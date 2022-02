Der globale Golfwagenmarkt soll im Zeitraum 2022-2030 mit einer CAGR von 5,65 % wachsen und bis 2030 einen Umsatz von 2664,1 Millionen USD erzielen

Der globale Golfwagenmarkt soll im Zeitraum 2022-2030 mit einer CAGR von 5,65 % wachsen und bis 2030 einen Umsatz von 2664,1 Millionen USD erzielen; Wachstum des Marktes aufgrund der wachsenden Popularität von Golf als Sportaktivität

Die wichtigsten Unternehmen, die im Marktforschungsbericht für Golfwagen behandelt werden, sind Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd., JH Global Services, Inc., Cruise Car, Inc., Garia A/S, Hitachi, Ltd., Textron Inc., Yamaha Motor Co., Ltd., AGT Electric Cars, Columbia Vehicle Group Inc., Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd. und andere wichtige Marktteilnehmer.

Laut den Statistiken der National Golf Foundation spielten im Jahr 2020 36,9 Millionen Amerikaner ab 6 Jahren Golf, sowohl abseits als auch auf dem Platz. Davon nahmen 12,1 Millionen Menschen an Golfaktivitäten außerhalb des Platzes teil und 24,8 Millionen Menschen spielten auf einem Golfplatz. Andererseits stieg der Wert der Importe von Golfwagen und ähnlichen Fahrzeugen laut den Statistiken des International Trade Center (ITC) von 1652259.000 USD im Jahr 2016 auf 2418656.000 USD im Jahr 2019. Darüber hinaus ist die Statistiken zeigten auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika der größte Importeur dieser Fahrzeuge waren, indem sie im Jahr 2019 einen Importwert von 1160742 Millionen USD registrierten.

Research Nester hat kürzlich einen Bericht mit dem Titel veröffentlicht " Golf Cart Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2020-2030" die für den Prognosezeitraum 2021-2030 untersucht wird. Der Bericht enthält einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Marktindikatoren sowie eine kurze Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus enthält der Bericht auch die neuesten Markttrends, Wachstumstreiber und die wichtigsten Chancen, die das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben könnten.

Die Popularität des Golfsports als Sportart nimmt rund um den Globus in einem großartigen Tempo zu. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Golfcarts in Golfanlagen in den kommenden Jahren schnell wachsen wird. Der globale Golfwagenmarkt verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von 1.548,4 Millionen USD und wird voraussichtlich bis Ende 2030 2664,1 Millionen USD erreichen, indem er im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 5,65 % wächst. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2030 mit einer Y-o-Y-Wachstumsrate von 6,85 % gegenüber dem Vorjahr wachsen wird. Diese Fahrzeuge werden auch weitgehend für Aktivitäten außerhalb des Golfsports verwendet, wie beispielsweise auf Flughäfen, Bahnhöfen und anderen. Es wird auch erwartet, dass der weltweite Anstieg des Flughafenverkehrs die Notwendigkeit antreibt, sich für umweltfreundliche Transportmittel wie Golfcarts zu entscheiden. Laut der Statistik des Airports Council International (ACI) wird die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für Passagierverkehr, Luftfracht und Flugbewegungen zwischen 2018 und 2040 voraussichtlich 3,7 %, 2,3 % bzw. 2,0 % betragen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der voraussichtlich die Nachfrage nach Golfcarts ankurbeln wird, ist die zunehmende Urbanisierung und die Entwicklung des Gastgewerbes und der Tourismusbranche. Laut den Statistiken der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) stieg der Anteil der städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Entwicklungsländern, Transformationsländern und entwickelten Volkswirtschaften von 45,34 % auf 64,84 % und 78,63 %. im Jahr 2009 auf 51,11 %, 65,43 % bzw. 80,51 % im Jahr 2019. Darüber hinaus sind Golfcarts auch bei den Werbefirmen sehr gefragt, da diese Fahrzeuge für verschiedene Branding-Aktivitäten einfach umgebaut werden können. Unterstützt durch die wachsenden Werbeausgaben auf der ganzen Welt, die bis Ende 2024 voraussichtlich 700 Milliarden US-Dollar überschreiten werden, wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Wagen bei den Werbeunternehmen erheblich zunehmen und wiederum das Marktwachstum vorantreiben wird. Abgesehen davon wird erwartet, dass die Verschiebung der Präferenzen für Elektrofahrzeuge, die durch die weltweit zunehmende Besorgnis über Fahrzeugemissionen unterstützt wird, auch in den kommenden Jahren zum Marktwachstum beitragen wird. Der weltweite Bestand an Elektroautos belief sich laut Statistik der Internationalen Energieagentur (IEA) im Jahr 2019 auf 4,79 Millionen, gegenüber 3,27 Millionen im Jahr 2018.

