DGAP-News: DIC Asset AG besetzt strategische Fokusthemen Logistik und ESG mit erfahrenen Experten (deutsch)

05.11.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Presseinformation

DIC Asset AG besetzt strategische Fokusthemen Logistik und ESG mit erfahrenen Experten

* Martin Birkert wird Head of Logistics, Beginn im ersten Quartal 2021

* Dr. Kati Herzog wird Head of Sustainability, Beginn Anfang 2021

Frankfurt am Main, 5. November 2020. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, verstärkt sich personell in den beiden strategischen Feldern Logistik und ESG/Nachhaltigkeit. Das Unternehmen schafft dafür zwei neue Führungspositionen auf Konzernebene.

Die DIC Asset AG plant sowohl im Eigenbestand (Commercial Portfolio) als auch im Asset-Management-Geschäft für Dritte (Institutional Business) verstärkte Investitionen in Logistikimmobilien. Mit Martin Birkert wurde ein erfahrener Immobilienspezialist gefunden, der ab dem ersten Quartal 2021 als Head of Logistics der DIC Asset AG den strategischen Ausbau dieser Assetklasse in beiden Geschäftsfeldern weiter vorantreiben wird. Herr Birkert besitzt 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investment, Asset-Management, Beratung und Entwicklung von Logistikimmobilien und war zuletzt als Director Transaction & Acquisition bei Alpha Industrial Advisors tätig. Weitere berufliche Stationen waren u.a. Head of Land Development bei SEGRO Germany, Business Development & Letting Manager bei nextparx sowie Leiter Logistikimmobilien bei NAI Apollo. Er besitzt einen Abschluss als Immobilienökonom der Universität Regensburg (IREBS).

Dr. Kati Herzog wird zum Beginn des Jahres 2021 die neugeschaffene Position Head of Sustainability antreten. In dieser Rolle wird sie die konzernweite Intensivierung der ESG-Aktivitäten und die Implementierung einer vertieften Nachhaltigkeitsstrategie der DIC Asset AG koordinieren. Frau Dr. Herzog war zuletzt als Studiengangsleiterin und Professorin für Real Estate Management & Leadership an der Hamburg School of Business Administration (HSBA) tätig. Zuvor war sie u.a. als Leiterin Business Development Mitglied der Geschäftsleitung und Abteilungsleiterin Nachhaltigkeit & Energieeffizienz bei Apleona Bauperformance. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Bauingenieurin der TU Darmstadt, einen Masterabschluss in Real Estate Management & Construction Project Management der Bergischen Universität Wuppertal und ist Pilotauditorin für die Green Building Labels bei DGNB und BREEAM DE. Ihre Promotion im Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt erfolgte bereits im Jahr 2001 zum Thema Nachhaltigkeit.

"Ich freue mich sehr über den Gewinn der beiden ausgewiesenen Experten für ESG und Logistik für die DIC Asset AG. Mit ihnen zusammen wollen wir unsere Ambitionen in diesen beiden strategischen Feldern noch verstärken und weitere Wachstumsschritte unternehmen", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 189 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,7 Mrd. Euro.

Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (2,1 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

05.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

