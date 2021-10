DGAP-News: DLA Piper verstärkt den Bereich Kartellrecht mit Partner Dr. Justus Herrlinger (deutsch)

DLA Piper verstärkt den Bereich Kartellrecht mit Partner Dr. Justus Herrlinger

^ DGAP-News: DLA Piper UK LLP / Schlagwort(e): Personalie DLA Piper verstärkt den Bereich Kartellrecht mit Partner Dr. Justus Herrlinger

27.10.2021 / 10:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG: Zur sofortigen Veröffentlichung

DLA Piper verstärkt den Bereich Kartellrecht mit Partner Dr. Justus Herrlinger

27. Oktober 2021 - DLA Piper wird sich zum 1. November 2021 mit Dr. Justus Herrlinger als neuem Partner im Bereich Kartellrecht am Hamburger Standort verstärken. Dr. Justus Herrlinger kommt von White & Case, wo er seit 2004 als Anwalt und zuletzt als Partner tätig war. In Hamburg sollen zwei Associates das Team ergänzen.

Dr. Justus Herrlinger ist umfassend im Kartellrecht tätig, insbesondere in Kartelluntersuchungen, Fusionskontrollverfahren, Unternehmenskooperationen, Verfahren wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung sowie kartellrechtlichen Schadensersatzklagen. Im Rahmen von grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen gehört die Prüfung und Koordinierung internationaler Anmeldepflichten zu seinen regelmäßigen Aufgaben. Schließlich hat Dr. Justus Herrlinger Erfahrung mit außenwirtschaftlichen Genehmigungserfordernissen für Unternehmenserwerbe durch ausländische Käufer. Er verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Beratung und Vertretung von nationalen und internationalen Mandanten in einer Vielzahl von kartellrechtlichen Fällen. Dr. Justus Herrlinger vertritt Mandanten vor dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission und führt Prozesse vor den Zivilgerichten.

Dr. Justus Herrlinger ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und zudem Lehrbeauftragter für Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Leuphana Universität Lüneburg und Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb e. V. (FIW).

"Mit Dr. Justus Herrlinger gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich des Kartellrechts, der mit seiner langjährigen Erfahrung unser deutsches und europäisches Kartellrechtsteam hervorragend ergänzen wird. Gleichzeitig wird er auch eine maßgebliche Schnittstelle zu unserer Corporate/M&A-Praxis bilden. Mit dem Zugang von Dr. Justus Herrlinger setzen wir unsere strategische Weiterentwicklung konsequent fort. Wir heißen Dr. Justus Herrlinger bei DLA Piper herzlich willkommen", so Dr. Benjamin Parameswaran, Managing Partner von DLA Piper in Deutschland.

"Ich freue mich sehr, Teil des hervorragenden und dynamischen globalen Teams von DLA Piper zu sein und insbesondere das weitere Wachstum des Bereichs Kartellrecht sowohl national als auch international mitgestalten zu können", so Dr. Justus Herrlinger.

Über DLA Piper

DLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland ist DLA Piper an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 250 Anwältinnen und Anwälten vertreten. In bestimmten Jurisdiktionen können diese Informationen als Anwaltswerbung angesehen werden. Weitere Informationen unter: www.dlapiper.com

Kontakt

Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA Piper

Tel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.com

Ann-Christin Schiller, PR & Communications Coordinator, DLA Piper

Tel.: +49 69 271 33 374 oder E-Mail: ann-christin.schiller@dlapiper.com

27.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1243905 27.10.2021

°