DGAP-News: Dinkelacker AG: Ausschüttung einer Dividende von EUR 20,00 zuzüglich eines Bonus von EUR 12,00 je Aktie (deutsch)

Dinkelacker AG: Ausschüttung einer Dividende von EUR 20,00 zuzüglich eines Bonus von EUR 12,00 je Aktie

^ DGAP-News: Dinkelacker AG / Schlagwort(e): Dividende Dinkelacker AG: Ausschüttung einer Dividende von EUR 20,00 zuzüglich eines Bonus von EUR 12,00 je Aktie

14.01.2021 / 15:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart, 14. Januar 2021. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 8. April 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 in Höhe von EUR 9.595.802,08 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von EUR 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von EUR 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.

DINKELACKER AG

Der Vorstand

Kontakt: Herr Michael Fischer Telefon 0711 222 157 30 Dinkelacker AG Königstraße 18 70173 Stuttgart

14.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dinkelacker AG Königstraße 18 70173 Stuttgart Deutschland Telefon: 0711-222157-30 Fax: 0711-222157-29 E-Mail: michael.fischer@dinkelacker-ag.de Internet: www.dinkelacker-ag.de

ISIN: DE0005538300

WKN: 553830 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus) EQS News ID: 1160694

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1160694 14.01.2021

°