DGAP-News: Diok RealEstate AG: DIOK RealEstate AG erweist sich 2020 als krisenfest (deutsch)

- Portfoliowert steigt auf rund 206,3 Millionen Euro

- Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Bestandes steigt um 78 Prozent

- Weitere erfolgreiche Refinanzierungen reduzieren Zinsaufwand deutlich

Köln, 24. März 2021 - Die DIOK RealEstate AG, ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, hat sich im von der Corona-Pandemie überschatteten Geschäftsjahr 2020 als krisenfest erwiesen und konnte ihre Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung um ca. 78 Prozent von 5,4 auf 9,6 Millionen Euro steigern. Der Gesamtwert der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien belief sich zum 31. Dezember 2020 auf rund 206,3 Millionen Euro. Aufgrund der 2019 getätigten Zukäufe nahm der Finanzaufwand trotz erfolgreicher Optimierung der Finanzierungsstruktur auf 8,5 Millionen Euro zu (31.12.2019: 5,7 Millionen Euro). Die Bilanzsumme der DIOK erhöhte sich zum 31. Dezember 2020 auf rund 226,1 Millionen Euro (31. Dezember 2019: rund 214,9 Millionen Euro).

Der Wert der von der DIOK RealEstate AG gehaltenen Immobilien legte mit einem Plus von 690.000 Euro leicht zu, nach einem positiven Bewertungsergebnis im "Normaljahr" 2019 von 38,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf rund 6,8 Millionen Euro (Vorjahr: 40,7 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag bei minus 1,9 Millionen Euro, nachdem das Vorjahresergebnis rund 29,9 Millionen Euro betrug. Bedingt durch die zwischenzeitlich erfolgte Integration der im Vorjahr erworbenen Immobilien und die daraus resultierenden Mieteinnahmen erhöhte sich der operative Cashflow deutlich auf rund 6,3 Millionen Euro (2019: 2,7 Millionen Euro).

Daniel L. Grosch, Vorstand der Diok: "Nach dem starken Wachstum unseres Portfolios 2019 stand das Jahr 2020 vor allem im Zeichen der Konsolidierung und Integration der neu erworbenen Objekte. Besonders erfreulich ist, dass wir in unseren Büroflächen keine Corona-bedingten Mietausfälle zu verzeichnen hatten. Unser Portfolio hat sich gerade in der Krise als resilient erwiesen, was unsere Strategie der Fokussierung auf die Büromärkte aussichtsreicher Sekundärstandorte, die überwiegend von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Digitalisierungs-, Kommunikations-, Automatisierungs- und Pharmatechnik geprägt sind, einmal mehr bestätigt. Zudem konnten wir 2020 und Anfang 2021 innerhalb von weniger als zwölf Monaten zwei erfolgreiche Refinanzierungstransaktionen abschließen. Dabei haben wir kurzfristige Darlehen durch zinsgünstige langfristige Finanzierungen ersetzt und unseren jährlichen Zinsaufwand dadurch um mehr als 19 Prozent reduziert. Für das Jahr 2021 rechnen wir infolgedessen erstmalig mit einer Zinsersparnis in Höhe von 1,33 Millionen Euro."

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

Pressekontakt: Diok RealEstate AG c/o RUECKERCONSULT Christof Hardebusch

T: +49 (0)221 29 29 56 33

E: hardebusch@rueckerconsult.de

Über die Diok RealEstate AG

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von 1 Milliarde Euro aufzubauen. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2020 belief sich der Wert des Immobilienportfolios auf rund 206,3 Millionen Euro. Die von der DIOK RealEstate AG im September 2018 begebene Unternehmensanleihe 2018/2023 mit der ISIN DE000A2NBY22 ist in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Kleingedankstraße 11a 50677 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de

ISIN: DE000A2NBY22

WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1178043

