DGAP-News: DIC Asset AG: Vorläufige Absage der Begebung einer Unternehmensanleihe - mit gutem Liquiditätspolster auf Wachstumskurs (deutsch)

DIC Asset AG: Vorläufige Absage der Begebung einer Unternehmensanleihe - mit gutem Liquiditätspolster auf Wachstumskurs

Frankfurt am Main, 12. Oktober 2020. Der Vorstand der DIC Asset AG ( WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der geplanten Anleiheemission Abstand zu nehmen, da die ursprünglich geplante Emission aufgrund der erzielbaren Eckdaten aus Unternehmenssicht derzeit nicht ausreichend attraktiv ist.

Mit einem heute schon Investment-Grade-ähnlichen Profil prüft die Gesellschaft fortlaufend bestehende Opportunitäten, um mit passenden Parametern eine Optimierung der Finanzierungsstruktur umzusetzen. Perspektivisch soll dabei auch der internationale Anleihemarkt als mögliche Finanzierungsquelle erschlossen werden. Die aktuell erzielbaren Konditionen sind für die Gesellschaft, die derzeit durchschnittlich mit rund 2,1% finanziert ist, nicht ausreichend attraktiv. Um ihre operativen Ziele wie geplant zu erreichen, verfügt sie über eine hohe Liquidität, die zum Bilanzstichtag 30. Juni 2020 rund 416,6 Mio. Euro betrug. Für 2020/2021 bestehen darüber hinaus keine wesentlichen Fälligkeiten mehr.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 186 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,5 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2020).

Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5 , DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1140400

