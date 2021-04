DGAP-News: Diok RealEstate AG: Markus Drews und Daniel Grosch führen DIOK RealEstate AG für weitere drei Jahre (deutsch)

Diok RealEstate AG: Markus Drews und Daniel Grosch führen DIOK RealEstate AG für weitere drei Jahre

30.04.2021

- Aufsichtsrat verlängert Verträge mit beiden Vorständen

- Kontinuität in der Entwicklung der Gesellschaft gewährleistet

- Weichen für weiteres Wachstum gestellt

Markus Drews und Daniel Grosch werden die DIOK RealEstate AG auch in den kommenden drei Jahren gemeinsam führen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Vorstandsdienstverträge der beiden gleichberechtigten Vorstände um jeweils drei Jahre bis zum 30. April 2024 verlängert.

Arndt Krienen, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DIOK RealEstate AG kommentiert die Entscheidung: "Wir freuen uns, dass Markus Drews und Daniel Grosch der Gesellschaft langfristig zur Verfügung stehen. Beide haben beim Aufbau der DIOK Hervorragendes geleistet. Das Immobilienportfolio der DIOK hat sich gerade in den zurückliegenden Monaten unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie als bemerkenswert krisenfest erwiesen. Das Commitment von Markus Drews und Daniel Grosch für DIOK, das in der Vertragsverlängerung zum Ausdruck kommt, ist ein klares Signal an den Markt, dass wir an unserer Strategie unverändert festhalten und davon ausgehen, unsere Wachstumsziele nach der Überwindung der unmittelbaren Pandemie-Phase wieder unvermindert umsetzen zu können. Mit der Verlängerung der Vorstandsverträge haben wir wesentliche Weichen dafür gestellt."

Der Wert des von DIOK gemanagten Büroimmobilienportfolios belief sich zum Bilanzstichtag 2020 auf rund 206,3 Millionen Euro. Zurzeit befinden sich weitere Akquisitionen im Volumen von 80 Millionen Euro in der Ankaufsprüfung.

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

Über die Diok RealEstate AG

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Digitalisierungs-, Kommunikations-, Automatisierungs- und Pharmatechnik, in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von 1 Milliarde Euro aufzubauen. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2020 belief sich der Wert des Immobilienportfolios auf rund 206,3 Millionen Euro. Die von der DIOK RealEstate AG im September 2018 begebene Unternehmensanleihe 2018/2023 mit der ISIN DE000A2NBY22 ist in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.

