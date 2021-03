DGAP-News: DIC Asset AG schließt Logistikmietverträge für mehr als 16.000 qm in Lehrte ab (deutsch)

DIC Asset AG schließt Logistikmietverträge für mehr als 16.000 qm in Lehrte ab

^ DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG schließt Logistikmietverträge für mehr als 16.000 qm in Lehrte ab

10.03.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Presseinformation

DIC Asset AG schließt Logistikmietverträge für mehr als 16.000 qm in Lehrte ab

* Vollvermietung im Bestandsobjekt in der Logistikregion Hannover

* Standorterweiterung mit langfristiger Option des Bestandsmieters WELLPACK Deutschland GmbH

* Neuvermietung an Logistikunternehmen Barsan Global Logistik GmbH (BGL)

Frankfurt am Main, 10. März 2021. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat über ihre Tochtergesellschaft RLI Investors GmbH zwei langfristige Mietverträge im Logistikobjekt in Lehrte in der Logistikregion Hannover von mehr als 16.000 qm abgeschlossen. Die 2017 errichtete Immobilie gehört zum Portfolio des offenen Immobilien Spezial-AIF "RLI Logistics Fund - Germany I", der durch die Service-KVG INTREAL administriert wird. Sie ist nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert. Mit diesen Mietvertragsabschlüssen ist die moderne und auf langfristige Nutzung ausgelegte Immobilie voll belegt.

"Diese Vermietung macht deutlich, wie sich die Kompetenzen von DIC Asset AG und RLI Investors erfolgreich ergänzen. Hier haben zwei starke Player ihre Kräfte gebündelt und zeigen, wie sie mit Kreativität, Schnelligkeit und Qualität den Markt der Logistikimmobilien gestalten. Und - wie sie das Thema Nachhaltigkeit beispielhaft umsetzen. Die Mieter können in einer hochwertigen und zukunftsfähigen Immobilie weiter auf Wachstum setzen. Und die Investoren profitieren von langfristig zuverlässigen Erträgen", resümiert Katrin Poos, Geschäftsführerin RLI Investors, die Vermietung in Lehrte.

Bei den Mietabschlüssen im Objekt in der Gewerbestraße 23 handelt es sich um eine Flächenerweiterung mit langfristiger Option des Bestandsmieters WELLPACK Deutschland GmbH über eine Gesamtfläche von 9.600 qm sowie um die Neuvermietung einer Einheit von 6.500 qm an das Logistikunternehmen Barsan Global Logistik GmbH (BGL).

WELLPACK Deutschland bindet sich langfristig an den Standort Lehrte

WELLPACK Deutschland GmbH, ein Anbieter von arbeitsintensiven Logistikleistungen, ist bereits seit Mitte des Jahres 2017 Mieter einer rund 10.500 qm umfassenden Logistikhalle am Standort Lehrte. Mit der Anmietung weiterer 9.600 qm und der Option auf langfristige Verlängerung verdoppelt der Bestandsmieter sein Wellpack-Service Center Depot auf eine Gesamtfläche von mehr als 21.000 qm. WELLPACK nutzt die beiden Hallen zur Einlagerung und Reinigung von Mehrweg-Obst- und Gemüsestiegen eines der führenden Anbieter für Mehrwegtransportverpackungen für Frischeprodukte.

Strategisch günstige Lage Grund für Standortverlagerung

Weiterer Mieter ist die Barsan Global Logistik GmbH (BGL) - ein weltweit agierender Full-Service-Logistikdienstleister. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie verlagert BGL seine Niederlassung in Hannover nach Lehrte. Dort stehen ihm rund 6.200 qm Lagerfläche sowie 370 qm Bürofläche zur Verfügung. Ausschlaggebend für die Vertragsunterzeichnung waren für den Mieter die schnelle Umsetzung und die modern ausgestattete Fläche an der strategisch günstigen Lage des Standorts Lehrte mit guter Verkehrsanbindung durch die unmittelbare Nähe zu den Bundesautobahnen A2 und A7.

Das auf Logistikimmobilien spezialisierte Maklerhaus Realogis Deutschland war bei dieser Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management) erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

10.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5 , DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1174428

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1174428 10.03.2021

°