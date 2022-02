DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock akquiriert weitere Flächen in Wyoming (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock akquiriert weitere Flächen in Wyoming

Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock akquiriert weitere Flächen in Wyoming 9.500 acres/90-Tages Durchschnitt der Buster Bohrung bei 805 BOPD

Mannheim/Denver. Bright Rock Energy hat einen Kaufvertrag für weitere Flächen im Powder River Basin in Wyoming unterzeichnet. Es handelt sich um ca. 9.500 acres (38 km2). In den kommenden Wochen wird wie üblich eine Due Diligence der Flächen stattfinden. Der Abschluss der Transaktion ist für Mitte März geplant. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Auf den neu erworbenen Flächen gibt es bisher keine produzierenden Bohrungen. Nach weiteren Untersuchungen und der Genehmigung von Bohrungen ist es das Ziel, Bewertungsbohrungen durchzuführen, um die Produktionskapazität des neuen Standorts nachzuweisen. Danach würden Erschließungsbohrungen folgen.

Die Buster-Bohrung, die im November 2021 in Betrieb genommen wurde, hat in den ersten 90 Tagen durchschnittlich 805 Barrel Öl pro Tag bzw. 68.000 Barrel insgesamt gefördert, was die Erwartungen weiterhin übertrifft. Nach den ersten drei Produktionsmonaten hat die Bohrung etwa ein Drittel der investierten Mittel eingespielt. Unter Zugrundelegung der aktuellen Preise erwartet das Management, dass dieses Bohrloch eine Rendite (IRR, Internal Rate of Return) von 79% erzielt und die Investition nach etwas mehr als einem Jahr zurückgezahlt ist. Bright Rock hält einen Anteil von 100% an der Bohrung.

Mannheim, 17. Februar 2022

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de

