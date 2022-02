DGAP-News: Details zur ersten Anleihegläubigerversammlung (deutsch)

Details zur ersten Anleihegläubigerversammlung

Delbrück, 9. Februar 2022 - Auf der ersten Gläubigerversammlung der paragon GmbH & Co. KGaA hat eine deutliche Mehrheit der von der Gesellschaft vorgeschlagenen Prolongation der EUR 50.000.000,00 4,5% Inhaberschuldverschreibung der paragon GmbH & Co. KGaA fällig am 5. Juli 2022 ( ISIN: DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8) zugestimmt. Gleichwohl wurde das notwendige Teilnahme-Quorum für die Beschlussfassung von an der Abstimmung teilnehmenden Gläubigern nicht erreicht.

Über einen Termin für eine anzuberaumende zweite Gläubigerversammlung wird die Gesellschaft zeitnah informieren. Aufgrund der bisherigen Rückmeldungen aus dem Kreis der Anleihegläubiger ist paragon zuversichtlich, die Zustimmung auf dieser Versammlung zu erreichen.

Die Gesellschaft hat Antworten zu den Fragen der Anleihegläubiger vom Webcast am 31. Januar auf der paragon Website veröffentlicht unter

Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA ( ISIN DE0005558696 ) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

Mirko Wollrab

M: +49 172 830 3600 mailto: mirko.wollrab@corecoms.de Corecoms Consulting GmbH & Co. KG Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main

Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA Bösendamm 11 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0 Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60 E-Mail: investor@paragon.ag Internet: www.paragon.ag

