DGAP-News: Denise Lee erweitert die Geschäftsführung der Metronomia Clinical Research GmbH (deutsch)

17.08.2020

Denise Lee erweitert die Geschäftsführung der Metronomia Clinical Research GmbH

München, 17. August 2020. Neue Geschäftsführung bei der Metronomia Clinical Research GmbH: seit Anfang Juli 2020 verstärkt Denise Lee als neue Geschäftsführerin das Management des mittelständischen Auftragsforschungsunternehmens (Clinical Research Organisation). Sie wird künftig zusammen mit Rudolf Köhne-Volland und Dieter Meyer, beide Gründer und Geschäftsführer, Metronomia den Weg in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft ebnen und als führendes Unternehmen für Data-Science-Services in Europa positionieren.

Denise Lee verfügt über 17 Jahre internationale Erfahrung im Bereich der klinischen Forschung, besonders in der Planung und Durchführung von globalen multizentrischen Studien, der Aufsicht internationaler bereichsübergreifender Teams und der Unterstützung bei strategischen klinischen Entwicklungsplänen. Auf der Kundenseite hat sie in den letzten Jahren als Head of Clinical Operations bei der Bencard Allergie GmbH, einem deutschen Tochterunternehmen von Allergy Therapeutics PCL gearbeitet.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Metronomia. Ich habe das Unternehmen in vielen gemeinsamen Projekten kennen und schätzen gelernt, da es für Qualität, Kompetenz, Engagement und unbedingte Kundenorientierung steht. Gerade in einer Zeit, in der es so wichtig ist neue Medikamente schneller auf den Markt zu bringen, bin ich überzeugt davon, dass wir bei Metronomia mit unserer umfassenden Expertise einen entscheidenden Beitrag leisten können", so Denise Lee.

Und Geschäftsführer Rudolf-Köhne-Volland fügt hinzu: "Denise Lee ist für uns eine ideale Besetzung. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Persönlichkeit und ihrem professionellen Knowhow Metronomia auf dem zukünftigen und nachhaltigen Wachstumspfad hervorragend unterstützen wird."

Über Metronomia: Die Metronomia Clinical Research GmbH führt als privates Forschungsinstitut Auftragsforschung im Rahmen klinischer Prüfungen von Arzneimitteln durch. Das 1990 gegründete CRO mit Sitz in München beschäftigt rund 75 Mitarbeiter und feiert in diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen. Den Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit bilden das Datenmanagement, e-Clinical Services und die biometrische Betreuung klinischer Studien der Phasen I-IV und nicht-interventioneller Studien für internationale, biopharmazeutische Unternehmen und Medizinprodukte-Hersteller.

Kontakt: Metronomia Clinical Research GmbH Rudolf-Köhne-Volland +49 89 829 265 0101 rkvolland@metronomia.net

Für Presseanfragen MC Services AG Caroline Bergmann +49 211 529252 20 caroline.bergmann@mc-services.eu

