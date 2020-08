DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG (deutsch)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

Unter Bezugnahme auf die Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG vom 26.03.2018 hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele (veröffentlicht von der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 28.03.2018) hat die BRH Holdings GP, Ltd., George Town, Kaimaninseln, uns - auch im Namen der von ihr kontrollierten Tochtergesellschaften - am 14.08.2020 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG eine Änderung der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt:

* Die Absichten der BRH Holding GP, Ltd. und der von ihr kontrollierten Tochtergesellschaften hinsichtlich der Dividendenpolitik der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG haben sich geändert. Es wird angestrebt, dass die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG eine angemessene Dividende an ihre Aktionäre auszahlt.

* Im Übrigen sind die in der Mitteilung vom 26.03.2018 dargestellten Ziele unverändert.

Kontakt: Michael Tegeder Head of Investor Relations & Corporate Finance DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: + 49 6103 3724944 Email: tegeder@demire.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1120063

