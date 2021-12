DGAP-News: Die britische Darwinex erhöht ihr Seed-Programm für Händler auf 120 Millionen Euro (deutsch)

Die britische Darwinex erhöht ihr Seed-Programm für Händler auf 120 Millionen Euro

Darwinex unterstützt Trader, die Kapital von Dritten suchen. Strategieanbieter und Investoren engagieren sich auf einer zentralisierten, regulierten Plattform durch eine innovative Vereinbarung über Signale gegen Gebühren. Darwinex unterstützt die wichtigsten Futures, US-Aktien und globalen ETFs und ist sowohl außerbörslich als auch an der Börse erhältlich.

London, Vereinigtes Königreich - 13. Dezember, 2021

Das von der FCA (UK) regulierte FinTech-Unternehmen Darwinex hat sein proprietäres Seed-Allokationsprogramm, DarwinIA, erweitert. Im Rahmen des Programms werden die besten Anlagestrategien auf der Plattform mit einem Volumen von 120 Mio. EUR gekeimt - das sind 35 % mehr als die bisherigen 90 Mio. EUR.

Das neue DarwinIA-Programm motiviert aufstrebende Talente mit neuen Funktionen wie Leistungsauszeichnungen und Abzeichen. Das benutzerfreundliche und attraktive Design hilft interessierten Strategiemanagern und Investoren, Veränderungen innerhalb der Strategie-Rankings leichter zu erkennen.

Strategieanbieter können ihre Fortschritte visuell überwachen, indem sie verschiedene Kennzahlen und Analysetools nutzen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Die Teilnehmer können sich auch von den Strategien in den Top-Rankings inspirieren lassen, indem sie deren Leistungskennzahlen genauer unter die Lupe nehmen.

"Wir investieren jetzt in 150 Trader pro Monat mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro pro Jahr. Zusätzlich zum Seed-Backing erhalten sie dadurch weitere Kontakte zu Investoren". sagte Juan Colón, Mitbegründer und CEO von Darwinex.

In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über alle neuen spannenden Funktionen des DarwinIA Seed Allocation Programms.

Über Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited):

Darwinex ist ein von der FCA (UK) reguliertes FinTech (FRN 586466), das über eine Brokerage- und eine Vermögensverwaltungssparte verfügt. Darwinex beschafft Multi-Asset-Strategien über seine Brokerage-Einheit und verpackt sie in direkte Indizes, die von seiner Vermögensverwaltungssparte an geeignete Anleger vermarktet werden. Die Signalanbieter genießen regulatorischen Schutz, um das Kapital der Anleger zu monetarisieren, und die Plattform kontrolliert das Strategierisiko auf Augenhöhe mit den Anbietern.

Darwinex wurde 2012 gegründet und beschäftigt über 60 Mitarbeiter in seinen Teams in London und Madrid. Darwinex entwickelt eigene Technologien, bleibt gründergeführt und hat kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Jahr 2020 um 72 % und erwirtschaftete einen operativen Gewinn.

Darwinex ist wohl der schnellste und effizienteste Weg für Trader, Anlegerkapital zu gewinnen und zu monetarisieren - ohne Compliance- oder Verwaltungsaufwand.

Für weitere Informationen über Darwinex besuchen Sie bitte www.darwinex.com. marketing@tradeslide.com +44 20 3769 1554

