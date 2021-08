DGAP-News: DEFENCE THERAPEUTICS REICHT PROVISORISCHE US-PATENTANMELDUNG FÜR SÄUREBASIERTE HYDROGELE EIN (deutsch)

DEFENCE THERAPEUTICS REICHT PROVISORISCHE US-PATENTANMELDUNG FÜR SÄUREBASIERTE HYDROGELE EIN

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 31. August 2021 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen ADC-Verfahren zur gezielten Krebsbekämpfung mit seiner AccumTM-Technologie sowie an Impfstoffen gegen Krebs und Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, die Erweiterung seines Patentportfolios durch die Einreichung seiner provisorischen US-Patentanmeldung auf der Basis seiner AccumTM-Technologie unter der Bezeichnung "Steroid Acid-Based Hydrogels" [Steroid-Säure-basierte Hydrogele] bekanntgeben zu können.

Hydrogele sind verknüpfte Polymernetzwerke, die quellen und eine erhebliche Menge Waser innerhalb ihrer Struktur speichern können. Hydrogele kommen häufig in verschiedenen Branchen zum Einsatz und weisen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten auf wie Pharmazeutika und Therapeutika (Wirkstoffverabreichungssysteme), Biomedizin, Lebensmittelzusätze, Kosmetik (Hygieneprodukte), Umwelt, Energie, Landwirtschaft sowie in der Bergbaubranche bei der Entwässerung.

Das neue AccumTM-Hydrogel von Defence bildete sich spontan innerhalb von Sekunden unmittelbar nach der Resuspension bei Zimmertemperatur. Die Hydrogelbildung wurde nach der Auflösung der verschiedenen Peptid- oder Steroid-Säure-Peptid-AccumTM-Varianten in verschiedenen wässrigen Lösungen bewertet. Es stellte sich heraus, dass die Kinetik der Hydrogelbildung vom Steroid-Säure-Peptid-Konjugat, der Konzentration des Steroid-Säure-Peptid-Konjugats sowie der verwendeten wässrigen Lösung abhing.

"Der Hydrogelsektor wächst schnell und die Vielseitigkeit der AccumTM-Technologie von Defence ermöglicht dem Unternehmen eine weitere Geschäftschance, die das Defence-Team bis hin zur Vermarktung weiterverfolgen möchte. Defence wird an diesem aufstrebenden Markt mit seinen laborbasierten Studien teilhaben, die einen eindeutigen Nachweis für das positive Ergebnis erbracht haben, dass verschiedene Steroid-Säure-hnRNPA1 (eine AccumTM-Variante) spontan und schnell ein neues Hydrogel bilden, wenn sie in verschiedenen wässrigen Lösungsmitteln bei unterschiedlichen Temperaturen und Konzentrationen aufgelöst werden. Seine Vielseitigkeit macht das neuartige AccumTM-Hydrogel von Defence für die persönlichen spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden einsetzbar", erklärte Sébastien Plouffe, der CEO von Defence.

Laut dem neuen Bericht von Expert Market Research mit dem Titel "Global Hydrogel Market Size, Share, Price, Trends, Growth, Analysis, Report and Forecast 2021-2026" stellt der weltweite Hydrogelmarkt einen dynamisch wachsenden Bereich mit einem Umsatz von 23,6 Mrd. USD im Jahr 2020 dar, der mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,0 % im Laufe der nächsten fünf Jahre im Jahr 2026 die Marke von 35,5 Mrd. USD erreichen soll. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Hydrogel in Bereichen wie Medizin, Industrie und Konsumgüter werden den Hydrogelmarkt vorantreiben.

Die Hauptakteure in der Biotech-/Pharmabranche sind Alcon (Novartis AG), Johnson & Johnson Services Inc. sowie 3M Company.

Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM(TM)-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ,zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Defence Therapeutics Inc. 1680 - 200 Burrard St V6C3L6 Vancouver Kanada E-Mail: info@defencetherapeutics.com Internet: https://defencetherapeutics.com

ISIN: CA24463V1013

