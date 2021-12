Die Vaudoise-Gruppe erweitert ihre Tätigkeit im Immobiliensektor mit einer strategischen Beteiligung an der SEG Suisse Estate Group SA

Lausanne, 16. Dezember 2021 - Die Vaudoise-Gruppe beteiligt sich strategisch über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management mit 20 % an der Holding SEG Suisse Estate Group SA, deren Tochtergesellschaft Procimmo SA einen Immobilienbestand im Wert von 3,5 Milliarden Franken verwaltet. Dieses Engagement verstärkt die Position der Vaudoise-Gruppe in der bereits starken strategischen Entwicklungsachse: der Verwaltung von Immobilienanlagen für Dritte in der Schweiz. Dank der Komplementarität der Portefeuilles der SEG und der Vaudoise können beide Gruppen an Bedeutung gewinnen und erlangen Zugang zu den grössten Immobiliendossiers in der Schweiz.

Die Vaudoise-Gruppe engagiert sich zu 20 % am Aktienkapital der SEG Suisse Estate Group SA und ihrer wichtigsten Tochtergesellschaft Procimmo SA. Die SEG ist eine Holdinggesellschaft, die 2016 gegründet wurde und an der BX Swiss kotiert ist. Procimmo SA ist eine von der FINMA zugelassene Vermögensverwalterin kollektiver Immobilienanlagen und verwaltet heute einen auf fünf Anlagefonds, eine SICAV und eine Stiftung verteilten Immobilienbestand im Wert von rund 3,5 Milliarden Schweizer Franken. Die Hauptaktionäre der SEG Suisse Estate Group SA halten zusammen die Aktienmehrheit. Die Struktur und das operative Management von SEG und Procimmo bleiben unverändert. Mit der Beteiligung an einem der dynamischsten Unternehmen im Bereich der indirekten Immobilienverwaltung der Schweiz bringt die Vaudoise ihre Immobilienmarktkenntnis ein und unterstützt SEG bei ihrer zukünftigen Entwicklung und ihren Wachstumszielen unterstützen. Mit der Übernahme der Berninvest im Jahr 2017, einem Unternehmen für die Verwaltung von Anlagefonds, ist die Vaudoise-Gruppe heute ein solider und glaubwürdiger Akteur in diesem Bereich. Dank der strategischen Investition in SEG können künftig beide Unternehmen an Bedeutung gewinnen und beim Kauf von grossen Immobilienprojekten in der Schweiz Skaleneffekte generieren.

Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise-Gruppe: «Diese Beteiligung entspricht voll und ganz unserer Strategie der Komplementarität von Ertrag und Gewinn. Dadurch können wir eine bereits starke Wachstumsachse weiter stärken: der Verwaltung von Immobilienanlagen für Dritte in der Schweiz. Damit treten wir in ein Nischen-Immobiliensegment ein und können unsere geografische Präsenz in der Schweiz ausbauen. Wir freuen uns, mit einem starken, aktiven Team zusammenzuarbeiten und so zur Weiterentwicklung von SEG beizutragen.»

Arno Kneubühler, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von Procimmo SA: «Diese Partnerschaft mit der Vaudoise-Gruppe markiert eine neue Etappe, die das Wachstum der SEG-Gruppe stärkt und ihr ermöglicht, ihre führende Position als Schweizer Investor im Bereich Nischenimmobilien zu festigen.»

Die Vaudoise-Gruppe Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und dem Asset Management. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

