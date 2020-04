Die RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für das erste Quartal 2020 bekannt: Starker Anstieg des Konzernumsatzes um 39,8% auf 65,6 Mio. EUR // Operatives EBITDA erhöht sich um 36,2% auf 15,8 Mio. EUR RIB CARE Initiative tritt aktiv ein in den Kampf gegen Corona

30. April 2020

Die RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für das erste Quartal 2020 bekannt: Starker Anstieg des Konzernumsatzes um 39,8% auf 65,6 Mio. EUR // Operatives EBITDA erhöht sich um 36,2% auf 15,8 Mio. EUR

RIB CARE Initiative tritt aktiv ein in den Kampf gegen Corona

- RIB CARE FFP2 Atemschutzmasken sind erfolgreich in Europa eingetroffen [1]

- Schneider Electric steht nach erster Annahmefrist bei einem Anteil von rund 76,63% der RIB Aktien

- Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) wachsen um 58,4% auf 40,4 Mio. EUR (Vorjahr: 25,5 Mio. EUR)

- Die internationalen Umsätze wachsen um 71,5% auf 44,6 Mio. EUR (Vorjahr: 26,0 Mio. EUR)

- Der Konzernumsatz steigt um 39,8% auf 65,0 Mio. EU (Vorjahr: 46,5 Mio. EUR)

- iTWO 4.0/MTWO User wachsen um 17,7% auf 81.586 User (31.12.2019: 69.337)

Stuttgart, Deutschland, 30. April 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2020 bekannt.

Konzern zeigt solides Wachstum im ersten Quartal 2020

Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 39,8% auf 65,0 Mio. EUR (Vorjahr: 46,5 Mio. EUR) gesteigert werden. Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 58,4% auf 40,4 Mio. EUR (Vorjahr: 25,5 Mio.EUR). Die ARR und NRR Umsätze stiegen um 38,7% auf 49,1 Mio. EUR (Vorjahr: 35,4 Mio. EUR). Die Serviceerlöse wuchsen um 55,7% auf 13,7 Mio. EUR (Vorjahr: 8,8 Mio. EUR). Das organische Wachstum ARR beträgt 9,0%. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,9% auf 15,6 Mio. EUR (Vorjahr: 12,8 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag mit 24,0% während der Investitionsphase im erwarteten Bereich von 20-25%. Das iMTWO Segment EBITDA stieg um 20% auf 15,6 Mio. EUR (Vorjahr: 13,0 Mio. EUR).

Zum Ende des ersten Quartals betrug die Konzernliquidität 139,3 Mio. EUR (31.12.2019: 125,8 Mio. EUR). Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 43,4% auf 1.827 (Vorjahr: 1.274).

iTWO/MTWO User steigen auf 81.586 (Userziel für 2020 zu 81,5% bereits erreicht)

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 43,1% auf 62,8 Mio. EUR (Vorjahr: 43,9 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Erlöse (ARR) konnten um 59,7% auf 40,4 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 25,3 Mio. EUR). Aufgrund der schrittweisen Transformation von NRR zu ARR sanken die nicht wiederkehrenden Erlöse (NRR) um 12,1% auf 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 9,9 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erreichte 24,8%.

Die Zahl der User unserer neuen cloudbasierten MTWO und iTWO 4.0 Plattformen wuchs im Vergleich zum Jahresende um 17,7% von 69.337 auf 81.586 User und erreichte damit bereits 81,5% unserer Zielmarke von 100.000 Usern in 2020. Die User werden zum Teil durch Neukundenakquise und zum Teil durch die Migration von bestehenden Usern aus anderen Softwareapplikationen innerhalb unserer Gruppe gewonnen werden.

Im Segment xYTWO verringerte sich der Gesamtumsatz um 19,2% auf 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR). Das Segment EBITDA betrug Null und ist weiterhin stark geprägt von Anlaufkosten im Bereich YTWO. Im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. xYTWO stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Übernahmeangebot durch Schneider Electric

Schneider Electric hat die ursprüngliche Annahmefrist, die am 22. April 2020 ausgelaufen ist, mit einem Anteil von rund 76,63 % der RIB-Aktien abgeschlossen. Die Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, können dies noch in der weiteren Annahmefrist tun, die am 11. Mai 2020 endet. Sie erhalten dann den vollen Angebotspreis von 29,00 EUR. Infolge der schon jetzt sehr hohen Annahmequote werden die RIB-Aktien nach Vollzug des Angebots nur noch über eine sehr beschränkte Liquidität an der Börse verfügen. Infolgedessen kann es zu wesentlichen Kursschwankungen kommen. Eine stetige Kursentwicklung, die den späteren Verkauf von RIB-Aktien zu günstigen Konditionen garantieren würde, ist dann nicht mehr gewährleistet.

Weitere Geschäftsentwicklung Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 haben wir unsere M&A Aktivitäten derzeit stark eingeschränkt, was wiederum einen Einfluss auf den geplanten Umsatz und EBITDA Beitrag aus diesen Deals haben wird. Im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. xYTWO stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO. In diesem Zusammenhang planen wir das physische Handelsgeschäft im Segment xYTWO, welches keinen EBITDA Beitrag erzielt, einzustellen oder zu verkaufen.

Da wir gegenwärtig nicht belastbar abschätzen können, welche Auswirkung die schnelle weltweite Ausbreitung des Coronavirus auf die wirtschaftliche Entwicklung der RIB Gruppe haben wird, sind diese Prognosen mit Risiken behaftet. Aus diesem Grund haben wir die Guidance vom 13. Februar 2020 bis auf weiteres suspendiert. Die RIB Gruppe wird gegebenenfalls anlässlich der Hauptversammlung im Juni eine neue Guidance für 2020 abgeben.

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. EUR, falls nicht anders gekennzeichnet Q1 Q1 Verände- 2020 2019 rung Umsatzerlöse 65,0 46,5 39,8 % ARR 40,4 25,5 58,4 % NRR 8,7 9,9 -12,1 % Services 13,7 8,8 55,7 % E-Commerce 2,1 2,4 -12,5 % EBITDA 15,6 12,8 21,9 % in % vom Umsatz 24,0% 27,5% Operatives EBITDA* 15,8 11,6 36,2 % in % vom Umsatz 24,3 % 24,9 % EBIT bereinigt um PPA-Afa 10,6 8,6 23,3 % in % vom Umsatz 16,3 % 18,5 % EK-Quote** 72,5 % 74,7 % Cashflow aus der betrieblichen 24,5 24,7 -0,8 % Geschäftstätigkeit Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen 4,0 2,3 73,9 % (PPA-Afa) Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 1.827 1.274 43,4 % Konzernliquidität*** 139,3 125,8 10,7 % * EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.

** Darstellung Vorjahr per 31.12.2019.

*** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere. Darstellung Vorjahr per 31.12.2019.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.[1] Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.rib-software.com/group/ueber-rib/engagement/rib-care

oder im Video zu RIB Care: https://youtu.be/lsB-Zt6xXUY

