächennahe Treffer erzielt, 12. Oktober 2020

- Zusätzliche positive Ergebnisse dehnen Aquila und Crow weiter aus, 29. Oktober 2020

- Hochgradige Erweiterungen in Crow und Aquila, 30. November 2020

- Explorationsupdate, 4. Dezember 2020

- Starke Ergebnisse der Infill- und Erweiterungsbohrungen Brolga, 21. Dezember 2020

- Gleichartig ausgedehnte Goldvorkommen in Falcon, 13. Januar 2021

- Diucon und Eagle: Zwei neue in Intrusionen beherbergte Goldentdeckungen in Hemi, 29. Januar 2021

- Weitere metallurgische Testarbeiten bestätigen eine hohe Goldausbringung auf dem Goldprojekt Mallina, 16. Februar 2021

- In Falcon zeichnen sich bedeutende Erweiterungen zur Tiefe und neue Erzgänge im Liegenden ab, 23.Februar 2021

- Weitere Ausdehnung des Goldsystems Crow/Aquila, 4. März 2021

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Glenn Jardine Managing Director Tel. +61 8 6117 9328 admin@degreymining.com.au

Andy Beckwith Technischer Direktor & Betriebsleiter Tel. +61 8 6117 9328 admin@degreymining.com.au

Michael Vaughan Medienanfragen Fivemark Partners Tel. +61 422 602 720 Michael.vaughan@fivemark.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

