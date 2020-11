DGAP-News: DIC Asset AG baut Geschäftsführung der GEG aus (deutsch)

DIC Asset AG baut Geschäftsführung der GEG aus

DIC Asset AG baut Geschäftsführung der GEG aus

* Tim Van den Brande wird 2021 Geschäftsführer bei GEG

* Fokus auf Ausbau internationaler Investorenbasis im Institutional Business

Frankfurt am Main, 27. November 2020. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ) wird die Kundenpflege im Institutional Business weiter intensivieren und bestellt hierfür Tim Van den Brande zum neuen Mitglied der Geschäftsführung der GEG German Real Estate GmbH. Fokus seiner Arbeit als Geschäftsführer ab Beginn des nächsten Jahres wird das Einwerben zusätzlicher Mittel bei institutionellen Investoren sowie die Erschließung neuer Marktchancen im Asset Management sein.

Herr Van den Brande war zuletzt als Head of Institutional Capital Raising für die Regionen Frankreich, Benelux und Asien-Pazifik beim Münchner Vermögensverwalter KGAL tätig, wo er u.a. die Auflage des ersten internationalen Erneuerbare-Energien-Fonds des Unternehmens mit einem Volumen von rund 750 Mio. Euro und die Internationalisierung der Anlegerstruktur maßgeblich verantwortet hat.

Zuvor hatte er bei verschiedenen internationalen Investmentbanken Positionen, darunter Head of France and Benelux bei Kleinwort Benson in München und London sowie Executive Director bei JP Morgan in London. Schwerpunkt war auch hier die Strukturierung und Platzierung von Investmentideen im Bereich Real Assets. Herr Van den Brande hat einen Master of Science in Management der emlyon Business School in Lyon.

"Wir freuen uns sehr, einen international vernetzten Experten für das Fundraising von Investmentprodukten gewonnen zu haben, mit dem wir das dynamische Wachstum unseres Asset Managements zusammen fortschreiben können", kommentiert Christian Bock, Chief Institutional Business Officer (CIBO) der DIC Asset AG.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 189 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,7 Mrd. Euro.

Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (2,1 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

