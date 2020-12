DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG schließt Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgreich ab (deutsch)

Deutsche Konsum REIT-AG schließt Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgreich ab

Pressemitteilung

Deutsche Konsum REIT-AG schließt Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgreich ab

- Mieterlöse um 34% auf EUR 56,2 Mio. gestiegen - FFO steigt um 40% auf EUR 35,0 Mio. und damit im Rahmen der Prognose - FFO Run Rate von EUR 40,0 Mio. zum 30. September 2020 ebenfalls wie prognostiziert - Immobilienportfolio auf EUR 810 Mio. gewachsen - EPRA NAV erhöhte sich um 12% auf EUR 11,11 je Aktie - Net-LTV bei 51,7% - Dividendenvorschlag steigt auf EUR 0,40 je Aktie nach EUR 0,35 je Aktie im Vorjahr - FFO-Prognose von EUR 42 Mio. bis EUR 45 Mio. für Geschäftsjahr 2020/2021 - FFO run rate bei EUR 47 Mio. bis EUR 51 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2020/2021 erwartet - Erstmalig Nachhaltigkeitsbericht publiziert

Broderstorf, 17. Dezember 2020 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ( ISIN DE000A14KRD3 ) ist im Geschäftsjahr 2019/2020 - trotz der Einflüsse der COVID-19-Pandemie - stark und profitabel gewachsen.

FFO steigen stärker als die Mieterlöse Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2019/2020 um 34% von EUR 42,0 Mio. auf EUR 56,2 Mio. gegenüber dem Vorjahr erhöht, was sich im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios ergibt.

Die Funds from Operations ("FFO") stiegen darüber hinaus deutlich stärker um 40% von EUR 25,0 Mio. auf EUR 35,0 Mio., womit die im Vorjahr gegebene Guidance (EUR 34,0 Mio. bis EUR 36,0 Mio.) voll erreicht worden ist und das anhaltend profitable Wachstum der DKR bestätigt. Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) lagen aufgrund umfangreicher und wertschöpfender Investitionen in die Revitalisierungsobjekte aus dem laufenden Cashflow leicht unter dem Vorjahresniveau bei rund EUR 19,9 Mio. (2018/2019: EUR 20,5 Mio.).

Aus dem zum 30. September 2020 bestehenden Immobilienportfolio einschließlich der notariell beurkundeten Objekte ergibt sich zudem eine Run Rate des FFO von EUR 40,0 Mio., die ebenfalls innerhalb der Guidance (EUR 40,0 Mio. bis EUR 42,0 Mio.) liegt.

Immobilienportfolio zum Bilanzstichtag auf EUR 810 Mio. gewachsen Zum 30. September 2020 umfasst das Immobilienportfolio 161 Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von EUR 809,9 Mio., die bereits durch Nutzen- und Lastenübergänge auf die DKR übergegangen sind (30. September 2019: EUR 619,9 Mio.). Die annualisierte Jahresmiete des Portfolios beträgt zum 30. September 2020 rund EUR 63,1 Mio. (30. September

2019: EUR 48,6 Mio.).

Damit ist das Gesamtportfolio im abgelaufenen Geschäftsjahr um 39 Einzelhandelsobjekte mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 158 Mio. und einer Jahresmiete von EUR 14,8 Mio. angestiegen. Dem stand der Abgang eines Lebensmitteldiscounters in Berlin-Tegel gegenüber, der mit einem deutlichen Veräußerungsgewinn verkauft werden konnte.

Die Ankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt derzeit rund 10,5%.

EPRA NAV erhöht sich auf EUR 11,11 je Aktie / Net LTV beträgt 51,7% Der EPRA NAV hat sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses sowie durch die im Mai 2020 erfolgte Barkapitalerhöhung zum 30. September 2020 auf EUR 11,11 je Aktie erhöht (30. September 2019: EUR 9,93 je Aktie) und stieg damit trotz eines geringeren Bewertungsergebnisses aus der Immobilienbewertung gegenüber dem Vorjahr deutlich um EUR 1,18 je Aktie bzw. rund 12% an.

Der Net LTV beläuft sich zum Geschäftsjahresende auf 51,7% und liegt damit im Rahmen des Zielkorridors von rund 50%.

