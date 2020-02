Deutsche Biotech Innovativ AG: Beteiligungsunternehmen AdrenoMed AG verkündet die Bekanntgabe von positiven Ergebnissen der klinischen Phase II Studie AdrenOSS-2

^ DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Studienergebnisse Deutsche Biotech Innovativ AG: Beteiligungsunternehmen AdrenoMed AG verkündet die Bekanntgabe von positiven Ergebnissen der klinischen Phase II Studie AdrenOSS-2

25.02.2020 / 11:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Biotech Innovativ AG:

Beteiligungsunternehmen AdrenoMed AG verkündet die Bekanntgabe von positiven Ergebnissen der klinischen Phase II Studie AdrenOSS-2

Hennigsdorf, 25. Februar 2020 - Die AdrenoMed AG, Hennigsdorf, an der die Deutsche Biotech Innovativ AG ("DBI") mit 12,8 % beteiligt ist, informierte über die positiven Topline-Ergebnisse ihrer Proof-of-Concept Phase II Studie AdrenOSS-2.

In die Biomarker-gesteuerte, randomisierte, internationale, multizentrische, doppelblinde, Placebo-kontrollierte AdrenOSS-2-Phase II-Studie wurden insgesamt 301 Patienten mit frühem septischen Schock und erhöhten Adrenomedullin-Blutspiegeln in Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden eingeschlossen. Die Patienten erhielten zusätzlich zur Standardbehandlung, Adrecizumab oder Placebo. Untersucht wurden die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des von der Adrenomed AG entwickelten Wirkstoffkandidaten Adrecizumab, bei Patienten mit septischem Schock über einen Zeitraum von 90 Tagen.

Septischer Schock ist die schwerste Form der Sepsis, d.h. einer lebensbedrohlichen Organfunktionsstörung, die durch eine fehlregulierte Reaktion des Immunsystems im Körper des Patienten auf eine Infektion verursacht wird. Sepsis ist die häufigste Todesursache in Krankenhäusern - auch in Ländern der ersten Welt - und es gibt derzeit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten.

Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt: Adrecizumab wies ein positives Sicherheitsprofil auf und wurde gut vertragen. Die Sicherheit und Verträglichkeit von Adrecizumab bei Patienten mit septischem Schock stimmten mit den Befunden aus früheren Phase I-Studien überein. Die Sterblichkeitsrate für den Nachbeobachtungszeitraum von 28 Tagen betrug 28% in der Placebo-Gruppe und es konnte bei den mit Adrecizumab behandelten Patienten ein Trend zu einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit festgestellt werden.

"Wir sind sehr erfreut über die positiven Topline-Ergebnisse der Phase-II Studie, die einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Produktkandidaten Adrecizumab darstellen." kommentierte Dr. Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der DBI AG. "Vor allem, die Hinweise auf Wirksamkeit, unterstreichen dass das von Adrenomed verfolgte Konzept der Behandlung der Barrierestörung der Blutgefäße ein vielversprechender Ansatz für die zukünftige Sepsis Therapie sein kann," fügte Vorstandsmitglied Dr. Andreas Bergmann hinzu.

Über die Deutsche Biotech Innovativ AG

Die Deutsche Biotech Innovativ (DBI) AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Die DBI Aktie (DE000A0Z25L1) wird im Freiverkehr an der Börse Frankfurt, Düsseldorf und Berlin gehandelt. Die DBI AG wurde 2009 als Venetus Beteiligungen AG gegründet. Die Umfirmierung in Deutsche Biotech Innovativ AG erfolgte im August 2014. Die DBI AG investiert in Unternehmen, die sich mit der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb therapeutischer und diagnostischer Lösungen für die Humanmedizin befassen, die über ein hohes Alleinstellungspotenzial verfügen.

Die beiden Vorstände der DBI AG, Dr. Bernd Wegener und Dr. Andreas Bergmann, verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der Biotechnologie. Beide gehörten zum Gründungs- bzw. Vorstandsteam der B.R.A.H.M.S. AG, einem sehr erfolgreichen, auf die Bestimmung von Blut-Biomarkerwerten spezialisierten biotechnologischen Unternehmen. Es wurde 2009 für rund 330 Mio. Euro an Thermofisher Scientific verkauft. Dr. Bernd Wegener ist u.a. Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Deutsche Biotech Innovativ AG Frau Susanne Wallace Tel.: +49 (0)177 3166411 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de www.dbi-ag.de

Kontakt: Frau Susanne Wallace

25.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

982941 25.02.2020

°