DGAP-News: DIC Asset AG: Business-Update vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie (deutsch)

Business-Update vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie (Frankfurt, 23.03.2020)

Sehr geehrte Aktionäre und Geschäftspartner,

kontinuierliche, offene und transparente Kommunikation mit Ihnen ist uns immer ein großes Anliegen. Das gilt gerade auch in der von allgemeiner Unsicherheit so beherrschten globalen Corona-Krise. Da wir unsere für den 17. März geplante Hauptversammlung, auf der wir nicht nur über die sehr guten Ergebnisse 2019, sondern auch über den guten Start in das laufende Jahr berichten wollten, absagen mussten, wenden wir uns heute an Sie. Die Situation ist beispiellos in jeder Hinsicht.

Uns leiten an vorderster Stelle unsere Fürsorgepflicht für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und die Verantwortung für unsere Mieter und institutionellen Investoren, in dem wir vor Ort die Stabilität des Service an unseren Standorten im Rahmen unserer Möglichkeiten und der Erfordernisse sichern und auch in dem Krisenmodus des öffentlichen Lebens unsere operativen Standortleistungen verlässlich erbringen. Das gelingt uns Dank der großen Einsatzbereitschaft und Umsicht unserer Mitarbeiter und unserer lokalen Aufstellung an sieben Standorten im gesamten Bundesgebiet bisher sehr gut. Dafür sind wir allen Beteiligten sehr, sehr dankbar.

Die aktuelle Krise ist ein exogenes Ereignis. Im Umkehrschluss heißt das: An der Solidität unseres Unternehmens, an der Robustheit unseres Geschäftsmodells, an unserer operativen Stärke und an unserer guten Liquiditätsausstattung hat sich nichts geändert.

Die Struktur unseres Immobilienportfolios über beide Geschäftssäulen - Commercial Portfolio und Institutional Business - ist ausgewogen. In beiden Segmenten profitieren wir von der hohen Diversifikation über Nutzungsarten, Mieter und Standorte. Unsere 20 größten Immobilien des Bestandsportfolios erwirtschaften rund 60% unserer gesamten Mieteinahmen und sind mit einer EPRA-Leerstandsquote von 1,4% und einer Restmietlaufzeit von durchschnittlich rd. 7,5 Jahren nahezu vollvermietet. 66% der annualisierten Mieteinnahmen im Bestandsportfolio resultieren aus Büroflächen, davon kommen knapp 30% von öffentlichen Mietern wie der Stadt Hamburg, dem Land Hessen oder der Stadt Duisburg.

Rund 20% unserer Mieten generieren wir aus Retail-Flächen, davon entfällt rund ein Drittel auf Lebensmittelhändler wie REWE, Aldi, EDEKA, real, Netto, tegut und Nahversorger wie Rossmann und dm-drogerie markt, die als Teil der kritischen Infrastruktur nicht von aktuellen Schließungen betroffen sind. Im betreuten Portfolio des Institutional Business werden rund 86% der Mieten über Büroflächen erwirtschaftet und rund 14% durch sonstige gewerbliche Flächen, darunter mit rund 8% Retail-Flächen. Davon unabhängig analysieren wir die umfassenden Hilfsprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Liquiditätshilfen, auf die wir betroffene Mieter hinweisen und bieten, wo geboten, in der jetzigen Situation auch temporär individuelle Lösungen an.

Aus heutiger Sicht sehen wir uns auch in der aktuellen Krise gut aufgestellt. Wir verfügen über eine hohe Bilanz- und Finanzstärke. Angesichts von rund 350 Mio. Euro auf unseren Bankkonten, zusätzlichen freien Kreditlinien und keinen nennenswerten Fälligkeiten ist unsere Liquiditätslage sehr komfortabel.

Gleichwohl betrübt uns wie Sie die aktuelle Situation an den Börsen, der Kurseinbruch unserer Aktie und die hohe Volatilität im Handel. Keiner von uns kann Dauer und Auswirkungen der Corona-Krise einschätzen. Aber mit dem sehr starken Aufsatzpunkt aus dem vergangenen Jahr haben wir ein erstklassiges Fundament. Selbstverständlich betreiben wir unser professionelles Risikomanagement fortlaufend, können jederzeit Anpassungen vornehmen und weitere Vorsorgemaßnahmen ergreifen.

Wir bleiben mit Ihnen im kontinuierlichen Dialog.

Ihr Vorstand

Sonja Wärntges und Johannes von Mutius

