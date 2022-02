DGAP-News: Diaccurate ernennt Laurence Riot Lamotte zum Finanzvorstand (deutsch)

Diaccurate ernennt Laurence Riot Lamotte zum Finanzvorstand

Diaccurate ernennt Laurence Riot Lamotte zum Finanzvorstand

Laurence Riot Lamotte verfügt über fundierte Erfahrungen im Finanzbereich, einschließlich 16 Jahre in der Life Science Industrie

Paris, Frankreich, 08. Februar 2022 Diaccurate, ein französisches Biotechnologieunternehmen, das in seiner Klasse einzigartige Wirkstoffkandidaten für den Einsatz in der Onkologie und Immuntherapie entwickelt, gab heute die Ernennung von Laurence Riot Lamotte zum Finanzvorstand (CFO) mit Wirkung zum 3. Januar 2022 bekannt. In dieser Position führt sie das Finanzteam und ist verantwortlich für die Finanzgeschäfte und die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens sowie für den Bereich Investor Relations. Laurence Riot Lamotte tritt die Nachfolge von José Da Gloria an, der das Unternehmen mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 verlassen hat, um eine neue Aufgabe zu übernehmen.

"Wir sind begeistert, Laurence als unsere neue CFO begrüßen zu dürfen. Sie bringt eine Fülle an Erfahrungen mit, darunter die Durchführung verschiedenster Finanztransaktionen sowie operatives und finanzielles Management und Investor Relations. Laurence teilt darüber hinaus unsere Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen in der Onkologie und unser Engagement, den ungedeckten medizinischen Bedarf in diesem Bereich zu decken," sagte Dominique Bridon, Ph.D., CEO von Diaccurate. "Laurence kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Unternehmensgeschichte zu Diaccurate, in dem wir uns auf mehrere wichtige Wachstumsmeilensteine vorbereiten."

"Ich freue mich sehr, dem Diaccurate-Team in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung beizutreten," sagte Laurence Riot Lamotte, neu ernannte CFO von Diaccurate. "Ich bin davon überzeugt, dass meine Erfahrung dazu beitragen wird, eine starke finanzielle Basis für das Unternehmen zu schaffen, um hoch innovative, zielgerichtete Medikamente (precision therapies) und Immuntherapien zu entwickeln. Es ist mir eine große Freude mit einem so engagierten Team an der Umsetzung der Unternehmensstrategie zu arbeiten, Wachstum voranzutreiben und die Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen."

Laurence Riot Lamotte verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, davon 16 Jahre in verschiedenen Managementpositionen in der Life-Science-Industrie. Bevor sie zu Diaccurate kam war sie seit 2011 CFO bei IntegraGen, einem börsennotierten, auf Genomforschung und Software zur Interpretation von genetischen Daten spezialisierten Unternehmen, für das sie mehrere Finanzierungsrunden und den Börsengang an der Euronext Growth Paris leitete. Sie begann ihre berufliche Karriere in der Wirtschaftsprüfungsabteilung von Deloitte, war dann in der Industrie (Thomson) und in der Telekommunikation (Deutsche Telekom) tätig, bevor sie als CFO in den Gesundheitssektor wechselte, zunächst bei Aureus Sciences und dann bei LBMA.

DIACCURATE Pankreaskrebs, Magenkrebs, triple-negativer Brustkrebs, aggressiver Blutkrebs, Hirnmetastasen, HIV ... um unheilbare Krankheiten zu besiegen, erkundet Diaccurate neue Grenzen der Onkologie und der Immunologie auf der Suche nach couragierten, neuartigen therapeutischen Ansätzen, die Leben retten können. Als ein Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, entwickelt das französische Biotechnologieunternehmen derzeit drei in ihrer Klasse einzigartige Medikamentenkandidaten: die erste duale zielgerichtete Therapie, die Hirnmetastasen erreicht (den Zwei-in-Eins-PAM-Inhibitor DIACC3010), die erste gezielte Chemotherapie (den KIF20A-Inhibitor DIACC2010) und die erste CD4-Immuntherapie (der Anti-PLA2G1B-Antikörper DIACC1010).

Das von Truffle Capital mitgegründete Unternehmen hat Allianzen mit führenden Vertretern aus Wissenschaft und Industrie, darunter das Institut Pasteur, Institut Paoli-Calmettes und Merck. Es wird von einem hochrangigen Managementteam unter der Leitung von Dr. Dominique Bridon geführt und von einem erstklassigen wissenschaftlichen Beirat unter dem Vorsitz von Prof. Tasuku Honjo, Träger des Medizinnobelpreises 2018, unterstützt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.diaccurate.com und folgen Sie @DiaccurateTx.

Kontakte

DIACCURATE Dominique Bridon, CEO +33 ATCG PARTNERS (France) Jerome (0)1 78 95 80 17 Marino & Marie Puvieux +33 (0)9 [1]contact@diaccurate.com MC 52 78 85 08 Services AG (ROW) Anne Hennecke +49 [1]diaccurate@atcg-partners.com 211 529 252 22 Simone Neeten +49 211 1. 529 252 17 mailto:diaccurate@atcg-partner [2]diaccurate@mc-services.eu 1. s.com mailto:contact@diaccurate.com 2. mailto:diaccurate@mc-services.eu

