DGAP-News: Die BLKB lanciert ein Tracker-Zertifikat auf einen weltweiten Aktienkorb von Lösungsanbietern im Bereich demografischer Wandel (deutsch)

20.05.2021 / 08:30

Die BLKB lanciert zusammen mit der Luzerner Kantonalbank als Emittentin am 21. Mai 2021 ein Tracker-Zertifikat auf einen weltweiten Aktienkorb von Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für älter werdende Menschen anbieten. Das Zertifikat ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern, am Megatrend demografischer Wandel zu partizipieren.

Liestal, 20. Mai 2021

Mit dem Zertifikat auf den «BLKB Demografie Basket» erweitert die BLKB ihr Angebot im Anlagebereich und ermöglicht Investoren damit den Zugang zum Megatrend demografischer Wandel. Die Lebenserwartung der Menschen steigt global seit Jahrzehnten. Mit steigendem Alter ändern sich die Ansprüche an das Leben, sowohl finanziell als auch gesundheitlich. Davon profitieren Lösungsanbieter, die die Bedürfnisse der zunehmend älteren Gesellschaft am besten abdecken und mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu mehr Lebensqualität beitragen können.

Der «BLKB Demografie Basket» umfasst ein breites Firmenspektrum an Lösungsanbietern in den Bereichen finanzielle Vorsorge, Medizinaltechnik, Medikamente und Dienstleistungen über verschiedene Regionen und Branchen. Bei der Zusammenstellung werden die BLKB-Ausschlusskriterien bezüglich Nachhaltigkeit berücksichtigt, die ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Aspekte (sogenannte ESG-Kriterien) umfassen. Der Aktienkorb wird vierteljährlich in seiner Zusammensetzung überprüft und angepasst. Damit können auch neuste Entwicklungen von innovativen Lösungen zeitnah berücksichtigt werden.

Das Zertifikat bietet sich als ergänzende Anlage in einem breit diversifizierten Portfolio an. Es richtet sich an Anlegerinnen und Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in Unternehmen investieren wollen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, welche auf die Gesundheits-, Erholungs- und Lebensstilbedürfnisse der älteren Gesellschaft eingehen. Das Zertifikat kann vom 24. Mai bis 11. Juni 2021, 15 Uhr, kostenlos gezeichnet werden.

Der «BLKB Demografie Basket» ist neben dem «BLKB Klima Basket» (Investmentthema Klimawandel) und dem «BLKB Digitale Zukunft Basket» (Investmentthema Digitale Wirtschaft) ein weiteres Anlageprodukt der BLKB, das ein Investieren in Megatrends ermöglicht.

Weitere Informationen zum Zertifikat und zur Nachhaltigkeit bei der BLKB finden Sie auf www.blkb.ch/basket und www.blkb.ch/nachhaltig.

Alle Angaben eignen sich zu Informationszwecken und ersetzen nicht die Beratung, einen Anlagevorschlag oder eine Empfehlung der BLKB.

Die für dieses Produkt originalen und einzig massgebenden Bedingungen (Final Terms) der Emittentin sowie der vereinfachte bzw. Kotierungsprospekt, welcher eine Produktbeschreibung, Angaben zu Gewinn- und Verlustaussichten sowie bedeutenden Risiken für Anleger enthält, sind bei der BLKB, Rheinstrasse 7, 4410 Liestal erhältlich.

Das Term Sheet, Informationen zum aktuellen Basket-Inhalt sowie weitere praktische Informationen, einschliesslich der aktuellsten Preise, können in Deutsch unter www.blkb.ch kostenlos abgerufen werden.

Für Rückfragen: Urs Uehlinger, Telefon +41 61 925 98 22; E-Mail: medien@blkb.ch Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien.

Mit über 700 Mitarbeitenden, 25 Niederlassungen inklusive einer Mobilen Bank und einer Bilanzsumme von über 29 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Sie hat eine klare Meinung zu dem, «was morgen zählt». Damit sind Themen gemeint, die die Kompetenzen der BLKB bei der Beratung ihrer Kunden über alle Lebensereignisse hinweg betreffen. Die Strategie der BLKB umfasst drei Pfeiler: das Kerngeschäft mit den Segmenten Privat- und Unternehmenskunden in der Region, Innovation und Unternehmensentwicklung sowie das ergänzende Geschäft mit sehr vermögenden Privatkunden, Grossfirmen und externen Vermögensverwaltern. Nachhaltigkeit ist Teil des Selbstverständnisses der Bank und liegt im Kern ihres gesetzlich verankerten Auftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit und subsummiert ihr nachhaltiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln unter dem Begriff Zukunftsorientierung. Als zukunftsorientierte Bank der Region und als nachhaltige Finanzdienstleisterin legt die BLKB Wert auf eine integre und weitsichtige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, auf einen ökologisch verantwortungsvollen Bankbetrieb, auf eine motivierende Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden und eine vorausblickende Grundhaltung in der Bank. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 Prozent im Besitz des Kanton Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Mit einem AA-Rating mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist sie mit einem Ertrags-Kostenverhältnis von 50% eines der effizientesten Finanzinstitute der Schweiz.

