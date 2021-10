Deutsche Wohnen SE: Mitteilung an die Gläubiger: 800.000.000 EUR 0,325 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 ausgegeben von Deutsche Wohnen AG (nunmehr Deutsche Wohnen SE)

Mitteilung an die Gläubiger: 800.000.000 EUR 0,325 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 ausgegeben von Deutsche Wohnen AG (nunmehr Deutsche Wohnen SE) (die "Anleiheschuldnerin") ISIN DE000A2BPB84 , Common Code 150315298, Wertpapierkennnummer A2BPB8 (die "Schuldverschreibungen")

Soweit die verwendeten Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen").

Berlin, 25. Oktober 2021. Aufgrund der Tatsache, dass weniger als 20% des aggregierten Nominals der Anleihe ausstehend sind, erklärt die Deutsche Wohnen SE hiermit, dass sie ihr Recht zur vorzeitigen Rückzahlung, in Verbindung mit den im Februar 2017 begebenen 0,325%-Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 800 Mio. EUR fällig in 2024 (ISIN DE000A2BPB84), entsprechend § 6 (2) der Anleihebedingungen ausübt. Die Kündigung erfolgt mit Wirkung zum 6. Dezember 2021; dieser Tag ist der Wahl-Rückzahlungstag gemäß Definition in den Anleihebedingungen.

Das Wandlungsrecht entsprechend § 7 (1) der Anleihebedingungen endet am 19. November 2021. Soweit die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht nicht am oder vor dem 19 November 2021 ausüben, werden die Wandelschuldverschreibungen am 6. Dezember 2021 (Wahl-Rückzahlungstag) zum Nennbetrag zuzüglich der bis zum Ablauf des dem Wahl-Rückzahlungstag unmittelbar vorausgehenden Tages aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt.

