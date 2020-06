DGAP-News: DIC Asset AG: Commercial Portfolio wächst durch Ankäufe auf über 2 Mrd. Euro (deutsch)

DIC Asset AG: Commercial Portfolio wächst durch Ankäufe auf über 2 Mrd. Euro

DIC Asset AG: Commercial Portfolio wächst durch Ankäufe auf über 2 Mrd. Euro

* Ankauf zweier qualitativ hochwertiger Immobilien für das Commercial Portfolio von rund 116 Mio. Euro

* Landmark-Immobilie "SAP-Turm" in Eschborn für rund 69 Mio. Euro

* Langfristig vermietetes Bürogebäude in Hannover für rund 47 Mio. Euro

Frankfurt am Main, 26. Juni 2020. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat Ende Juni die Kaufverträge für zwei Objekte im Wert von rund 116 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten) beurkundet.

Die beiden Büroimmobilien sind hochwertige Neuzugänge im Eigenbestand (Commercial Portfolio) des Unternehmens, das zum 31. März 2020 einen Marktwert von rund 1,9 Mrd. Euro hatte (92 Immobilien). Voraussichtlicher Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang für die neuen Objekte ist Mitte des dritten Quartals 2020. Pro-forma wird so durch die Zukäufe ein Portfoliowert von über 2 Mrd. Euro erreicht. Beide Objekte zusammen generieren jährliche Bruttomieteinnahmen in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro. Bezogen auf den Kaufpreis ohne Anschaffungsnebenkosten für beide Objekte ergibt sich eine Bruttomietrendite von rund 4,2%.

"Wir freuen uns, dass wir zum Abschluss des ersten Halbjahres ein Ankaufsvolumen von rund 116 Mio. Euro berichten können, das bereits knapp die Hälfte unseres diesjährigen Wachstumsziels von 200-300 Mio. Euro für den Eigenbestand ausmacht. Die beiden erstklassigen Core-Objekte in Eschborn und Hannover mit ihren international renommierten Mietern aus der Software- und Finanzbranche tragen zur weiteren Qualitätssteigerung unseres Commercial Portfolio bei", kommentiert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, Sonja Wärntges.

Die neuwertige und voll vermietete Immobilie "SAP-Turm" im Gewerbegebiet Eschborn-Süd (Nähe Frankfurt am Main) mit Baujahr 2018 umfasst rund 8.950 qm und verfügt über Landmark-Charakter. Das Gebäude zeichnet sich durch ein modernes Architekturkonzept, eine hohe Bauqualität und modernste technische Ausstattung aus. Der alleinige Erstmieter ist das Softwareunternehmen SAP. Dieser nutzt das Objekt u.a. als Vertriebs- und Demozentrum in Verbindung mit "SAP Digital Studio". Die Gesamtinvestitionskosten für das Objekt betrugen rund 69 Mio. Euro. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit beträgt rund 8,0 Jahre.

Die hochwertige Büroimmobilie in Hannover wird ausschließlich durch einen bonitätsstarken international tätigen Mieter aus der Finanzbranche angemietet. Der WALT liegt bei rund 9,5 Jahren. Das achtgeschossige Objekt mit insgesamt rund 9.350 qm verfügt über einen sehr guten Ausbaustandard; die letzte Sanierung fand in den Jahren 2000-2002 statt. Die Gesamtinvestitionskosten liegen bei rund 47 Mio. Euro.

