Der deutsche Healthcare-Investor SHS und der niederländische Investor Rubio Impact Ventures investieren 5 Millionen Euro in Incision für die internationale Expansion und neue Services auf der Chirurgie-Plattform

* Incision baut seine Plattform für Ergebnisverbesserung und Online-Training im Bereich Chirurgie weiter aus

* Die deutsche SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH und der Investor Rubio Impact Ventures aus Amsterdam stellen 5 Millionen Euro für die Expansion des internationalen Geschäfts der Incision bereit

* OP-Personal aus über 200 Krankenhäusern in mehr als 18 Ländern nutzt bereits die Incision-Plattform

Amsterdam/Tübingen, 27. Mai 2021

Auf dem Weg zur weltweit führenden Chirurgie-Plattform wirbt die niederländische Incision Group B.V. in ihrer Serie A fünf Millionen Euro Kapital ein. Die neuen Investoren, der Tübinger Healthcare-Investor SHS und Rubio Impact Ventures aus Amsterdam, unterstützen mit ihrem Engagement die Entwicklung neuer Services und den Ausbau des internationalen Geschäfts von Incision.

Bildtitel: Die Plattform von Incision bietet Lern- und Leistungsunterstützung für das gesamte OP-Team

Die Chirurgie macht einen großen Teil der Krankenhausbudgets aus, allerdings variieren die klinischen Ergebnisse und die Effizienz chirurgischer Eingriffe zwischen den Kliniken erheblich. Dabei ist die Chirurgie ein Fachbereich, der aufgrund des geringen Standardisierungsniveaus, der Unterschiede in der Operationstechnik und des Mangels an prozessunterstützenden Tools viel Raum für Optimierungen bietet. Ziel von Incision ist es, 10.000 Kliniken zu vernetzen und so 100 Millionen Operationen pro Jahr zu verbessern. Um dies zu erreichen, baut Incision eine Wissensplattform rund um das Thema Chirurgie auf, die das Training und die Durchführung von Operationen unterstützt, damit alle Kliniken Resultate auf dem Niveau der weltbesten Krankenhäuser erzielen können. Incision ist derzeit in mehr als 18 Ländern weltweit aktiv und betreut über 200 Krankenhauskunden.

"Wir arbeiten eng mit unseren weltweiten Krankenhauskunden zusammen, um die Incision-Plattform auszubauen. Wir bringen mit ihnen neue Produkte auf den Markt, um die Leistung ihrer OP-Teams zu steigern und gewinnen täglich neue Nutzer hinzu. Wir freuen uns sehr, SHS und Rubio als Wachstumsinvestoren an Bord zu haben. Damit können wir unsere internationale Expansion beschleunigen und unser Ziel, 10.000 Kliniken mit unserer Plattform zu verbinden, schneller erreichen", sagt Incision-CEO Ritsaart van Montfrans.

"Bei SHS haben wir die Trends im Bereich der Chirurgie aktiv verfolgt und eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten geprüft. Wir sind überzeugt, dass das erfahrene Team von Incision, das Produktangebot und die Strategie des Unternehmens die ideale Kombination sind, einen europäischen Champion im Gesundheitswesen aufzubauen", sagt David Wehner, Senior Investment Manager beim deutschen MedTech-Investor SHS. Und SHS-Partner Dr. André Zimmermann ergänzt: "Incision passt sehr gut zu unserer Investitionsstrategie, europäische Wachstumsunternehmen im Gesundheitssektor mit unserer SHS-Branchenexpertise und unserem langjährigen Netzwerk zu unterstützen."

"Wir freuen uns, das exzellente niederländische Team von Incision bei ihrer Mission zu unterstützen, die Ergebnisse im OP zu optimieren und chirurgische Komplikationen zu reduzieren. Der Impact von Incision ist bereits global und soll auf 10.000 Kliniken weltweit skalieren", sagt Eske Scavenius, Investment Director bei Rubio Impact Ventures.

Mit der Expansion nach Großbritannien, Skandinavien, Belgien und in den Nahen Osten wird Incision seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Außerdem wird die Plattform um neue Funktionen mit neuen Lernmaterialien, effizienten Arbeitsabläufen und der Möglichkeit zum Austausch von Best Practices erweitert. Damit soll die die Performance von Einzelpersonen und Teams im OP verbessert werden.

Über Incision Die Incision Group B.V. ist eine Plattform für chirurgische Performance und Online-Training, die 2014 in Amsterdam von Prof. Dr. Theo Wiggers und anderen Unternehmern gegründet wurde, mit dem Ziel, die chirurgische Versorgung zu verbessern. Das Team aus Medizinern und Unternehmern, ist überzeugt von dem Konzept, chirurgisches Knowhow zu teilen und hochwertiges chirurgisches Wissen für jeden zugänglich zu machen. Weitere Informationen: www.incision.care Pressekontakt: Kim Taylor, taylor@incision.care

Über Rubio Impact Ventures Rubio Impact Ventures, früher bekannt als Social Impact Ventures, ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Rubio unterstützt vielversprechende Unternehmen, vor allem in den Niederlanden und in der nordwestlichen EU, mit Wachstumskapital und bewährten Prozessen, damit diese ihr Potenzial für systemische Veränderungen ausschöpfen können. Rubio investiert in drei Bereichen: "circular solutions, healthy living and people power". Weitere Informationen: www.rubio.vc Pressekontakt: info@rubio.vc

Über SHS Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestor unterstützt das 1993 gegründete Unternehmen das Wachstum seiner Portfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischen Themen oder beim Eintritt in weitere Märkte. Zu den europäischen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, strategische Investoren, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 30 Mio. EUR, darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Aktuell investiert SHS aus seinem fünften Fonds. Der Fonds hat Kapitalzusagen in Höhe von über 130 Mio. Euro erhalten. Weitere Informationen: https://www.shs-capital.eu/ Pressekontakt: cc@shs-capital.eu

