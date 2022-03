DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Starker Anstieg der Öl- und Gasreserven (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Starker Anstieg der Öl- und Gasreserven

Deutsche Rohstoff AG: Starker Anstieg der Öl- und Gasreserven Verdopplung der Reserven auf 49 Mio. BOE/Wert der sicheren Reserven steigt aktuell auf über 500 Mio. USD

Mannheim. Der Barwert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven der US-Tochtergesellschaften der Deutsche Rohstoff AG (künftiger Cash-Flow abgezinst mit 10%, sogenannter PV 10) beläuft sich auf Basis der Terminkurve vom 4. März 2022 auf 639,9 Mio. USD, davon entfielen 503,8 Mio. USD auf die sicheren Reserven und 136,1 Mio. USD auf die wahrscheinlichen Reserven. Die sicheren Reserven wurden zum Jahresende mit 29,2 Mio. Barrel Öläquivalent (BOE) (Vorjahr: 20,4 Mio. BOE) kalkuliert, die wahrscheinlichen Reserven auf 19,4 Mio. BOE (Vorjahr: 3,8 Mio. BOE).

Auf Basis der Terminkurve vom 31. Dezember 2021 beläuft sich der Wert der sicheren Reserven auf 318,2 Mio. USD und der Wert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven auf 367,7 Mio. USD (31.12.2020: 143,4 Mio. USD).

Bei der Annahme eines Ölpreises von durchgehend 60 USD/Barrel liegt der PV10 der sicheren Reserven bei 285,5 Mio. USD und der Wert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven bei insgesamt 343,4 Mio. USD. Nimmt man einen Preis von 80 USD/Barrel über die Laufzeit der Förderung an, steigt der Wert der sicheren Reserven auf 503,0 Mio. USD und der Wert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven auf 688,0 Mio. USD.

Eine detaillierte Übersicht wird in Kürze auf der Homepage der Deutsche Rohstoff verfügbar sein. Am heutigen Mittwoch bietet die Gesellschaft um 14 Uhr einen Webcast an, in dem die aktuelle Lage am Ölmarkt sowie die Ergebnisse der Reserveschätzung diskutiert werden. Interessenten können sich über die Website www.rohstoff.de anmelden.

Mannheim, 9. März 2022

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO

