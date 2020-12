DGAP-News: Delivery Hero wird bedingte behördliche Genehmigung für das Joint Venture mit Woowa erhalten (deutsch)

Delivery Hero wird bedingte behördliche Genehmigung für das Joint Venture mit Woowa erhalten

* Gemäß der Veröffentlichung der koreanischen Kartellbehörde am 28. Dezember wird Delivery Hero die bedingte behördliche Genehmigung für die strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers Corp., Südkoreas größter Online-Plattform für Essenslieferungen, erhalten

* Als Teil der Transaktion wird ein Joint Venture in Singapur gegründet, welches das foodpanda-Geschäft der Delivery-Hero-Gruppe sowie Woowas Geschäft in Asien steuern wird

* Die strategische Partnerschaft wird es beiden Parteien ermöglichen, Marktkenntnisse, technologische Expertise und operatives Know-how über alle Geschäftsbereiche hinweg zu nutzen, einschließlich Food Delivery, Fintech, Quick Commerce und anderer Geschäftsbereiche

* Die behördliche Genehmigung wird an die Bedingung geknüpft sein, dass Delivery Hero seine südkoreanische Tochtergesellschaft Delivery Hero Korea LLC (einschließlich "Yogiyo") veräußert, sowie an verhaltensbedingte Maßnahmen, die für den Betrieb von Delivery Hero Korea LLC bis zum Abschluss der Veräußerung gelten

* Die endgültige schriftliche Genehmigung sowie der Abschluss der strategischen Partnerschaft werden für das erste Quartal 2021 erwartet

Berlin, 28. December 2020 - Nach der heutigen Pressemitteilung der koreanischen Kartellbehörde ("KFTC") wird Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, die bedingte behördliche Genehmigung für die strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers Corp. ("Woowa") erhalten. Delivery Hero erwartet die endgültige schriftliche Entscheidung sowie den Abschluss im ersten Quartal 2021.

Die Transaktion beinhaltet die Gründung eines Joint Ventures in Singapur. Die Transaktionsvereinbarungen wurden am 13. Dezember 2019 unterzeichnet. Seitdem befindet sich die Transaktion in der Prüfung durch die KFTC. Wie bei der Unterzeichnung der Transaktion im Dezember 2019 vereinbart und basierend auf dem damals vereinbarten volumengewichteten Durchschnittspreis der Delivery-Hero-Aktie sowie der Bewertung von Woowa, besteht die Gegenleistung sowohl aus einer Bar- als auch aus einer Aktienkomponente (ca. 1,7 Mrd. Euro in bar und ca. 40 Millionen Delivery-Hero-Aktien). Dies entsprach 4,0 Mrd. US Dollar bzw. 3,6 Mrd. Euro auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis (vor üblichen Anpassungen) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung und vor der Aktienkursentwicklung zwischen Dezember 2019 und Vollzug.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Die Genehmigung für unsere Partnerschaft mit Woowa ist eine großartige Nachricht für unsere beiden Unternehmen und die gesamte Branche. Ich freue mich besonders, Bongjin Kim nach dem Abschluss der Transaktion in unserer Unternehmerfamilie willkommen zu heißen. Sein Team bringt wertvolle Erfahrungen mit und gemeinsam können wir unsere Präsenz in ganz Asien ausbauen und verbessern. Wir sind zutiefst betrübt über die geforderte Auflage, unsere Tochtergesellschaft Delivery Hero Korea in Südkorea zu veräußern. Ich möchte dem Team persönlich unseren Dank aussprechen für all die Jahre der Zusammenarbeit und ihre kontinuierlichen Bemühungen, ein begeisterndes Kundenerlebnis zu schaffen. Wir wünschen Delivery Hero Korea das Beste für die Zukunft und werden intensiv daran arbeiten, dass dieser Übergang für alle betroffenen Mitarbeiter so reibungslos wie möglich verläuft."

Bongjin Kim, CEO und Gründer von Woowa: "Der koreanische Markt für Lebensmittellieferungen hat ein großes Potenzial und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Delivery Hero, um von dem enormen Wissen über Logistik, Technologie und die Skalierung von Unternehmen zu profitieren. Unsere Partnerschaft wird das gesamte Ökosystem vorantreiben und wir werden gemeinsam Innovationen auf den asiatischen Markt sowie in die Branche bringen."

