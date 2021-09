DIC Asset schließt weitere Neuvermietungen ab: 6.200 qm Büro- und Logistikvermietungen im Stadttor Heidelberg und im Red Square bei Frankfurt/Main

DIC Asset schließt weitere Neuvermietungen ab: 6.200 qm Büro- und Logistikvermietungen im Stadttor Heidelberg und im Red Square bei Frankfurt/Main

* Vollvermietung des Objekts Red Square in Flughafennähe: Neuvermietung über rund 1.500 qm an einen der größten internationalen Logistikdienstleister für über fünf Jahre

* Verlängerung und Erweiterung eines Mietvertrags im Stadttor Heidelberg: insgesamt 4.700 qm für weitere neun Jahre an ein weltweit führendes Beratungs- und Planungsunternehmen für Logistik vermietet

Frankfurt am Main, 3. September 2021. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt heute den erfolgreichen Abschluss von zwei Mietverträgen über insgesamt 6.200 qm bekannt. Die Flächen wurden in Logistik- und Büro-Immobilien des Portfolios vermietet.

"Wir haben unser Portfolio und unsere Kompetenzen im Bereich der Logistik deutlich erweitert und können für diese wachsende Branche überzeugende Flächen, Ideen und Lösungen anbieten. Wir spüren dazu eine zunehmende Dynamik im gesamten Markt. Und wir sind mit unserem Portfolio an Logistik-, Büro- und Handelsflächen und mit unseren lokalen Teams vor Ort herausragend aufgestellt, um für unsere Mieter, Kunden und Aktionäre nachhaltig Werte zu schaffen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Aus dem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) hat die DIC eine Logistikfläche von 1.500qm im Objekt Red Square Neu-Isenburg in der Nähe des Frankfurter Flughafens neu vermietet. Der Vertrag wurde mit einem international agierenden Logistikdienstleister über eine Laufzeit von fünf Jahren geschlossen. Die Immobilie verfügt insgesamt über rund 11.400 qm. Mit Abschluss der Vermietung erhöhte sich die Vermietungsquote von 85% auf 100%.

Für das Stadttor Heidelberg, einer Immobilie des gemanagten Fonds DIC Office Balance I, hat die DIC einen großen Mietvertrag vorzeitig verlängert und ausgebaut. Der bestehende Mieter, eines der weltweit führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen für Produktion, Logistik, Architektur und IT, hat den bestehenden Mietvertrag für weitere rund neun Jahre ab April 2023 verlängert und um 500qm Bürofläche erweitert. Das Objekt besitzt eine Gesamtfläche von rund 11.200 qm und ist nun voll vermietet.

Die Mieter hat unter anderem überzeugt, dass das Team der DIC ihren Anforderungen und Ansprüchen mit Schnelligkeit und Kreativität begegnet ist und zuverlässige Lösungen angeboten hat. Die DIC Asset AG ist gut aufgestellt, um in dem in der Immobilienbranche immer lebhaften zweiten Halbjahr weiter zu wachsen.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

