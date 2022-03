DGAP-News: DEWB: Verdreifachung des Gewinns in 2021 (deutsch)

DEWB: Verdreifachung des Gewinns in 2021

17.03.2022

* Gewinnwachstum um 210 % auf Jahresüberschuss von 7,5 Mio. EUR

* Mittelzufluss von 11,2 Mio. EUR und Ergebnisbeitrag von 9,4 Mio. EUR aus Exit

* Hoher Wertzuwachs durch positive Entwicklung der Bestandsbeteiligungen

* Ausbau des Digital Finance-Portfolios durch fünf Neuengagements

Jena, 17. März 2022 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht. Mit dem finalen Vollzug des Verkaufs der 92 %-Beteiligung MueTec an den chinesischen Technologiekonzern TZTEK Technology erzielte die DEWB im Geschäftsjahr 2021 einen weiteren Ergebnisbeitrag von 9,4 Millionen Euro, nachdem 2020 bereits 4,8 Millionen Euro realisiert wurden. Nach Struktur- und Transaktionskosten weist die DEWB damit ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 8,1 Millionen Euro (2020: 3,2 Millionen Euro) aus. Das Nachsteuerergebnis 2021 beträgt 7,5 Millionen Euro (2020: 2,4 Millionen Euro). Dies entspricht bezogen auf 16.750.000 ausgegebene Aktien einem Ergebnis je Aktie von 0,45 Euro (2020: 0,15 Euro).

Der Mittelzufluss aus der Exit-Transaktion betrug im Berichtsjahr 11,2 Millionen Euro, davon 0,9 Millionen Euro in Escrow. Insgesamt erzielte die DEWB aus dem Verkauf der MueTec zu einem Preis von 25 Millionen Euro (einschließlich der Übernahme von 6,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten) Mittelzuflüsse von 18,7 Millionen Euro und einen Ergebnisbeitrag von 14,2 Millionen Euro, die sich auf die Geschäftsjahre 2020 und 2021 verteilen. Dies entspricht einem Investment Multiple von 6,8 und einer IRR von 36 Prozent seit der Akquisition durch die DEWB in 2014.

Mit dem Exit der MueTec schließt DEWB den Portfolioumbau im Zuge der Neuausrichtung des Beteiligungsfokus auf Digital Finance erfolgreich ab und generierte signifikante Mittelzuflüsse für das Neugeschäft. Im Geschäftsjahr 2021 investierte die DEWB 5,9 Millionen Euro in das Beteiligungsportfolio. Dessen Wertansatz beträgt zum 31. Dezember 2021 30,7 Millionen Euro (31. Dezember 2020: 25,6 Millionen Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg auf 21,3 Millionen Euro (31. Dezember 2020: 13,7 Millionen Euro), dies entspricht 1,27 Euro je Aktie (31. Dezember 2020: 0,82 Euro).

Hoher Wertzuwachs durch positive Entwicklung des Beteiligungsportfolios Sehr positiv entwickelten sich auch die börsennotierten Bestandsbeteiligungen der DEWB, allen voran die innovative Asset Management-Gruppe Lloyd Fonds AG, was sich in der Kursentwicklung der Unternehmen widerspiegelt. Zum 31. Dezember 2021 bildete deren deutlicher Bewertungsaufschlag auf die Anschaffungskosten der DEWB, der nach HGB noch nicht bilanzierbar ist, eine signifikante stille Reserve von 25,6 Millionen Euro, entsprechend 1,53 Euro je Aktie. Gemeinsam mit einem Eigenkapital der Aktie nach HGB von 1,27 Euro (31. Dezember 2020: 0,82 Euro) entspricht dies einem marktnahen Eigenkapitalwert der Aktie von 2,80 Euro zum 31. Dezember 2021. Auf aktuellem Kursniveau beträgt die stille Reserve 11,8 Millionen Euro.

Ausbau des Digital Finance Portfolios durch fünf Neuengagements Nach Abschluss des Portfolioumbaus und konsequenter Neuausrichtung ihres Beteiligungsfokus hat die DEWB im Berichtsjahr bereits fünf Neuinvestitionen abgeschlossen. Mit den Neobrokern nextmarkets AG und The NAGA Group AG, dem Finanzmarktplatzanbieter Stableton Financial AG, dem WealthTec LAIC Capital GmbH und dem Blockchain-Softwarehaus CASHLINK Technologies GmbH hat die DEWB vielversprechende neue Beteiligungen akquiriert. Alle Unternehmen agieren in sehr aussichtsreichen Wachstumsfeldern des Investitionsfokus Digital Finance und tragen zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung des DEWB-Portfolios bei.

Bertram Köhler, Vorstand der DEWB: "Wir berichten heute über ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2021. In der Umsetzung unserer Strategie 20-24 mit dem Ziel der Entwicklung unseres Digital Finance-Portfolios auf über 100 Millionen Euro sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen: Wir haben den Portfolioumbau erfolgreich abgeschlossen und damit ein auf Drei-Jahres-Sicht kontinuierliches Ergebniswachstum erzielt. Unser vielversprechendes Beteiligungsportfolio verzeichnet einen deutlichen Wertzuwachs. Wir haben eine solide finanzielle Basis für künftige Digital Finance-Investments geschaffen und mit den fünf Neuengagements des Jahres 2021 unser strategisches Mindestziel von "jährlich zwei Investments" übererfüllt."

Auch für das Geschäftsjahr 2022 plant die DEWB, sowohl auf der Exit- als auch auf der Beteiligungsseite aktiv zu werden. Der Vorstand erwartet ein positives Jahresergebnis.

Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2021 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung.

Über DEWB Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG,

WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Kontakt: DEWB AG Marco Scheidler Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Tel.: +49 (0) 3641 31000 30 ir@dewb.de www.dewb.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 3100030 Fax: +49 (0)3641 3100040 E-Mail: info@dewb.de Internet: www.dewb.de

ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77

WKN: 804100, A11QF7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1304863

