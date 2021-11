DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erster &

Deutsche Rohstoff AG: Erster „Capital Markets Day' war voller Erfolg

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat am 4. November ihren ersten (virtuellen) Capital Markets Day veranstaltet. Rund 150 Interessierte hatten sich im Vorfeld für die Veranstaltung registriert. Im Dialog mit Investoren und Vertretern der Finanz- und Wirtschaftsmedien gab CEO Dr. Thomas Gutschlag ein Update zum Öl- und Gasgeschäft der Gesellschaft in den USA. CFO Jan-Philipp-Weitz veranschaulichte, wie das Unternehmen neue Investments identifiziert und welche Rahmenbedingungen sie profitabel machen.

Eine Diskussion mit Uwe Lill, Managing Partner der GFD Finanzkommunikation und Initiator von Hedgework, der Plattform für Alternative Investments, über die gestiegenen Rohstoffpreise, die politische Landschaft national wie international und die Erfüllung von ESG-Kriterien rundeten den Capital Markets Day ab.

Thomas Gutschlag resümiert: "Unser erster Capital Markets Day war ein voller Erfolg, das Feedback der Teilnehmer sehr gut. Wir freuen uns über die positive Aufnahme bei den Kapitalmarktteilnehmern und werden das Format auf jeden Fall im kommenden Jahr fortsetzen."

Die Aufzeichnungen und Präsentationen zu den einzelnen Programmpunkten sind abrufbar unter dem nachfolgenden Link: https://rohstoff.de/publikationen-praesentationen/#Webcasts

* Dr. Thomas Gutschlag: Öl- und Gasförderung in den USA - Aktuelle Entwicklung der Projekte der Deutsche Rohstoff AG

* Jan-Philipp Weitz: Wann ist eine Ölbohrung profitabel?

Mannheim, 8. November 2021

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