Lokale Innovationen - gestärkt durch globales Wissen Woowa ist Vorreiter für Innovationen in der Lieferindustrie und hat Korea einen Namen in der Branche gemacht. Der koreanische Markt für Online-Essenslieferungen befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und bietet enorme Möglichkeiten, sowohl die Kundenbasis zu vergrößern als auch in verwandte On-Demand-Dienste zu expandieren. Gemeinsam mit Woowa wird sich Delivery Hero für die Entwicklung neuer Technologien engagieren, um zusätzliche Chancen für lokale Unternehmer zu schaffen, den Service für Verbraucher zu verbessern und die Beschäftigungsaussichten für Fahrer und Restaurants zu erhöhen.

Gründung eines Joint Ventures zur Förderung von Innovationen in Asien Das in Singapur ansässige Joint Venture wird voraussichtlich das operative Geschäft von Delivery Hero in Asien (über die Marke foodpanda in Bangladesch, Kambodscha, Hongkong, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand) und der regionalen Niederlassungen von Woowa (in Korea, Vietnam und Japan) führen. Bongjin Kim, CEO und Gründer von Woowa, wird zum Chairman des Boards und Executive Director des Joint Ventures ernannt. Jakob Angele, derzeitiger CEO von foodpanda Asia, und Sean Oh, derzeitiger CFO/CSO von Woowa, werden beide zu Co-CEOs des Joint Ventures ernannt und sind jeweils für die Geschäftsbereiche von foodpanda und Woowa respektive verantwortlich. Das Joint Venture wird den Betrieb aller Geschäftsbereiche von foodpanda und Woowa übernehmen, inklusive eigener Lieferung, Cloud Kitchens sowie Quick Commerce einschließlich Dmarts in Asien.

Erforderliche Auflagen zur Genehmigung der Partnerschaft Die behördliche Genehmigung ist an strukturelle und verhaltensbezogene Auflagen für die südkoreanische Tochtergesellschaft bis zum Abschluss der Veräußerung geknüpft. Die strukturelle Bedingung verlangt von Delivery Hero die Veräußerung der 100%-igen südkoreanischen Tochtergesellschaft Delivery Hero Korea LLC (einschließlich "Yogiyo"). Der für die Veräußerung vorgegebene Zeitrahmen beträgt sechs Monate ab dem Datum, an dem Delivery Hero die schriftliche Entscheidung erhält. Delivery Hero wird berechtigt sein, eine Verlängerung der Veräußerungsfrist unter bestimmten Umständen um bis zu sechs Monate zu beantragen.

Die verhaltensbezogenen Maßnahmen zielen darauf ab, den Status quo von Delivery Hero Korea LLC bis zum Abschluss der Veräußerung aufrechtzuerhalten: a) getrennter und unabhängiger Betrieb von Delivery Hero Korea LLC von den anderen Liefer-Apps von Delivery Hero und Woowa, b) Verbot jeglicher Änderung des tatsächlichen Provisionssatzes für Restaurants, c) monatliche Inanspruchnahme von mindestens der gleichen Werbeausgaben wie im Vorjahresmonat und Verbot der Diskriminierung, d) Verbot jeglicher Änderung von Zugriffs-/ und Verbindungsgeschwindigkeiten der Liefer-Apps, der Benutzeroberfläche, von bereitgestellten Informationen etc., und Verbot der erzwungenen Umstellung oder Aufforderung zur Umstellung auf die anderen Liefer-Apps der Parteien, e) Verbot von nachteiligen Änderungen der Arbeitsbedingungen von Yogiyo-Fahrern und Verbot der Aufforderung, zu Woowa zu wechseln, und f) Verbot der Übertragung und Weitergabe von Daten.

ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, der Asien-Pazifik-Region, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik in über 700 Städten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als 20 Minuten zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, beschäftigt mehr als 27.000 Mitarbeiter. Delivery Hero ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.deliveryhero.com.

ÜBER WOOWA Woowa betreibt Südkoreas führende Online-Plattform für Essenslieferungen, welche unter der Marke "Baedal Minjok" aktiv ist. Woowa arbeitet unablässig daran, Innovationen in der Essenslieferindustrie unter anderem durch Crowd-Sourcing-Fahrersysteme, Robotertechnologie und virtuelle Küchen voranzutreiben. Woowa hat zudem einen Lieferservice für Lebensmittel namens "B Mart" eingeführt, der Lebensmittellieferungen in unter 30 Minuten ermöglicht.

PRESSEKONTAKT Sigrid Dalberg-Krajewski Director, Global Corporate Communications +49 170 56 35 160 press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS-KONTAKT Daniel Fard-Yazdani VP, Head of Investor Relations +49 175 55 26 027 ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 105 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse EQS News ID: 1157503

