DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG: Ralf M. Jakobs neuer CFO der DBI AG (deutsch)

Deutsche Biotech Innovativ AG: Ralf M. Jakobs neuer CFO der DBI AG

^ DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e): Personalie Deutsche Biotech Innovativ AG: Ralf M. Jakobs neuer CFO der DBI AG

04.06.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Deutsche Biotech Innovativ AG: Ralf M. Jakobs neuer CFO der DBI AG

Hennigsdorf, 4. Juni 2020 - Ralf M. Jakobs wird mit sofortiger Wirkung zum Finanzvorstand bei der Biotech Beteiligungsgesellschaft DBI AG (Deutsche Biotech Innovativ AG) bestellt. Das hat der Aufsichtsrat der DBI AG in seiner Sitzung am 15.05.2020 bestätigt.

Der 51-jährige Jakobs, Diplom-Wirtschaftsjurist verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im Investmentbanking in verschiedensten Verwendungen mit einem stark internationalen Background. Ferner verfügt er über entsprechende Erfahrung mit Start-Ups der Biotech Branche. Er war zuletzt als CFO tätig und hat diverse Kaptialmaßnahmen und Großprojekte erfolgreich umgesetzt

"Ich freue mich sehr mit Ralf Jakobs einen erfahrenen Finanzmarkt Fachmann für die DBI AG gewonnen zu haben, der maßgeblich unseren Expansionsprozeß gestalten soll.", so Dr. Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der DBI AG.

Über die Deutsche Biotech Innovativ AG

Die Deutsche Biotech Innovativ (DBI) AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Die DBI Aktie (DE000A0Z25L1) wird im Freiverkehr an der Börse Frankfurt, Düsseldorf und Berlin gehandelt. Die DBI AG wurde 2009 als Venetus Beteiligungen AG gegründet. Die Umfirmierung in Deutsche Biotech Innovativ AG erfolgte im August 2014. Die DBI AG investiert in Unternehmen, die sich mit der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb therapeutischer und diagnostischer Lösungen für die Humanmedizin befassen, die über ein hohes Alleinstellungspotenzial verfügen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Deutsche Biotech Innovativ AG Frau Susanne Wallace Tel.: +49 (0)177 3166411 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de www.dbi-ag.de

Kontakt: Frau Susanne Wallace

04.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Biotech Innovativ AG Neuendorfstrasse 15a 16761 Hennigsdorf Deutschland Telefon: 0049 177 3166411 Fax: 01773166411 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de Internet: www.dbi-ag.de

ISIN: DE000A0Z25L1

WKN: A0Z25L Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1062489

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1062489 04.06.2020

°