DGAP-News: DEFAMA erzielt 2021 erneut Höchstwerte bei allen Kennzahlen (deutsch)

DEFAMA erzielt 2021 erneut Höchstwerte bei allen Kennzahlen

^ DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Planzahlen DEFAMA erzielt 2021 erneut Höchstwerte bei allen Kennzahlen

28.02.2022 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA erzielt 2021 erneut Höchstwerte bei allen Kennzahlen

* Umsatz: 17,0 Mio. EUR; Ergebnis: 5,0 Mio. EUR; FFO: 7,1 Mio. EUR * Dividendenerhöhung auf 51 Cent je Aktie vorgeschlagen * Annualisierter FFO soll bis Ende 2022 auf 10 Mio. EUR steigen

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen und untestierten Zahlen bei Umsatzerlösen von 17,0 (Vj.: 14,6) Mio. EUR einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,0 (2,5) Mio. EUR bzw. 1,14 (0,57) EUR je Aktie erwirtschaftet. Enthalten war darin ein positiver Einmaleffekt von rund 2 Mio. EUR durch den Verkauf des Objekts in Bleicherode. Die Funds From Operations (FFO), in denen dieser herausgerechnet ist, lagen bei 7,1 (5,9) Mio. EUR bzw. 1,60 (1,33) EUR je Aktie, ein Plus von 20%.

Damit hat DEFAMA auch im zweiten Corona-Jahr die Prognosen erreicht. Vorstand und Aufsichtsrat planen daher, der Hauptversammlung eine von 48 auf 51 Cent je Aktie erhöhte Dividende vorzuschlagen. Damit setzt DEFAMA die seit Firmengründung verfolgte aktionärsfreundliche Politik einer jährlich gesteigerten Ausschüttung fort und vollzieht damit die 7. Dividendenerhöhung in Folge.

Für das laufende Jahr strebt DEFAMA einen Anstieg des FFO auf rund 8,5 Mio. EUR bzw. 1,92 EUR je Aktie an. Der annualisierte FFO des Portfolios soll bis Jahresende auf 10 Mio. EUR wachsen. Zielgröße für den Konzernüberschuss nach HGB sind 3,5 Mio. EUR. Hinzu kommen mögliche Veräußerungsgewinne. Gemäß der kommunizierten Ausschüttungspolitik beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende auch für 2022 erneut anzuheben.

Mit dem Ankauf in Wolfsburg gelang Ende Januar bereits ein erster Zukauf. Insgesamt lag das Ankaufvolumen zuletzt deutlich über Plan. Zugleich laufen zahlreiche Investitionen zur Ertragssteigerung im Bestandsportfolio. Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand die Durchführung einer kleinen Kapitalerhöhung prüfen, sofern sich die aktuellen Gespräche über mögliche Transaktionen oder Erweiterungsinvestitionen konkretisieren.

Aktuell besitzt DEFAMA ein Portfolio von 51 Fachmarktzentren mit gut 220.000 qm Nutzfläche, die zu über 95% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf mehr als 17 Mio. EUR. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, KiK, Takko und toom.

Die testierten Zahlen und den Geschäftsbericht 2021 wird DEFAMA Ende April 2022 veröffentlichen. Die ordentliche Hauptversammlung findet voraussichtlich am 22. Juli 2022 in Berlin statt.

Anlässlich der vorläufigen Zahlen findet heute um 13.00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der DEFAMA statt. Die Präsentation dazu ist unter https://defama.de/home/investoren/praesentationen/ zu finden.

Die Einwahldaten zur Telefonkonferenz lauten:

DE: +49 69 201 744 220

UK: +44 20 300 924 70

PIN: wird auf Anfrage unter info@defama.de zugesandt

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin

Internet: www.defama.de

Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0 Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2 Mail: schrade@defama.de

28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 555 79 26 - 0 Fax: 030 - 555 79 26 - 2 E-Mail: info@defama.de Internet: www.defama.de

ISIN: DE000A13SUL5

WKN: A13SUL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1289295

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1289295 28.02.2022

°