Delignit baut Zusammenarbeit mit führendem nordamerikanischen OEM aus und bestätigt deutliche Umsatzsteigerung für das laufende Geschäftsjahr

Blomberg, 19. November 2021. Die Delignit AG ( ISIN DE000A0MZ4B0 ), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen mit Sitz in Blomberg, baut die bestehende Geschäftsbeziehung zur Ausstattung von Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen mit einem führenden nordamerikanischen OEM weiter aus und stärkt damit ihre Position in der Klasse der leichten Nutzfahrzeuge (LCV). Mit der erteilten Beauftragung durch den nordamerikanischen OEM-Nutzfahrzeughersteller erweitert die Delignit AG den laufenden Serienlieferumfang für zwei Fahrzeugmodelle. Das im Delignit Konzern entwickelte Produkt verbindet eine bewährte Delignit-Ladungssicherungskomponente mit innovativen Beleuchtungselementen und soll u.a. als Serienstandard auf dem englischen Markt zur Verwendung kommen. Unter der Annahme planungskonformer Abrufmengen wird bereits für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Mehrumsatz in mittlerer einstelliger Millionenhöhe gerechnet. Zeitgleich zu dieser Erweiterungsbeauftragung wurde die Laufzeit eines der beiden Modelle bis 2035 verlängert.

Markus Büscher, CEO der Delignit AG, sieht in der Beauftragung einen weiteren Schritt zur Diversifikation des Geschäftsmodells und somit zur Umsetzung der Wachstumsstrategie der Delignit AG. "Mit der Neubeauftragung erweitern wir erneut erfolgreich unser Produktprogramm auf Basis einer innovativen Produktentwicklung im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge. Die Systemlösung eignet sich zudem auch für andere Nutzfahrzeughersteller und Endmärkte, wodurch sich mittelfristig zusätzliche Umsatzpotenziale ergeben könnten."

Positiv zeigt sich neben der weiteren Erhöhung des Auftragsbestandes auch die Umsatzentwicklung des Konzerns auf Gesamtjahressicht. Trotz eines zuletzt herausfordernden Marktumfelds aufgrund bestehender Versorgungsengpässe auf dem internationalen Halbleitermarkt rechnet der Delignit Konzern für das laufende Geschäftsjahr weiterhin mit einer deutlichen Steigerung des Umsatzes auf mehr als 67 Mio. EUR (Vorjahr: 58,7 Mio. EUR). Belastend haben sich dahingegen die teils erheblichen Materialteuerungen und Verfügbarkeitsengpässe am Beschaffungsmarkt ausgewirkt. Das avisierte Profitabilitätsniveau einer EBITDA-Marge von mindestens 9 % hängt vor diesem Hintergrund im hohen Maße von einer erfolgreichen Weiterreichung von Rohstoffteuerungen an Kunden ab.

Über den Delignit Konzern:

Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.

Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com.

Kontakt: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Tel. +49 5235 966-156 Fax +49 5235 966-351 eMail: ir@delignit.com