Dividendenvorschlag von EUR 0,40 je Aktie Angesichts der durch die Bundesregierung stark verschärften aktuellen Lockdown-Maßnahmen zur Bekämpfung der fortbestehenden COVID-19-Pandemie und dem unabsehbaren Zeitraum dieser Situation, hat sich der Vorstand nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat aus Vorsichtsgründen kurzfristig entschieden, trotz des vollen Erreichens der FFO-Guidance liquiditätsschonend vorzugehen. Somit wurde der Dividendenvorschlag gegenüber dem Vorjahr auf EUR 0,40 je Aktie erhöht (Vorjahr: EUR 0,35 je Aktie), liegt jedoch unter der ursprünglichen Dividendenprognose von EUR 0,55 je Aktie.

FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 zwischen EUR 42 Mio. und EUR 45 Mio. Für das angelaufene aktuelle Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unter der Voraussetzung einer sich stückweise normalisierenden Gesamtsituation einen FFO zwischen EUR 42 Mio. und EUR 45 Mio. Die FFO-Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenabgrenzungseffekte) soll zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres 2020/2021 zwischen EUR 47 Mio. und EUR 51 Mio. liegen.

Akquisitionen bislang bei über EUR 14 Mio. im laufenden Geschäftsjahr / Verkauf eines weiteren Lebensmittelmarktes in Berlin Im bisherigen Verlauf des neuen Geschäftsjahres seit Oktober 2020 hat die DKR mit Einzeltransaktionen bereits fünf neue lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien für rund EUR 14,3 Mio. erworben, die insgesamt eine Jahresmiete von EUR 1,3 Mio. erzielen.

Darüber hinaus befindet sich die Gesellschaft in weiteren konkreten Ankaufsprozessen über weitere Einzelhandelsimmobilien, die voraussichtlich bis zum Jahresende erfolgen werden.

Weiterhin hat die DKR mit notariellem Vertrag in dieser Woche einen weiteren Lebensmittelmarkt aus ihrem Bestand in Berlin-Pankow zum etwa 22-fachen der Jahresmiete und damit zum doppelten Buchwert veräußert. Der Nutzen- und Lastenwechsel wird zum Februar 2021 erwartet.

Unter Einbeziehung der Nutzen- und Lastenübergänge drei weiterer Ankaufsobjekte nach dem Bilanzstichtag sowie den genannten notarisierten An- und Verkäufen umfasst das Proforma-Immobilienportfolio insofern aktuell 169 Immobilien mit einer Jahresmiete von rund EUR 66,5 Mio. und einem Bilanzwert von rund EUR 850 Mio.

DKR veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht Mit dem heutigen Tag veröffentlicht die DKR erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht. Die DKR bekennt sich damit ausdrücklich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung, die angesichts des starken Wachstums der Gesellschaft ein immer relevanterer Bestandteil verantwortungsvollen Managements wird und somit dem nachhaltigen und langfristigen Geschäftsmodell entspricht. Der Nachhaltigkeitsbericht bezieht dezidiert und in einem sinnvollen Rahmen Position zu den Themen Umwelt, Soziales und Governance und gibt einen Ausblick, welche nachhaltigen Projekte künftig angestrebt werden. Den Bericht finden Sie zum Download unter: https://www.deutsche-konsum.de/nachhaltigkeit/.

Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Die Resultate des abgelaufenen Geschäftsjahres unterstreichen auch im aktuell schwierigen Gesamtumfeld eindrucksvoll die Stabilität und Cashflowstärke des Geschäftsmodells, was auf den hohen Anteil nichtzyklischer und systemrelevanter Mieter in unserem Portfolio und die hohe Investitionsdisziplin unseres Teams zurückzuführen ist. Deshalb werden wir unsere Expansion wie gehabt fortsetzen und zudem das Bestandsportfolio weiterentwickeln, was zu weiteren nachhaltigen Cashflow- und Wertsteigerungen führen wird."

Telefonkonferenz Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Jahresergebnissen des Geschäftsjahres 2019/2020 morgen, am 18. Dezember 2020, um 9:00 Uhr eine Bilanzpressekonferenz (Telefonkonferenz) abhalten. Die Präsentation zu den Jahresergebnissen des Geschäftsjahres 2019/2020 sowie weitere Informationen zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Geschäftsbericht 2019/2020 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 169 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 66,5 Mio.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3).

Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations

