DGAP-News: Delivery Hero ernennt Mitglieder des neuen Diversity and Inclusion Advisory Board (deutsch)

Delivery Hero ernennt Mitglieder des neuen Diversity and Inclusion Advisory Board

^ DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges Delivery Hero ernennt Mitglieder des neuen Diversity and Inclusion Advisory Board

21.10.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Delivery Hero hat acht Mitglieder für seinen neuen Beirat für Diversität und Inklusion ("D&I") ernannt

* Das Gremium wird das Mandat am 15. September 2021 antreten und die erste Sitzung im 4. Quartal 2021 abhalten

* Der Beirat setzt sich aus Mitarbeitern von Delivery Hero und seiner lokalen Tochtergesellschaften foodpanda und PedidosYa sowie von Microsoft und der University of Virginia zusammen

* Als Erfahrungs- und Expertengremium, soll der Beirat die D&I-Arbeit von Delivery Hero beeinflussen und verbessern

Berlin, 21. Oktober 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat acht Mitglieder für das neue Diversity and Inclusion Advisory Board ernannt. Dazu gehören interne und externe Vertreter, die sich für eine faire Vertretung, Inklusivität und gerechte Strukturen bei Delivery Hero einsetzen.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Bei Delivery Hero haben wir uns dazu verpflichtet, das Unternehmenswachstum durch eine repräsentative und integrative Belegschaft zu fördern. Wir haben das Diversity and Inclusion Advisory Board gegründet, um sicherzustellen, dass Vielfalt und Inklusion alles, was wir tun, prägen. Die ausgewählten Mitglieder werden uns mit ihren vielfältigen Erfahrungen und ihrem Fachwissen als Berater zur Seite stehen, um unsere bestehende D&I-Strategie zu stärken."

Delivery Hero gehört zu den ersten DAX40-Unternehmen, die einen solchen Beirat ankündigen. Zu den acht ernannten Mitgliedern gehören Jeri Doris (Chair), Sigrid Osterrieth (Co-Chair), Leandro Mazoni und Patricia Pierre von Delivery Hero, Evelyn Tay von foodpanda, Raul Paredes Lovera von PedidosYa, Diana S. Navas-Rosette von Microsoft und Melissa Thomas-Hunt von der University of Virginia.

Ihre Amtszeit beträgt ein Jahr und kann um eine weitere Amtszeit verlängert werden. Beginn des Mandats war am 15. September 2021 und die erste Sitzung des Gremiums wird im vierten Quartal 2021 stattfinden. Die Agenda des Beirats wird von drei Zielen bestimmt: Erstens, regelmäßige Beratung und Konsultation im Bereich D&I. Zweitens, eine strategische Partnerschaft, um die D&I-Strategie und das D&I-Programm des Unternehmens weiterzuentwickeln und zu verbessern. Schließlich sollen die acht Mitglieder als Botschafter im Namen von Delivery Hero agieren, um vielfältige Talente anzuziehen und die Diskussion über D&I in der gesamten Branche anzuführen.

Sigrid Osterrieth, Co-Vorsitzende des Diversity and Inclusion Advisory Board, und Senior Director Communications, Diversity and Inclusion bei Delivery Hero: "Das Diversity and Inclusion Advisory Board wird eine wesentliche Rolle bei der Förderung der D&I-Bemühungen von Delivery Hero spielen. Die Mitglieder haben ganz unterschiedliche und vielfältige Hintergründe und verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Förderung von Vielfalt und Integration in weltweit führenden Unternehmen. Ich bin zuversichtlich, dass der Vorstand gemeinsam nicht nur die D&I-Arbeit bei Delivery Hero beeinflussen, sondern auch einen neuen Standard für die gesamte Branche setzen wird."

Erfahren Sie hier mehr über Vielfalt und Integration bei Delivery Hero.

ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT Lena Carlson Senior Specialist, Corporate Communications +49 159 0168 4611 press@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

21.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 105 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: ir@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse EQS News ID: 1242201

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1242201 21.10.2021

°