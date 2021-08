DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG weiter widerstandsfähig gegen COVID-19-Pandemie (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG weiter widerstandsfähig gegen COVID-19-Pandemie

^ DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG weiter widerstandsfähig gegen COVID-19-Pandemie

27.08.2021 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

DEAG weiter widerstandsfähig gegen COVID-19-Pandemie

- EBITDA im ersten Halbjahr 2021 bei 9,0 Mio. Euro / Umsatz bei 7,4 Mio. Euro

- Für Fortsetzung des Wachstumskurses nach Ende der Pandemie und Erschließung neuer Märkte gut aufgestellt

- Re-Start im Veranstaltungsbereich beginnt / 2022 dann Normalisierung mit aussichtsreichen Perspektiven der DEAG

Berlin, 27. August 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 ihr Ergebnis trotz des pandemiebedingten Umsatzeinbruchs gesteigert. Die Umsatzerlöse beliefen sich in den ersten sechs Monaten auf 7,4 Mio. Euro. In der Vorjahresperiode, die nur teilweise von der COVID-19-Pandemie betroffen war, lagen die Umsatzerlöse bei 31,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte im ersten Halbjahr auf 9,0 Mio. Euro, nach -0,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen ist die Ergebnissteigerung auf den vollumfänglichen Versicherungsschutz der DEAG sowie Zahlungen aus pandemiebezogenen Förderprogrammen, die die DEAG in ihren Kernmärkten erhalten hat. Darüber hinaus konnten im Rahmen des enormen Kostensenkungsprogramms im Konzern die Kosten im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau um ein Drittel gesenkt werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei 5,0 Mio. Euro (Vj. -4,2 Mio. Euro) und das Konzernergebnis nach Steuern bei 1,3 Mio. Euro (Vj. -5,9 Mio. Euro).

Mit einer zunehmenden Normalisierung der Geschäftstätigkeit in Deutschland und der Schweiz rechnet die DEAG im vierten Quartal 2021. In vollem Gange sind bereits die Vorbereitungen für das Erfolgsformat Christmas Garden. In der Saison 2021/2022 sollen die Christmas Garden auf 16 Standorte ausgeweitet werden. Neu hinzukommen wird unter anderem der Christmas Garden in Paris, der erste in Frankreich. Die DEAG verzeichnet bereits eine sehr gute Nachfrage nach Tickets für die Christmas Garden und rechnet für die 16 Standorte mit insgesamt über 1 Mio. Besuchern. In Großbritannien rechnet die DEAG bereits im laufenden dritten Quartal mit einer zunehmenden Normalisierung der Geschäftstätigkeit. Dort finden bereits wieder Konzerte mit voller Kapazitätsauslastung statt. Im August hat die DEAG in der Londoner "The O2 Arena" zwei Konzerte mit der Kultband Gorillaz veranstaltet. Es waren die ersten Konzerte in der Veranstaltungsstätte seit 17 Monaten. Für das Geschäftsjahr 2021, das die DEAG aufgrund der Pandemie weiterhin als Übergangsjahr betrachtet, erwartet die Gesellschaft deutliche Steigerungen bei Umsatz und operativem EBITDA im Vergleich zum Vorjahr.

Prof. Peter L. H. Schwenkow: "Angesichts des nun seit über einem Jahr bestehenden De-facto-Berufsverbots für die DEAG und die gesamte Live-Entertainment-Branche, das zumindest in Deutschland in großen Teilen weiter besteht, sind wir mit der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr vergleichsweise zufrieden. Wir haben im ersten Halbjahr im Rahmen unserer M&A-Strategie die Weichen für das langfristige Wachstum der DEAG gestellt und wollen auch in Zukunft eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der europäischen Live-Entertainment-Branche spielen und unser Wachstum durch M&A vorantreiben. Vor diesem Hintergrund haben wir eine renommierte US-Investmentbank beauftragt, weitere potenzielle Investoren für die DEAG zu identifizieren und entsprechende Gespräche zu führen. Wir erwarten nach aktueller Lage eine nahezu vollständige Normalisierung unserer Geschäftstätigkeit dann in 2022 und sind schon mittelfristig für weiteres Wachstum im Veranstaltungsbereich, auch außerhalb des Musikgeschäfts, hervorragend positioniert."

Die DEAG teilt zudem mit, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft den Vorstandsvertrag mit dem amtierenden CFO Roman Velke vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum 31. März 2025 verlängert hat.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht steht im Laufe des 27. August 2021 auf der Unternehmens-Website im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 15 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Content.

In 2019 - vor Beginn der COVID-19-Pandemie - wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als 5 Mio. Tickets jährlich umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen " MyTicket" und " Gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content.

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Tel: 0049 69 905505-52 E-Mail: deag@edicto.de

27.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@edicto.de Internet: www.deag.de

ISIN: DE000A2NBF25 , DE000A0Z23G6

WKN: A2NBF2, A0Z23G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1229279

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1229279 27.08.2021

°