DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock gibt starke Ergebnisse der Buster Bohrung in Wyoming bekannt (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock gibt starke Ergebnisse der Buster Bohrung in Wyoming bekannt

^ DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock gibt starke Ergebnisse der Buster Bohrung in Wyoming bekannt

07.12.2021 / 14:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Rohstoff AG: Bright Rock gibt starke Ergebnisse der Buster Bohrung in Wyoming bekannt 864 Barrel Öl im ersten vollen Produktionsmonat/Sinkende Bohrkosten

Mannheim/Denver. Bright Rock Energy gab heute die Produktionsergebnisse seiner neuen Öl- und Gasbohrung in Converse County, Wyoming, bekannt. Die Buster Bohrung wurde horizontal in die Niobrara-Formation gebohrt. Die Bohrung zeigte in ihrem ersten vollen Produktionsmonat ein starkes Ergebnis und erreichte im November einen Durchschnitt von 864 Barrel Öl (bopd) pro Tag. Dieses Produktionsergebnis ist höher als das der benachbarten Bohrungen und entspricht den Erwartungen.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sich die Ergebnisse auf der im Kern 20.000 Acre großen Landposition von Bright Rock wiederholen lassen und damit gut kalkulierbar sind. Es gab während der Bohrung und der Fertigstellung keine nennenswerten technischen Probleme. Die Kosten werden sich voraussichtlich im Rahmen der Schätzung bewegen und sind wesentlich geringer als die Kosten der Bohrungen, die vor der Übernahme durch Bright Rock auf den Flächen durchgeführt wurden.

Mannheim, 7. Dezember 2021

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de

07.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de

ISIN: DE000A0XYG76 , DE000A1R07G4,

WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1254828

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1254828 07.12.2021

°