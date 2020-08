DGAP-News: dievini Hopp BioTech gratuliert CureVac zum erfolgreichen Börsengang an die Nasdaq (deutsch)

dievini Hopp BioTech gratuliert CureVac zum erfolgreichen Börsengang an die Nasdaq

dievini Hopp BioTech gratuliert CureVac zum erfolgreichen Börsengang an die Nasdaq

dievini empfiehlt europäischen und deutschen Regierungen dringend, mehr Investitionen in die Biotech-Industrie und damit Innovation und Arbeitsplätze zu fördern

WALLDORF, Deutschland - 19. August 2020 - dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini) beglückwünscht das Portfoliounternehmen CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein Pionier in der Entwicklung von mRNA-basierten Medikamenten, zu seinem Börsengang an die US-amerikanische Technologiebörse Nasdaq und bezeichnet ihn als eine echte europäische Biotech-Erfolgsgeschichte. dievini ist mit knapp 50 % nach wie vor der größte Aktionär von CureVac und hat im Rahmen des Börsengangs weitere 100 Mio. Euro investiert.

Dietmar Hopp, Mitbegründer von dievini, sagte: "CureVac war eine der ersten Investitionen in unserem Portfolio, und ich freue mich außerordentlich darüber, wie sich das Unternehmen im Laufe der Jahre entwickelt hat - bis hin zum jetzigen Börsengang. CureVac entwickelt nicht nur einen potentiellen Impfstoff gegen COVID-19, sondern auch andere wichtige Impfstoffe sowie Krebsmedikamente, die einen großen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen weltweit haben könnten. Ich gratuliere dem gesamten Team von CureVac herzlich zu den vielen erreichten Meilensteinen und bin stolz darauf, dieses Unternehmen mit seiner potenziell revolutionären Technologie seit 2005 zu kennen, zu begleiten und zu unterstützen."

dievini ist seit fünfzehn Jahren ein aktiver Investor und Unterstützer der europäischen, insbesondere der deutschen Biotechnologiebranche und investiert fortlaufend in Unternehmen, die hochinnovative Therapien und Verfahren entwickeln. Zusätzlich zu den maßgeblichen Erfolgen, die in den letzten Monaten mit CureVac bei der Entwicklung und Finanzierung des Unternehmens erzielt wurden, ist das Portfoliounternehmen Immatics seit Mitte dieses Jahres ebenfalls an der Nasdaq gelistet. Andere Portfoliounternehmen, wie z.B. AC Immune, Apogenix, Heidelberg Pharma oder Molecular Health, arbeiten in einer Vielzahl von Indikationen wie Alzheimer, virale Infektionen und Krebs sowie im Bereich Präzisionsmedizin. Sie alle entwickeln neueste Produkte und Technologien, um das Leben der Menschen besser zu schützen und Krankheiten besser und gezielter zu bekämpfen.

dievini weist lange schon darauf hin, in Europa und Deutschland ein viel stärkeres und innovationsfreundliches Kapitalmarktumfeld zu schaffen, damit die europäische Biotech-Industrie wachsen und gedeihen kann sowie Innovationen und Arbeitsplätze in Europa entstehen und erhalten bleiben. Als Beteiligungsgesellschaft fordert sie eine Politik, die es für Investoren attraktiv macht, sich an dieser zukunftsträchtigen aber auch risikoreichen Industrie in Europa zu beteiligen, von Start-ups über Venture Capital-Runden bis hin zu öffentlichen Unternehmen, und zwar in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung und allen Aspekten des Gesundheitswesens.

Prof. Christof Hettich, Mitbegründer und Mit-Geschäftsführer von dievini, sagte: "Damit Europa mehr Erfolgsgeschichten wie CureVac schreiben kann, müssen die Regierungen viel mehr Investitionen in die einheimische europäische Biotechnologieindustrie fördern. Und sie müssen endlich die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen hierfür schaffen. Wir haben eine der besten Grundlagenforschungen der Welt, schaffen aber keine optimalen Bedingungen, um Unternehmen die innovativen Produktentwicklungen bis zum Markt zu ermöglichen. Biotech steht für Paradigmenwechsel bei der Behandlung von Patienten. Durch diese unternehmerischen Innovationen werden viele Krankheiten, die früher tödlich verliefen, heute beherrschbar und zukünftig heilbar. Um diese schwierige Arbeit gut zu machen, erfordert es jedoch Zeit, Geduld und Geld, aber auch Akzeptanz von Rückschlägen. Die Corona-Pandemie zeigt uns allen, wie wichtig es ist, kontinuierlich in diese Industrie zu investieren und vor Ort stark zu sein."

Über dievini dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG ist eine Beteiligungsgesellschaft von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp mit Investitionsschwerpunkt in innovative Biotechnologieunternehmen. dievini ist an insgesamt zehn Unternehmen - sieben in Deutschland, zwei in der Schweiz, eines in Italien - beteiligt, die fast alle auf Basis tiefer molekularer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe gegen schwerste Erkrankungen wie Krebs, bakterielle und virale Infektionserkrankungen sowie neurodegenerative Erkrankungen entwickeln. Bisher wurden ca. 1,4 Milliarden Euro in Biotechnologieunternehmen investiert.

Über CureVac Über CureVac CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. Weitere Informationen unter https://www.curevac.com

