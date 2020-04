DGAP-News: De Raj Group AG: De Raj Group AG erwirbt MKG-Unternehmensgruppe: Expansion im nachgelagerten Energiesektor (deutsch)

De Raj Group AG: De Raj Group AG erwirbt MKG-Unternehmensgruppe: Expansion im nachgelagerten Energiesektor

De Raj Group AG erwirbt MKG-Unternehmensgruppe: Expansion im nachgelagerten Energiesektor

Köln, 20. April 2020: De Raj Group AG, ein Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Deutschland, freut sich, die Übernahme von 100% der MKG Group of Companies mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt zu geben. MKG wurde im Jahr 2006 gegründet und verfügt über Niederlassungen und Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Myanmar, Indien, Katar und Oman. MKG bietet als Gruppe Dienstleistungen für den Ingenieur- und Bausektor (sowohl für die Öl- und Gas- als auch für die Nicht-Öl- und Gasgeschäfte), das gesamte Spektrum der Telekommunikationsdienste und den Sektor der erneuerbaren Energien an. Die MKG-Gruppe ist in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt mit Projekten vertreten.

Eine weitere einzigartige Dienstleistung, die MKG für die Bauindustrie erbringt, sind die "Baumanagement-Dienstleistungen" unter Verwendung des eigenentwickelten Datenbank-Software-Systems "Amogh". Diese spezielle Software bietet die "Construction Management Services" unter Verwendung ihres Datenbanksystems Amogh für Piping, Structure, Electrical & Instrumentation und die gesamte Materialverwaltung. Seit 2006 hat diese Software mehr als 60 Projekte ausgeführt, von denen 10 noch immer laufen und einen Wert von 10 Millionen USD haben. Im Überblick handelt es sich um einen verwalteten Dienst, der mit Hilfe von Experten und Software/Datenbank durch Integration aller Informationen wie Technik, Beschaffung, Material, Zeitplan, Logistik, Qualitätsanforderungen und kundenspezifische Baustellenanforderungen und multidisziplinäres Schnittstellenmanagement des Projekts bereitgestellt wird.

Das offizielle Akquisitionsdatum ist der 18. April 2020. Die Verbindlichkeiten von MKG werden als Teil der Übernahme in die De Raj Group aufgenommen. Darüber hinaus werden die derzeitigen Projektträger der MKG-Gruppe nach Ablauf von 12 bis 36 Monaten nach der Übernahme Anspruch auf Aktien der De Raj-Gruppe haben, die 49% der Bewertung der erworbenen Unternehmen abzüglich der Verbindlichkeiten, die von De Raj übernommen werden, entsprechen.

Vaidyanathan Nateshan, Group Chief Executive Officer der De Raj-Gruppe, bemerkte dazu, dass dies der De Raj-Gruppe eine neue Sicht auf die Möglichkeiten im nachgelagerten Energiesektor eröffnet. Die Strategie von De Raj, ihren Schwerpunkt auf den nachgelagerten Öl- und Gasbereich auszudehnen, wird mit der Übernahme der MKG-Gruppe umgesetzt werden und eröffnet neue Möglichkeiten im Telekommunikations- und anderen Infrastrukturbereichen.

Surendra Kumar Mahanty, Organisator und CEO der MKG Group, kommentierte, dass sie sich über die Zusammenarbeit mit De Raj freuen und dies als die perfekte Plattform für ihre Expansionspläne sehen.

Allein der IT-Geschäftsbereich der MKG Group erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von rund USD 5,8 Mio. und ein EBIDTA von über USD 1 Mio.

Über DE RAJ

Die De Raj Group bietet Unternehmen in Asien und Europa Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien an. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und Gasfeldern für nationale Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzer und andere Technologieunternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.thederajgroup.com

Die De Raj-Gruppe ( ISIN: DE000A2GSWR1 ) hatte eine Erstnotierung an der EU-regulierten Wiener Börse (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj Group werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main und XETRA gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an De Raj Group AG, Investor Relations, mailto: ir@thederajgroup.com

Über die MKG-Gruppe Für weitere Informationen über die Aktivitäten der MKG-Gruppe und die übernommenen Unternehmen besuchen Sie bitte http://www.mkggroup.com/ http://www.maakuthariglobal.com/ http://www.amoghllc.com/

Kontakt: Vaidyanathan Nateshan Vorstand Tel.: +49 221 95937026

Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Straße 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 Internet: www.thederajgroup.com

ISIN: DE000A2GSWR1

WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1025273

