DGAP-News: DIC erhält PLATOW Immobilien Award 2021 - Jury honoriert &

DIC erhält PLATOW Immobilien Award 2021 - Jury honoriert „dynamic performance'

Frankfurt am Main, 18. November 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4 , eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, ist in Frankfurt mit dem diesjährigen PLATOW Immobilien Award in der Kategorie "Gewerbeimmobilien" ausgezeichnet worden.

Die DIC Asset AG habe in den vergangenen Jahren und vor allem auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie herausragend agiert, heißt es in der Laudatio. So habe die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges im ersten Lockdown den Unkenrufen über das Ende des Büros ein entschlossenes "Alle reden vom Homeoffice - ich nicht" entgegengesetzt. Nach ihrer Überzeugung sei die Zukunft des Büros nicht das Homeoffice, sondern eine neue Form des agilen Arbeitens. Trotz anhaltender Unsicherheit vieler Beobachter der Büromärkte, so weiter in der Laudatio, habe die DIC Asset AG sich im Aktienkurs wieder auf Vor-Corona-Niveau entwickelt und im Immobiliengeschäft deutlich weiterentwickelt. Das lasse für die Zukunft eine spannende Entwicklung erwarten.

In ihrem Dank erklärte die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges: "Nicht nur die Pandemie hat uns herausgefordert, sondern wir stehen insgesamt vor einem großen gesellschaftlichen Wandel, der viele verunsichert. Umso mehr ist es unser Ziel als Unternehmen, nicht nur unseren Kunden und Geschäftspartnern, sondern auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verlässlichkeit, Stabilität und Solidität bieten zu können. Dazu braucht es einen strategischen Kompass, Expertise und Tatkraft. Diese Stärken haben wir in den vergangenen Jahren bei der DIC Asset AG in unseren Teams weiterentwickelt und sind damit sehr erfolgreich. Darauf bin ich sehr stolz. Ich danke für diese ehrenvolle Auszeichnung, die an alle Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht."

Bereits zum neunten Mal hat der PLATOW Brief den PLATOW Immobilien Award verliehen. In insgesamt vier Kategorien, "Wohnen", "Beteiligungen", "Gewerbeimmobilien", und "Sonderimmobilien", erhielten die Preisträger von PLATOW-Geschäftsführer Albrecht F. Schirmacher ihre Auszeichnung im Rahmen der Konferenz "PLATOW FORUM Beteiligungen 2021".

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 237 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,4 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

