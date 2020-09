DGAP-News: DIC Asset AG: Hohe Annahmequote der Aktiendividende 2020 bekräftigt Aktionärsvertrauen in weitere Unternehmensentwicklung (deutsch)

DIC Asset AG: Hohe Annahmequote der Aktiendividende 2020 bekräftigt Aktionärsvertrauen in weitere Unternehmensentwicklung

DIC Asset AG: Hohe Annahmequote der Aktiendividende 2020 bekräftigt Aktionärsvertrauen in weitere Unternehmensentwicklung

* Annahme der Aktiendividende mit 40,25% auf hohem Niveau der Vorjahre

* Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund 16,2 Mio. Euro stärken Eigenkapitalbasis für weiteres Unternehmenswachstum

* Ausgabe von 1.515.479 neuen Stückaktien (+1,9% Kapitalerhöhung)

Frankfurt am Main, 23. September 2020. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat auch in diesem Jahr das Angebot der Aktiendividende mit einer Annahmequote von 40,25% erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt werden 1.515.479 neue Stückaktien mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2020 ausgegeben, die am 29. September 2020 in die Depots der Aktionäre der DIC Asset AG eingebucht werden. Der Handel der neuen Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse startet ebenfalls an diesem Tag. Nach Ausgabe der neuen Aktien beläuft sich die Anzahl ausstehender Aktien der DIC Asset AG auf 80.587.028 und steigt damit um ca. 1,9%.

"Wir sehen in der erneut hohen Annahmequote ein positives Signal unserer Aktionäre, dass sie den Wachstumskurs des Unternehmens weiter unterstützen und voranbringen wollen, insbesondere in diesem durch die Covid-19-Pandemie geprägten Jahr. Durch die Aktiendividende stehen der DIC Asset AG rund 16 Mio. Euro Eigenkapital als weiterer Finanzierungsbaustein für das geplante Wachstum zur Verfügung", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges den erfolgreichen Abschluss des Angebots.

Wie in den Vorjahren bestand für alle Aktionäre ein Wahlrecht, die von der ordentlichen Hauptversammlung im Juli 2020 beschlossene Dividende in Höhe von 0,66 Euro je Aktie ganz oder teilweise in bar oder in Form neuer Aktien zu erhalten. Zur Erfüllung möglicher Steuerpflichten werden 0,15 Euro je Aktie in jedem Fall bar ausgeschüttet (Sockeldividende). Die Zahlung der Sockel- und der Bardividende sowie eines möglichen Restausgleichs erfolgt am 25. September 2020. Insgesamt wurden 31.825.059 anteilige Dividendenansprüche in Höhe von 0,51 Euro je Aktie in 1.515.479 neue Aktien des Unternehmens getauscht. Der Bezugspreis lag bei 10,71 Euro und das Bezugsverhältnis bei 21,0 zu 1.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 186 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,5 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2020).

Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5 , DE000A2NBZG9

