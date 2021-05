DGAP-News: Delivery Hero bringt Service nach Berlin mit weiteren Expansionsplänen für Deutschland (deutsch)

Delivery Hero bringt Service nach Berlin mit weiteren Expansionsplänen für Deutschland

* Delivery Hero wird seine Mission, alles, was Kunden benötigen, lokal auszuliefern, bald auf die Straßen Berlins bringen; der Soft-Launch wird diesen Sommer erfolgen, bevor er bis Ende des Jahres auf zusätzliche Städte in Deutschland ausgeweitet wird

* Delivery Hero plant, den Service im Juni in einer Beta-Phase zu testen, um ihn dann schrittweise auszubauen und am 10. August offiziell zu starten

* Unter der Marke foodpanda wird die Delivery Hero Gruppe zunächst in der deutschen Hauptstadt mit dem kompletten Plattformangebot an den Start gehen; dabei verfolgt Delivery Hero die Ambition, Lebensmittel und Quick-Commerce-Artikel zum Teil innerhalb von 7 Minuten zu liefern - alles in einer einzigen App

* Das Recruiting für foodpanda Germany hat begonnen und bietet den besten Talenten die Möglichkeit, bei einem Startup im Rahmen des Delivery Hero Scaleups einzusteigen

Berlin, 12. Mai 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, kündigte heute den Wiedereintritt in den deutschen Markt unter der Marke foodpanda an. Delivery Hero sieht in Deutschland großes Potenzial, da sich die Kundennachfrage weiterentwickelt hat und der Markt noch nicht ausreichend erschlossen ist. foodpanda ist bereits in mehr als zehn Ländern in Europa und Asien aktiv und wird noch in diesem Sommer sein unverwechselbares Pink auf die Straßen Berlins bringen. foodpanda startet zunächst mit einem Soft-Launch im Zentrum der deutschen Hauptstadt im Juni und plant, den Betrieb nach dem offiziellen Start am 10. August auf zusätzliche Städte auszuweiten.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "In den letzten Jahren haben wir eine positive Veränderung in der Kundennachfrage beobachtet, die eine klare Chance bietet, unseren großartigen Service auf den deutschen Markt zu bringen. Indem wir die globale Expertise von Delivery Hero nutzen, um dem gestiegenen Bedürfnis nach Geschwindigkeit, Komfort und Vielfalt gerecht zu werden, sind wir bereit, allen Berlinern ein herausragendes Erlebnis zu liefern und die deutsche Lieferbranche mit ihrem gesamten Ökosystem - Fahrer, Restaurants, lokale Geschäfte und Kunden - nachhaltig positiv zu verändern."

Einfluss auf die deutsche Lieferindustrie und Beschleunigung von Quick-Commerce Ab August wird Delivery Hero mit seinem kompletten Plattformangebot offiziell in die deutsche Lieferbranche einsteigen, von Restaurant-Essen bis hin zu Quick-Commerce, einschließlich Dmarts (kleine Lagerhäuser in der Innenstadt) und Partnerschaften mit lokalen Geschäften. Über die foodpanda-App will Delivery Hero Online-Kunden eine große Auswahl an Gerichten und Restaurants bieten und dafür sorgen, dass sie bequem von zu Hause aus ein tolles Erlebnis genießen können. Um die Mission zu erfüllen, alles, was Kunden benötigen, lokal zu liefern, wird das Unternehmen auch Quick-Commerce starten und Partnerschaften mit lokalen Geschäften schließen. Zusätzlich wird Delivery Hero seine eigenen Dmarts eröffnen, mit dem Ziel, Lebensmittel und Convenience-Artikel mitunter in nur 7 Minuten zu liefern. Die Gruppe plant auch die Einführung von Cloud Kitchens und Restaurantkonzepten.

Artur Schreiber, CEO von foodpanda Germany: "Wir haben immer ein Auge auf Deutschland gehabt und sehen enorme Möglichkeiten, das Kundenerlebnis zu verbessern. Basierend auf dem, was wir für Kunden in anderen Ländern entwickeln, wissen wir, dass unser Produkt und Angebot außergewöhnlich sind. Wir sind daher überzeugt, dass wir einen Mehrwert für das gesamte Ökosystem schaffen können. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unser deutsches Geschäft auf der Grundlage einer leistungsstarken und gut etablierten Plattform aufzubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten für Shops und Restaurants zu schaffen."

Unterstützung für das lokale Ökosystem Delivery Hero ist bestrebt, nachhaltige Beziehungen zu allen Partnern im Ökosystem zu pflegen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Die Delivery Hero Gruppe möchte mehr Geschäftsmöglichkeiten für Restaurants und Shops in Deutschland schaffen. Indem die Logistik über eine große Flotte von Kurieren abgewickelt wird, stellt Delivery Hero seinen lokalen Partnern eine fortschrittliche Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Für lokale Geschäfte fungiert Delivery Hero als digitaler Partner, um sowohl Offline- als auch Online-Kunden zu erreichen. Wie immer möchte Delivery Hero sicherstellen, dass alle Fahrer unter fairen und sicheren Bedingungen arbeiten, während ein ständiger Dialog darüber geführt wird, wie ihre Interessen in Bezug auf Flexibilität, Vergütung und Zugang zur Arbeit am besten bedient werden können.

ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in mehr als 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com.

PRESSEKONTAKT Chloé Gamache Senior Specialist, Communications +49 1719369681 press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS-KONTAKT Daniel Fard-Yazdani VP, Head of Investor Relations +49 170 56 35 160 ir@deliveryhero.com

DISCLAIMER Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

