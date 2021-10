DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek Energy schließt Kauf von Flächen in Wyoming erfolgreich ab (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek Energy schließt Kauf von Flächen in Wyoming erfolgreich ab

Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek Energy schließt Kauf von Flächen in Wyoming erfolgreich ab 30.000 Netto-Acres/804 BOE Tagesproduktion

Mannheim/Denver. Cub Creek Energy hat den Kauf von ca. 30.000 Netto-Acres (121 Quadratkilometer) in Wyoming/USA abgeschlossen. Zusätzlich zu den Flächen beinhaltet der Kaufvertrag die Beteiligung an 17 produzierenden Bohrungen mit einer täglichen Nettoproduktion von ca. 804 Barrel Öläquivalent (BOE) (Stand: August 2021).

Cub Creek hatte Anfang September einen Kaufvertrag unterzeichnet. Die Due-Diligence-Prüfung ergab keine negativen Ergebnisse. Anfang November wird Cub Creek die bestehende Produktion übernehmen. In den kommenden Monaten wird die Sichtung der ungebohrten Flächen intensiviert und ein Entwicklungskonzept erstellt werden. Gleichzeitig wird Cub Creek Bohrgenehmigungen beantragen, um im kommenden Jahr ein erstes Bohrprogramm starten zu können.

Mannheim, 18. Oktober 2021