Der globale Golfcart-Markt ist geografisch in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und die Region Naher Osten und Afrika unterteilt. Unter den Märkten in diesen Regionen erzielte der Markt in Nordamerika im Jahr 2020 mit 862,6 Millionen USD den größten Umsatz und wird voraussichtlich bis Ende 2030 1403,2 Millionen USD erreichen, indem er während der Prognose mit einer CAGR von 5,06 % wächst Zeitraum. Es wird weiterhin erwartet, dass der Markt in der Region zwischen 2020 und 2030 eine absolute Chance von 0,5 Milliarden US-Dollar darstellen wird. Auf der Grundlage des Landes ist der Markt in der Region in die Vereinigten Staaten und Kanada unterteilt, von denen der Markt hereinkommt Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten bis Ende 2021 den größten Umsatz von 745,0 Millionen USD und weiteres Wachstum mit der höchsten CAGR von 5,11 % im Prognosezeitraum erzielen werden.

Europa bleibt nach wie vor ein starker Markt für Golfcarts und wird voraussichtlich in naher Zukunft seine Dominanz unter Beweis stellen. Die registrierten Golfer in der Region wuchsen 2021 gegenüber 2019 um 73 % und erreichten 2021 ~10.618.000. Nach der Vergangenheit bleibt die höchste Konzentration an Golfern im westlichen Teil der Region. England mit ~692.600 hat ab 2021 die höchste Anzahl an registrierten Golfern, gefolgt von Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Frankreich und anderen. 2021 zählten 2.213 Golfplätze in England, 1054 in Deutschland, 811 in Frankreich, 650 in Schweden, 594 in Schottland, 493 in Spanien. Dies zeigt definitiv die Nachfrage nach neuen Golfcarts und Ersatzbedarf auf dem europäischen Markt.

Andererseits wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 7,19 % wachsen und bis Ende 2030 einen weiteren Umsatz von 426,0 Mio. USD erreichen wird, gegenüber einem Umsatz von 214,0 Mio. USD im Jahr 2030 Jahr 2020. Es wird auch erwartet, dass der Markt in der Region im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum um das 2,0-fache erreichen wird. Der Markt in der Region ist weiter nach Ländern in Indien, China, Japan, Südkorea, Australien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt, von denen der Markt in China voraussichtlich den größten Umsatz von 171,5 Millionen US-Dollar erzielen wird Ende 2030, gegenüber einem Umsatz von 79,8 Millionen USD im Jahr 2020. Der Markt in Indien hingegen soll im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 9,18 % wachsen.

Die Studie berücksichtigt ferner YOY-Wachstum, Nachfrage und Angebot sowie prognostizierte zukünftige Chancen in Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC [Finnland, Schweden, Norwegen , Dänemark], Polen, Türkei, Russland, übriges Europa), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur, Malaysia, Australien). , Neuseeland, Rest des asiatisch-pazifischen Raums), Naher Osten und Afrika (Israel, GCC [Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman], Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika).

Der globale Golfwagenmarkt ist nach Produkttyp in elektrische Golfwagen, Benzin-Golfwagen und Solar-Golfwagen unterteilt. Unter diesen Segmenten verzeichnete das Segment der elektrischen Golfwagen im Jahr 2020 den höchsten Marktumsatz von 932,9 Millionen USD und wird voraussichtlich bis Ende 2030 den größten Umsatz von 1596,4 Millionen USD erzielen, indem es währenddessen mit einer CAGR von 5,59 % wächst den Prognosezeitraum. Alternativ wird erwartet, dass das Segment der Solar-Golfwagen im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 7,30 % wachsen wird. In Nordamerika wird das Segment der elektrischen Golfwagen voraussichtlich bis Ende 2030 den größten Umsatz von 840,6 Millionen USD erzielen, während im asiatisch-pazifischen Raum das Segment der Solar-Golfwagen voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 8,92 % im Jahr wachsen wird Prognosezeitraum.

Der globale Golfwagenmarkt ist auch nach Passagierkapazität in 2-, 4-, 6- und 8-Sitzer und andere unterteilt, von denen das 4-Sitzer-Segment den größten Umsatz von 528,4 Millionen USD im Jahr 2020 verzeichnete , und soll bis Ende 2030 voraussichtlich 893,3 Millionen USD erwirtschaften. Darüber hinaus wird in Nordamerika das 8-Sitzer-Segment voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 6,80 % im Prognosezeitraum wachsen, während in Europa das 4-Sitzer-Segment voraussichtlich wachsen wird. Das Sitzersegment verzeichnete im Jahr 2020 den größten Umsatz von 122,0 Millionen USD und wird voraussichtlich bis Ende 2030 221,7 Millionen USD erreichen.

Der globale Golfwagenmarkt ist auch nach Batteriekapazität und nach Anwendung segmentiert.

Globaler Golfwagenmarkt, Segmentierung nach Batteriekapazität

* 4V

* 6V

* 8V

* 12V

Globaler Markt für Golfwagen, Segmentierung nach Anwendung

* Golfplatz

* Wohnservice

* Kommerzielle Dienstleistungen

o Flughäfen

o Eisenbahnen

o Clubs und Resorts

o Freizeitparks

o Andere

Einige der führenden Branchenführer auf dem globalen Golfwagenmarkt, die in unserem Bericht enthalten sind, sind Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd., JH Global Services, Inc., Cruise Car, Inc., Garia A/S, Hitachi, Ltd., Textron Inc., Yamaha Motor Co., Ltd., AGT Electric Cars, Columbia Vehicle Group Inc., Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd. und andere.

