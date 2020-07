DGAP-News: Der langjährige Nürnberger Großaktionär Christoph Zitzmann baut seinen Anteil bei der Hamburger Albis Leasing AG auf über 20% aus! (deutsch)

Der langjährige Nürnberger Großaktionär Christoph Zitzmann baut seinen Anteil bei der Hamburger Albis Leasing AG auf über 20% aus!

Hamburg-Nürnberg, 27. Juli 2020

Der Nürnberger Leasing-Kaufmann - mit über 15 Jahren, der am längsten investierte Großaktionär - zeigt weiterhin Vertrauen in die Kompetenz, Nachhaltigkeit und Zielstrebigkeit des Vorstands und der Belegschaft der Albis Leasing AG und hat gemäß Stimmrechtsmeldung vom 24.07.2020 seinen eigenen Anteil durch Zukäufe auf über 20% erhöht! Zusammen mit den, ihm nahestehenden und seinen langfristig orientierten Kurs unterstützenden, Aktionären ist seine Stimme mit einem Gewicht von deutlich über 25%nicht nur auf den Hauptversammlungen ein für die Albis wichtiger Stabilitätsfaktor und Garant für nachhaltiges Wachstum.

Nachdem Christoph Zitzmann bereits den turbulenten Zick-Zack Kurs der Jahre 2017 bis 2019 beenden und damit das Fahrwasser der Albis Leasing AG beruhigen konnte, fährt der Vorstand nun mit Unterstützung des gesamten Aktionariats die vom Dampfer zum Paradeschiff gewandelte Albis Leasing AG zu immer neuen Erfolgen.

Auch das neu strukturierte Aktionariat, insbesondere Rolf Hauschild, geben der Albis dazu Rückenwind. Genau wie Christoph Zitzmann ist er ein Initiator der nun auf breiter Basis geplanten Kapitalerhöhung, um damit den Wachstumskurs der Albis Leasing Ag weiterhin auf Vollgas zu halten.

Nachdem die Familie Mahn ihr Aktienpaket Ende 2019 überraschend und vollständig an Rolf Hauschild (seit Jahrzehnten erfolgreicher Finanzinvestor aus Düsseldorf mit Hamburger Wurzeln) und Joachim Schmitt (Alleinvorstand Solventis Beteiligung AG, Mainz) verkauft hat, ist der Weg frei für eine auch von den Kleinaktionären mit zu tragende Kapitalerhöhung. Leider hat überraschenderweise Mitaktionär Bernd Günther am 24.07.2020 über DGAP gemeldet, dass die ihm übertragenen Stimmrechte nach der letzten HV "auf Null" sind und auch er selbst nur noch unter 3% der Aktien besitzt. Bernd Günther selbst liegt nun als Aktionär an vierter Stelle in etwa gleichauf mit dem Automobilunternehmer Werner Schick aus Speyer und der Fußballlegende Felix Magath. Aber gerade auch die "mittleren" Aktionäre sind wichtig, um die Albis Leasing AG weiterhin und nachhaltig zu unterstützen und wir wünschen uns weiterhin die wortgewaltigen Beiträge von Herrn Günther auf den Hauptversammlungen. Insbesondere auch Bernd Günther hat mit dem Vorschlag zur Wahl von Christian Hillermann in den Aufsichtsrat Augenmaß und Geschick bewiesen und unterstützt nach dem Ausscheiden von H.O. Mahn aus dem Aktionariat den Kurs der Albis Leasing AG bedingungslos.

Aber auch die nach Abgang der Familie Mahn im Aufsichtsrat nötig gewordenen Veränderungen - umsichtig eingeleitet und begleitet durch den für Kontinuität stehenden Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Wittmann, getragen von allen wichtigen Aktionären und bestätigt durch die Hauptversammlung - werden der Albis weiterhin nachhaltige Stabilität und auch frischen Rückenwind für zukünftiges Wachstum bescheren.

Nachdem die Solventis Gruppe, des mit einem Anteil von 5,69% drittgrößten Einzelaktionärs Joachim Schmitt, seit dessen Einstieg Ende 2019 mit dem Research und der Pressearbeit in den Wirtschaftsmedien beauftragt wurde, ist auch die Zeit der unberechtigt kontroversen und partikularinteressen verfolgenden Diskussionen aus der Dähling Ära endgültig Vergangenheit und die Erfolge der Albis Leasing AG spiegeln sich nun auch medial.

Nun ebnet Einigkeit das Fahrwasser der Albis Leasing AG, die durch die erste Welle der Corona Panik bisher nur wenig vom Wachstumskurs abweichen musste. Auch die finanziellen und strukturellen Kapriolen und Altlasten aus der Meuterei des damaligen Vorstandssprechers Bernd Dähling sind in 2019 bilanziell vollständig überwunden worden ohne die Dividende zu gefährden. Hier ist insbesondere dem seit März 2019 amtierenden und erneut bis zur HV 2023 gewählten Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Wittmann Dank geschuldet für die Minimierung dieser Belastungen und seine Bemühungen um weitere Rückforderung zum Wohle und Ertrag der Albis Leasing AG und aller ihrer Aktionäre.

Die Albis Leasing AG, geführt vom gestrafften Vorstand in Person von Michael Hartwich und Andreas Oppitz, gestärkt durch den Rückhalt der Ankeraktionäre und unterstützt durch die anstehende Kapitalerhöhung, wird die aufziehende Rezession als Paradeschiff der deutschen Leasingflotte durchqueren. Die gut ausgebildete und motivierte Belegschaft in Verbindung mit den kleinteiligen, risikoarmen Leasinggeschäft und dem digitalisierten Vertrieb sind die Garanten für den weiteren und steten Vortrieb.

Die größten Aktionäre der Albis Leasing AG sind derzeit:

Rolf Hauschild ca. 20% Kapital &Stimmrechte

Christoph Zitzmann ca. 20% Kapital & Stimmrechte

Joachim Schmitt ca. 5% Kapital & Stimmrechte

Werner Schick, Felix Magath, Bernd Günther je unter 3% Kapital & Stimmrechte

Über die Auto Zitzmann GmbH Die Auto Zitzmann GmbH wurde vor über 25 Jahren von Christoph Zitzmann gegründet - sie widmet sich vordergründig dem Handel sowie der Vermietung von Fahrzeugen und ist die erste Adresse für gepflegte Sport-, Luxusfahrzeuge und Klassiker.

Kontakt: info@auto-zitzmann.com

